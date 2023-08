Tommy Schwarzkopf: Por el problema de seguridad la gente prefiere departamentos

Tommy Schwarzkopf es gerente y fundador de Uribe Schwarzkopf. Arquitecto, hijo de inmigrantes checos, nació en Quito en 1954. Estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. Con más de 140 proyectos inmobiliarios construidos, la firma ahora se expande a ciudades como Guayaquil, Cuenca y Machala.

La constructora quiteña, que cumple 50 años este 2023, explora el mercado guayasense con tres proyectos: Yoo GYE y The Hills (en Guayaquil) y Casole (en Durán). Según la firma, cuentan con una generación de 1.000 empleos directos al año, a escala nacional, relacionados con la construcción y la promoción inmobiliaria.

Pese a la incertidumbre política y económica de Ecuador, no ha dejado de construir. Tommy Schwarzkopf, fundador de la constructora Uribe Schwarzkopf (US), sabe navegar en las aguas complejas del país desde 1973. Tras décadas de construir proyectos en Quito, ya dio un paso en el Puerto Principal con Yoo Guayaquil y ahora también Cuenca está en la mira. El arquitecto y empresario conversó con EXPRESO sobre sus planes.

Nosotros somos una empresa nacional y estamos tratando de entrar en Cuenca, estamos tratando en Machala.



-¿Cómo está el sector de la construcción en un año que ha sido muy turbulento?

El sector de la construcción se mueve de acuerdo con la situación económica. Claro que también la situación de seguridad afecta al sector de la construcción, pero no en sus ventas, sino en qué tipo de vivienda se hace. Con el problema de la seguridad la gente prefiere vivir en departamentos, entonces se construyen más departamentos y menos casas. El problema es el sector económico, en el que las tasas de interés para compradores han subido demasiado. No hay mucha ayuda del Estado y de la banca para mejorar esa situación de las tasas. Yo creo que las tasas son proporcionales al nivel de construcción: baja la tasa, sube la construcción; sube la tasa, menos construcción.

-US también ha comenzado a crecer en Guayaquil. ¿Por qué decidieron expandirse a esa ciudad?

Bueno, ya estuvimos en Guayaquil hace bastante tiempo. Nosotros tenemos ya 50 años de estar en el mercado inmobiliario. Son oportunidades. Nosotros somos una empresa nacional y estamos tratando de entrar en Cuenca, estamos tratando de entrar en Machala. Nuestra base ha sido Quito, pero no hemos descuidado el resto. Cuando hubo la oportunidad de entrar a Guayaquil lo hicimos y estamos con tres proyectos importantes. Creo que vamos a ser un factor fundamental, junto a otros constructores, de la nueva Guayaquil.

-¿Qué factores le permitieron llegar a Guayaquil? Se decía que era territorio de grupos empresariales guayaquileños.

Yo creo que las oportunidades se dan por las necesidades que hay. Yo creo que hay espacio para todos. Los productos nuestros son productos nuevos, innovadores y creo que eso le hacía falta al mercado de Guayaquil. Nosotros queremos dar lo mejor de nosotros en Guayaquil, que ya lo hemos dado en Quito. Creo que los proyectos van a ser un aporte para el desarrollo urbanístico donde están nuestros proyectos.

En Quito tenemos la vista panorámica de las montañas. En Guayaquil tenemos la hermosa vista del río.



-¿En qué se diferencia el cliente quiteño del guayaquileño?

Cambian las costumbres, pero las necesidades son similares. En Quito tenemos la vista panorámica de las montañas. En Guayaquil tenemos la hermosa vista panorámica del río. Los departamentos son similares, las amenidades son similares, pensamos que tenemos las mismas necesidades: seguridad, vivir en comunidad, y creo que todo eso está cambiando en Ecuador. La gente quiere vivir en comunidad y más seguridad. Quiere vivir con más amenidades sin salir de su plan de vivienda. Quieren que las vías que están ubicadas en sus proyectos les lleven rápido a su lugar de trabajo. Todo es muy similar, tanto en Quito como en Guayaquil.

-Nos comentó que aparte de Guayaquil están buscando expandirse a otras ciudades.

Estamos trabajando en un par de proyectos en Cuenca, estamos trabajando Machala. Hemos analizado Manta, pero no creemos que es el momento de trabajar en Manta, pero eso no quiere decir que no lo vamos a hacer. En Cuenca vamos a entrar, si no es en este año, a inicios del próximo. Estamos ya planificando los proyectos en Cuenca. Nos encanta la ciudad. Machala es una urbe que tiene una dimensión poco conocida por los serranos, pero es una ciudad que tiene un crecimiento impresionante. Y como siempre, viendo las necesidades de Quito y Guayaquil. Guayaquil es una ciudad con una pujanza económica excelente y creo que caemos justo con el producto que necesitaban. Mientras más inmobiliarias hay, mejor es el producto que se entrega.

