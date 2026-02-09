Productores de arroz dan ocho días al Gobierno para atender la crisis del sector

La crisis del arroz deja a pequeños productores al borde de la quiebra y en espera de una respuesta oficial

Un grupo de productores de arroz se reunió este lunes 9 de febrero de 2026 en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, para exigir al presidente de la República, Daniel Noboa, al Ministerio de Agricultura y a la Gobernación del Guayas una respuesta urgente frente a la crisis que atraviesa el sector arrocero. Los agricultores otorgaron un plazo de ocho días para que las autoridades se pronuncien sobre el manifiesto presentado. La cita terminó pasado del medio día.

TE INVITO A LEER: China desplaza a Canadá y gana espacio en la industria minera de Ecuador

José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, advirtió que, de no existir una respuesta oficial dentro de ese plazo, el gremio adoptará otras medidas de presión hasta que sus demandas sean escuchadas y se atiendan las necesidades del sector productivo.

Los agricultores señalaron que 2025 fue el peor año para los arroceros en los últimos 30 años, debido al incumplimiento del precio mínimo de sustentación en las piladoras de las provincias del Guayas y Los Ríos. Esta situación —indicaron— ha provocado graves pérdidas económicas y ha dejado a numerosos pequeños productores al borde de la quiebra.

Entregaron un manifiesto con cuatro puntos

Como parte de sus acciones, los dirigentes entregaron un manifiesto dirigido al presidente Daniel Noboa, en el que plantean cuatro pedidos principales para enfrentar la crisis:

La compra estatal de al menos 69.000 toneladas de arroz paddy para conformar una reserva estratégica.

El archivo del proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario, al considerar que elimina los precios mínimos de sustentación de los productos agrícolas.

La eliminación de los kits agrícolas, por considerarlos una estrategia fallida durante más de 15 años.

La construcción urgente de dos plantas de almacenamiento y secado, con capacidad de 30.000 toneladas cada una, que estarían ubicadas en Daule y Babahoyo, zonas que concentran cerca del 90 % de la producción nacional de arroz.

Los productores reiteraron que el sector no puede seguir operando bajo condiciones que —aseguran— favorecen la intermediación y la especulación, y enfatizaron que esperan una respuesta concreta del Gobierno dentro del plazo anunciado.

¿TE GUSTA LEER DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ