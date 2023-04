La clave laboral ante la IA es adaptarse

Una canción común, a dúo, entre Drake y The Weeknd se viralizó en abril pasado, alborotó a los internautas y desató el pánico entre las disqueras musicales. ¿Por qué? Los dos artistas implicados jamás cantaron ese reggae. Resulta que un fanático escribió la copla y a través de la inteligencia artificial (IA) clonó las voces de los cantantes y creó, desde la comodidad de su casa, lo que a una disquera le llevaría meses.

Un ejemplo de cómo la inteligencia artificial tiene cada vez más alcance. Una tecnología que ha fascinado a muchos, pero asustado a otros que la ven como una amenaza que automatizará los puestos de empleo, precarizará más a los trabajadores y ayudará a incrementar el desempleo en Ecuador que, hasta el primer trimestre de este año apenas se redujo en 1,2 %, con 324.904 desempleados, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que buscarán una vez más, con marchas, la reivindicación de sus derechos este 1 de mayo, en el Día del Trabajador.

Adaptabilidad. Esa es la habilidad que los trabajadores tienen que desarrollar ante el auge de la inteligencia artificial. Así lo explica el docente e investigador en el área de Mecatrónica e Inteligencia Artificial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Christian Tutivén. “Es como cuando se dio el ‘boom’ de los computadores, que vinieron a reemplazar a las máquinas de escribir. Quienes trabajaban con estas máquinas tuvieron que adaptarse a los computadores. Quienes no lo hicieron se quedaron sin ese trabajo”, ejemplifica el experto.

La adaptabilidad a la que se refiere Tutivén es a involucrarse en el uso de esta tecnología, no necesariamente a desarrollarla, sino en aprovecharla.

Con él coincide Carlos Aram, experto e investigador internacional en Data Science y Big Data, quien destaca la importancia de ver a la IA como una herramienta de trabajo y añade otra habilidad que, destaca, los trabajadores deben desdoblar ante la rapidez de la IA: “la curiosidad”.

“Que la gente se preocupe en tratar de entender para qué sirve la IA. Si somos curiosos e investigamos y aprendemos sobre ella, todos estaremos un paso adelante para los trabajos del futuro, que ya es pronto”, dice.

El gerente general para Ecuador de la empresa tecnológica multinacional IBM, Andrés Maldonado, cree también que la clave está “en el aprendizaje constante” sobre estas nuevas tecnologías y detalla a EXPRESO que el 29 % de las empresas en Latinoamérica ya están utilizando la IA en sus operaciones comerciales. “En Ecuador vemos cada día más empresas queriendo explorar el uso de IA especialmente para servicio al cliente”, menciona.

No se sabe con exactitud cuántas empresas en Ecuador ya están implementando esta herramienta, pero en una reunión internacional de IA en Quito en 2022, se conoció que compañías como los bancos Produbanco, Pichincha, Guayaquil y Diners Club usan inteligencia artificial.

Juan Luis Reca, vicepresidente de Tecnología del Banco Guayaquil, explica a este medio que, gracias a la IA, esa entidad creció exponencialmente en su capacidad de atención a temas más especializados y que más del 75 % de las consultas de call center son respondidas por autómatas. “Tenemos sistemas de interpretación de voz natural y especializados para interpretar fotografías en dos momentos del tiempo y correlacionar, por ejemplo, fotos de stands con el valor de mercadería y realizar estimaciones de ventas. Esto facilita la segmentación de los comercios”, detalla.

Reca dice además que la IA ha sido una ayuda directa para los trabajadores del banco, porque con los intérpretes de voz natural y generadores de respuestas con IA, les ha permitido reducir funciones muy administrativas, para poder derivarlos a actuaciones más comerciales o de servicio especializado. También la IA les ha mejorado la identificación de irregularidades en los procesos operacionales, “que sirven para acelerar la toma de decisiones en áreas comerciales o de auditoría”.

Además de eso, el gerente de IBM dice que ya existen en el país herramientas con IA para análisis de texto y la extracción de metadatos, para analizar y predecir tendencias de consumo, e incluso para predecir o detectar ataques cibernéticos en tiempo real, entre muchos otros usos.

“IBM, por ejemplo, tiene mundialmente más de 40.000 proyectos con inteligencia artificial, con enfoque empresarial, en 20 industrias diferentes. Las tecnologías emergentes plantean una posibilidad de adquirir nuevas habilidades tanto para las personas laboralmente activas, como para las nuevas generaciones”, acota.

El desconocimiento, dice Aram, hace temer a los trabajadores de la llegada de la IA a las empresas. EXPRESO divulgó hace unos días los resultados de un informe de Goldman Sach que habla sobre su efecto. En él se vaticina que 300 millones de empleos en el mundo podrán ser automatizados y que en Ecuador sería el 18 % de los trabajos. La preparación para afrontar el auge y la rapidez de la IA en Ecuador, debe verse como un plus a desarrollar y no como competencia, porque, coinciden Aram, Tutivén y Maldonado, la inteligencia artificial es una de tantas revoluciones industriales que vino para abrir nuevas fuentes de empleo.

“La inteligencia artificial no es tan inteligente, porque es un programa hecho por una persona y hay mucho de los humanos que ella no puede hacer, como sentir. No habrá reemplazo”, dice Aram.

Tutivén coincide, pero también resalta que, de acuerdo a varios estudios, sí hay puestos de trabajo propensos a ser reemplazados en cierta medida y que son los más profesionales. Es por eso que los expertos insisten en que la única ruta que queda es adaptarse al cambio y curiosear desde ya en cómo hacerlo.