El panorama de empleabilidad muestra contrastes en abril de 2023. El subempleó registró una caída significativa, mientras que el otro empleo no pleno sigue en aumento, en comparación a igual mes de 2022.

Así lo evidencian datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), presentada este martes 23 de mayo de 2023, que de forma en general, ubicó la tasa nacional de desempleo en 4%, versus el 4,7 % de igual mes del año pasado.

A escala nacional, la tasa de subempleo fue uno de los índices que mayor caída tuvo, con 4 puntos porcentuales. El indicador pasó del 23,9% en abril de 2022 al 19,9% en el mismo mes de este año, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Es así que se redujo el número de personas que ganaron menos del salario básico y/o trabajaron menos de la jornada legal aunque tienen la disponibilidad y deseo de laborar más.

4 POR CIENTO es la tasa de desempleo en abril de este año.

Pese a las mejoras, los niveles de subempleo aún son superiores a los pre pandemia. Por ejemplo a diciembre de 2019, este indicador era del 17%.

De todas formas, junto con este desempeño hay un leve incremento del empleo adecuado. Este indicador abarca a la población que gana al menos del salario básico y labora ocho horas. En abril de este año, este empleo se ubicó en 35,2%, con una mejora de 2,7 puntos porcentuales frente a igual mes del año pasado.

Pero no todos los trabajadores que han salido del subempleo están en mejores condiciones. Esto debido a que también se trasladan al otro empleo no pleno, donde tienen las mismas condiciones, pero no tienen el deseo y disponibilidad de laborar más horas.

La tasa de otro empleo no pleno fue del 30,3% en abril. Esta tuvo un aumento de 2.2 puntos porcentuales y desde diciembre del año pasado se ha mantenido por ese nivel.

Todas estas limitantes del empleo en Ecuador se traducen en el constante incremento interanual de la informalidad. El mes pasado está alcanzó el 53,8%. Una cifra mayor a la de abril de 2022 cuando fue del 51,7%.