El sigilo en la venta del Pacífico se podría eliminar terminado el proceso de valoración

El proceso de venta del banco del Pacífico está ligado a dos etapas: la valoración y la comercialización como tal. Eduardo González, gerente General de la Corporación Financiera Nacional (CFN), la mayor accionista del banco, explicó este 21 de agostos del 2020, que la primera fase ya está en su última instancia. Bank of América, la empresa americana encargada ahora de realizar su valoración, deberá emitir un informe final, el mismo que será enviado al Ministerio de Finanzas, para que sea este el ente que autorice o no el inicio del proceso de venta como tal.

Si bien la entidad estima que la etapa de valoración y negociación puede tardar 9 meses, de aprobarse la venta, la desclasificación de la documentación que incluirá su valor, dice González, podrá darse antes. "Si se inicia un proceso de venta en algún punto se podría desclasificar porque evidentemente los compradores deben conocer el precio", dijo; no obstante, mencionó que esa es una decisión que debe evaluarse por el efecto que podría generarse en los mercados.

A través de una charla virtual con la prensa, González y Roberto Dunn, presidente del Directorio de la CFN, aclararon que el tiempo de reserva no será de 15 años como se difundió ayer. Ese es el plazo máximo, dijo Dunn, que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero no significa que deba aplicarse en este caso. "Esa no es la intención", dijeron.

Dunn admitió que en julio del año pasado, el Directorio de la entidad, de la que no fue parte, declaró la reserva del proceso de venta, pero preciso que "ni en el directorio ni en el acta" se establece el periodo de 15 años. "Lo que se ha dicho es que la reserva terminará el rato en que la información pueda ser pública", enfatizó.

La CFN se agarró de esta resolución para negar información a la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que en estos últimos meses ha realizado consultas para obtener más detalles sobre el proceso.

Ambos justificaron la necesidad de establecer una reserva al trámite, en un momento económicamente complicado como el que se vive, o ante cualquier otra eventualidad que pueda afectar su valor. González dice que "se debe precautelar los intereses del Estado y de los depositantes. Es muy evidente que conocer el precio de venta del banco (de forma anticipada) "generaría una pugna entre lo compradores dada la condición económica mundial", donde se tiende a tirar hacia abajo los precios.

Dunn sostuvo que es necesario tomar las seguridades del caso. El banco del Pacífico, con más de 2'100.000 clientes, es el segundo del sistema financiero "y cualquier información dentro del proceso de valoración que pueda haber dentro de posibles pujantes, ponentes, puede afectar la calidad del banco y su operatividad, poniendo en riesgo el sistema financiero por una corrida, por inquietudes que tengan sus clientes. ¿Se debe proteger esto en varios escenarios, qué pasa si mañana hay un terremoto o qué pasa si el país no firmaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Todo eso puede incidir en la valoración".

En los próximos días, dijeron, el Directorio de la CFN se reunirá para poder puntualizar el tema y fijar los tiempos en que deberá marcarse esta reserva.