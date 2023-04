El desempleo cae, pero la informalidad aumenta en el primer trimestre de 2023

El desempleo tuvo una mejora en el primer trimestre de 2023, frente a igual periodo del año pasado. Sin embargo, la informalidad es un indicador que sigue en crecimiento. Así lo evidencian datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), presentada este viernes 28 de abril de 2023.

A escala nacional, la tasa de desocupación pasó del 5% en los tres primeros meses del 2021 al 3,8% en iguales meses de este año. Es así que registró una caída de 1,2 puntos porcentuales, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con la caída del desempleo, se evidencia un leve repunte del empleo adecuado. Este indicador abarca a la población que gana al menos del salario básico y labora ocho horas. En el primer trimestre de este año, este empleo se ubicó en 34,9%, con una mejora de 2 puntos porcentuales frente a igual periodo del año pasado.

Asimismo, el subempleo, donde una persona gana menos del salario básico y/o trabaja menos de la jornada legal aunque tiene la disponibilidad y deseo de laborar más, muestra una mejora. Entre enero y marzo del año pasado tenía una tasa del 22,6%, que para iguales meses de este año bajó al 20%.

No obstante, el otro empleo no pleno, tuvo una variación significativa al alza. Pasó del 27,6% al 29,7%. En este tipo de trabajo, una persona gana menos del salario básico y/o trabaja menos de la jornada legal, pero no tiene el deseo y disponibilidad de laborar más horas.

A la par de este crecimiento, está la informalidad. En el primer trimestre del 2023, el sector informal representó el 53,5% del total de población ocupada. De esa forma, tuvo un crecimiento del 2,4% de lo que representaba en el mismo periodo del año pasado.

La informalidad se acrecienta en el sector rural, donde llegó al 76,9%, al primer trimestre de este año. El indicador en este sector tuvo un aumento de 3,8 puntos porcentuales, frente a lo que sucedía en 2022.