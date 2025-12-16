Los interesados en participar deberán presentar sus ofertas hasta el 23 de diciembre de 2025

Subasta de inmuebles del Estado desde 29.498 dólares: Requisitos y cómo aplicar.

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) ha abierto una nueva convocatoria para que interesados puedan acceder a nuevas oportunidades de inversión inmobiliaria en las ciudades de Quito, Ibarra, Manabí, Guayas y Santa Elena, con precios competitivos que van desde los $29.498.

En la última convocatoria de la entidad, en total, son 108 propiedades disponibles que destacan por su ubicación estratégica y que se encuentran en el Catálogo de Subasta de Bienes Inmuebles.

Por ejemplo, está entre las opciones un lote de 200 metros cuadrados, en el sur de Quito, en el sector de Ninallagta del Plan ciudad Quitumbre, por 29.499 dólares.

También se subasta un lote de 250 metros cuadrados, cerca del mar, en el balnerario Punta Blanca de Santa Elena, por $11.255.

¿Cuáles son los procesos?

Hasta el 22 de diciembre de este 2025, las personas interesadas pueden solicitar citas para conocer el bien de su interés o información adicional sobre las propiedades disponibles comunicándose con el equipo comercial de Inmobiliar a través de los siguientes canales oficiales:

Línea directa de WhatsApp: 0969781780

Call center: 1800 – INMOBILIAR (1800-466624)

Correo electrónico: ventas@inmobiliar.gob.ec

Los interesados en participar deberán presentar sus ofertas hasta el 23 de diciembre de 2025, de manera presencial en las oficinas de Inmobiliar ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, junto con la documentación requerida para el proceso.

Los oferentes calificados recibirán con anticipación el enlace de acceso a la plataforma Zoom para participar en las sesiones de venta virtuales. Las sesiones de venta se realizarán en modalidad virtual programadas para el 30 de diciembre de 2025.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la subasta?

Para participar en las subastas de inmuebles, los requisitos principales son registrarse en la plataforma oficial, pagar una garantía económica y presentar la documentación básica.

La documentación básica es registrar la cédula de identidad o RUC, comprobante del pago de la garantía y formulario de inscripción.

¿Cómo aplicar a la subasta?

Una vez que se verifique el cumplimiento de todos los requisitos estipulados en la convocatoria, se notificará vía correo electrónico a los oferentes calificados, con la hora de las sesiones de venta. El día de la Subasta Pública, los oferentes deben conectarse a través de la plataforma Zoom y seguir las instrucciones del voceador, en donde el participante deberá presentar su puja en tiempo real.

