El arribo de Starlink, la operadora de propiedad del magnate Elon Musk, genera expectativa en Ecuador. Su modelo de negocio de dar servicio de Internet con eficacia en zonas más recónditas de cualquier país beneficiaría a ciudadanos y sectores productivos de áreas rurales. No obstante, su accesibilidad podría pender de sus costos.

Vianna Maino: "La tecnología del país está lista para recibir a Starlink" Leer más

La señal emitida por los nanosatélites es la tecnología que Starlink ha ofrecido introducir al país, antes de que termine el año, según lo anuncia la propia página web de la compañía. Su ventaja está dada por el alcance que tendría en zonas rodeadas de lomas o de montañas. Dolores Rodríguez, quien conoce ya sobre la eficacia de esta tecnología, es una de las personas que espera que este ofrecimiento pueda concretarse. Esto, dice, no solo mejoraría la comunicación con sus padres y hermanos que habitan en el recinto El Citado, parroquia Multitud, en la provincia de Chimborazo, donde por características geográficas la señal no llega. Pero no solo eso, un acceso a Internet ayudaría a a sus familiares a bancarizarse por primera vez o, lo que es mejor, a promocionar y vender los fréjoles y cerdos virtualmente.

El uso de nanosatélites ayudará a la reducción de la brecha digital existente entre los entornos urbanos y los rurales o remotos, indicó a EXPRESO la ministra de Telecomunicaciones, Vainna Maino. “La llegada de Starlink mejorará la oferta en el mercado de servicios de conectividad satelital en el país, lo que se traduce en una mejor propuesta de precios para el usuario final, aportando a la inclusión digital, ya que permitirá que el Internet siga llegando a lugares geográficamente más alejados, donde actualmente es muy difícil dotar de conectividad por otros medios de comunicación como la fibra óptica, comunicación inalámbrica, entre otros”.

En esto también está de acuerdo Alfredo Núñez, M. Sc., profesor de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Espol. Él destaca que la digitalización de porciones de población anteriormente no atendidas por redes de Internet tradicionales, impulsará el desarrollo de modelos de negocios digitales basados en internet de alta velocidad, como el comercio en línea.

“Hasta evitaría que los comerciantes viajen hasta la hacienda para comprar ganado con el dinero en el bolsillo, a muchos les han asaltado en el camino”, según asiente Yanina Véliz, hija de un comerciante de ganado en el camal de Guayaquil.

Ministra de Telecomunicaciones: “Bajará más el costo del plan del celular o internet” Leer más

La expectativa llega también a la banca. Este sector ve una oportunidad para que más personas se bancaricen por primera vez. Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), explica que una mayor conectividad, junto con los esfuerzos de digitalización de los servicios financieros, representa una oportunidad para el fomento de la inclusión, al facilitar el acceso a las transacciones bancarias con la consiguiente reducción de costos y tiempo para los usuarios, principalmente aquellos en zonas alejadas a zonas más pobladas.

El líder de Asobanca agrega que el estudio ‘El avance de la banca digital en Ecuador de la Asobanca’ (julio, 2022) señala que la mayor cantidad de transacciones bancarias en 2021 ocurrió por medios digitales. Del total de los 695 millones de transacciones en 2021, el 41,1 %, o 285 millones, se realizaron por canales digitales, es decir, mediante un móvil o internet; seguido por el 37,1 % por canales físicos, o lo que son ventanillas y corresponsales no bancarios - CNB; y el 21,8 % por canales remotos o cajeros automáticos. Aunque el tema de la bancarización no solo depende de tener Internet, sino también de la infraestructura, el impulso de la banca privada y el acompañamiento del sector público. Sin que eso no implique que la conectividad es clave, manifiesta Núñez.

“Sin duda esto va ayudar a cerrar la brecha en la telecomunicación”, dice Adrián Arroyo, experto en telecomunicaciones y catedrático en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Será de gran ayuda, agrega, no solo para los ciudadanos, sino para camaroneras, petroleras y otras empresas que para sus operaciones también requieren estar conectadas. No obstante, aclara que las expectativas pueden derrumbarse, pues el acceso a esta nueva tecnología depende del precio con el que este servicio llegue al país. “Todavía está por verse a qué valor se ofrecerá. En México, por ejemplo, se introdujo con un precio de 100 dólares mensuales, ahora esto está por los 55”. Un valor que difícilmente podrían costear familias de bajos recursos.