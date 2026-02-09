Superintendencia sanciona a operadores de cursos de conducción

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) impuso sanciones por más de 2,2 millones de dólares, además de medidas correctivas, a varios operadores económicos que participan en el mercado de cursos de conducción en el Distrito Metropolitano de Quito, tras comprobar la existencia de prácticas anticompetitivas que afectaron el normal funcionamiento del mercado.

Luego de un análisis técnico y exhaustivo, y en estricto respeto al debido proceso, la SCE determinó que los operadores sancionados fijaron precios e intercambiaron información comercial sensible, conductas que restringen la libre competencia, reducen las opciones para los usuarios y perjudican directamente a la ciudadanía que accede a estos servicios.

La Superintendencia actúa en base a la Constitución

La entidad de control señaló que su actuación se sustenta en el artículo 335 de la Constitución, que faculta al Estado a regular, controlar e intervenir en los mercados para prevenir, corregir y sancionar abusos de poder de mercado y distorsiones a la competencia. Este mandato se desarrolla en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que califica los acuerdos y prácticas restrictivas entre competidores como infracciones muy graves, debido a su impacto negativo en el bienestar general.

Con esta resolución, la Superintendencia de Competencia Económica reafirmó su compromiso de vigilar el correcto funcionamiento de los mercados, promover la equidad y la eficiencia económica, y ejercer de forma oportuna y conforme a la ley sus atribuciones frente a cualquier conducta que afecte la libre competencia, en perjuicio de los consumidores y de las familias ecuatorianas.

