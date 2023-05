El trabajo no remunerado se camufla y crece en Ecuador

En el primer trimestre de este año, el empleo no remunerado se redujo apenas 0,1% en comparación con el primer trimestre del año anterior, luego de pasar de 11,4 % a 11,3 %. En esta cifra, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) identifica la labor sin remuneración, principalmente la relacionada al trabajo en el hogar, como el que hacen las amas de casa y cuidadores. Sin embargo, hay un universo de personas que se levantan temprano para ir a las oficinas y cumplir con un horario laboral, por el que al final del mes no reciben ni un centavo.

El desempleo cae, pero la informalidad aumenta en el primer trimestre de 2023 Leer más

“Estuve trabajando tres meses para un call center y no me pagaron ni un día. Tenía la esperanza de que me reconocieran algo, pero al tercer mes me boté porque me di cuenta de que definitivamente no me iban a reconocer nada”, le cuenta a EXPRESO Jesús Frank, de 39 años de edad.

Este guayaquileño narra que aceptó el trabajo ante la desesperación de no tener ingresos, pero que nunca firmó un contrato y todo fue verbal. La empresa, que da servicios de call center a una reconocida operadora telefónica, le brindó una inducción de tres días antes del trabajo y le dijo que debía vender seis líneas telefónicas para ganarse 200 dólares. “Me dijeron que sí iba a vender y que, si no vendía, siguiera insistiendo, que luego hablaríamos de la paga. Así me tuvieron, yendo y trabajando seis horas al día todo ese tiempo”.

La Constitución prohíbe el trabajo gratuito, a excepción de los impuestos por el Estado. Jorge Sosa,

abogado laboral

En 2020 el Ministerio de Trabajo recibió 35.147 denuncias laborales, entre trabajadores que denunciaban despidos intempestivos, acoso y salarios adeudados. Esa cifra se disparó en comparación con 2019, cuando hubo 4.000. Ya en 2021 hubo algo más de 12.000 denuncias, y si bien son menos que en el año previo (marcado por la pandemia), siguieron siendo más altas que antes del COVID, según informes gubernamentales. De la realidad del 2022 y lo que va del 2023, poco se conoce, pues no existen registros públicos. EXPRESO solicitó data e información acerca de cómo el Gobierno controla que las empresas y negocios no abusen de sus trabajadores y también del tipo de asistencia que se da a personas que son víctimas de estas injusticias. Sin embargo, no hubo respuesta.

El caso de Jesús y los call centers que no pagan no es aislado. De hecho, en los diferentes grupos de chats de búsqueda de empleo en distintas redes sociales, según verificó este medio, a diario se leen denuncias de personas que advierten sobre empresas ecuatorianas que ofrecen empleos no remunerados y que se camuflan entre propuestas laborales atractivas, jugando con la ilusión de los desempleados.

LEA TAMBIÉN. (Quito supera con creces a Guayaquil en la recuperación del empleo adecuado)

“Yo trabajaba como asistente de recursos humanos de una empresa de seguridad. No me pagaron. Les trabajé más de un mes y ya no aguanté, porque veía que los guardias se botaban al mes o dos meses porque no les pagaban y todos los días iba gente a esa empresa a rogar que les paguen”, menciona David Olmedo, otra víctima.

El abogado laboral Jorge Sosa, experto en derechos humanos, explica que se comete una estafa cuando se emplea y no se paga, pues existe una violación expresa de la Constitución y del Código del Trabajo. “Incluso si son pasantías o periodos de prueba, los trabajadores deben recibir una remuneración. La Constitución prohíbe expresamente el trabajo gratuito, a excepción de los impuestos por el Estado”, resalta.

SIN DATA En 2020, la cartera de Trabajo recibió más de 35.000 denuncias por irregularidades laborales. No hay acceso a la data oficial de 2022 y de 2023.

Este tipo de abusos entra en la sección de trabajo no remunerado, porque literalmente es lo que son, indica el abogado. “Pero esta es una ilegalidad que debe ser denunciada ante la inspectoría de trabajo. Y si hay un contrato de dependencia y no se lo afilia al IESS, esto es un delito penal”.

En la empresa donde laboró David, una de las condiciones para ser contratado era firmar de entrada una renuncia sin fecha y una autorización de descuento con valor en blanco, que luego usaba la empresa para consignarles en el Ministerio de Trabajo una liquidación de $ 1. “Es decir, si la persona tenía 300 dólares a recibir de liquidación, le ponían $ 299 de préstamo y justificaban con esa hoja”, denuncia David.

Los trabajadores por comisiones, hoy en día, sí existen, dice Sosa, pero de manera independiente, como ‘freelance’. Sin embargo, si cumplen con un horario, están en la empresa y reciben órdenes, eso configura una relación contractual de dependencia y ahí existe una ilegalidad por parte de la compañía si no le paga. “Y pagarles por un resultado, así como una renuncia anticipada, está prohibido por el Código de Trabajo”.

La clave laboral ante la IA es adaptarse Leer más

“Una vez encontré una entrevista de trabajo en un local para vender celulares y productos tecnológicos. Me llamaron un lunes a la entrevista, con hoja de vida, bolígrafo y tenía que sacarme un examen de sangre de cinco dólares. El trabajo era en realidad para vender ollas. Y así estuvimos muchas personas, vendiendo las ollas sin paga varios días hasta que nos botamos”, dice Daniela Castro, de 24 años de edad.

Y no son las únicas denuncias, dice, “muchos consorcios de autos hacen eso”, afirma la guayaquileña, quien añade que ante estas decepciones, abrió su emprendimiento de venta de figuras de colección.

Para Sosa, estos abusos son parte de la precariedad del trabajo que trae un impacto negativo a la economía de Ecuador. Se trata de empresas en su mayoría pequeñas y medianas, que aplicando trampas y trucos engañan a los trabajadores para servirse de ellos y no pagarles. Y pese a que a diario estas prácticas son denunciadas en las redes sociales, las consecuencias legales no alcanzan a estas compañías, como lo dicen las propias víctimas a este medio.

Según el INEC, el subempleo (el empleo en el que las personas perciben un salario por debajo del mínimo de $ 450 y trabajan menos horas de la jornada normal en contra de su voluntad) se redujo este primer trimestre en un 2,6 % en comparación con los tres primeros meses del año 2022: pasó de 22,6 % a 20,0 %.

EL MERCADO EN CIFRAS

Desempleo. En el primer trimestre del presente año el desempleo estuvo en 3,8 %, mientras que en el primer trimestre del año 2022 estuvo en 5,0 %. Es decir que hubo una reducción de desempleados entre ambos periodos (-1,2 %).

Por sexo. En el primer trimestre de este 2023, los hombres han sido los más perjudicados por la falta de trabajo. Del total de desempleados en Ecuador, el 50,3 % corresponde a hombres, mientras que el 49,7 % son mujeres, de acuerdo con los reportes del INEC.

En lo rural. Al comparar los primeros trimestres de este año y del anterior, vemos que en el área rural el desempleo en 2023 fue del 1,4 %, frente al 1,9 % del 2022. Asimismo, en la zona urbana la tasa de desempleados se redujo del 6,7 % al 5,1 %.