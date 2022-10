- En la era de la banda 6 Ghz en Guayaquil aún hay lugares donde se va la señal en los celulares, ¿por qué pasa esto?

- La conectividad tiene condiciones geográficas, si se choca la onda con la montaña hay interferencia. Puede existir una razón técnica o una deficiencia.

- ¿Qué pasa si es una deficiencia?

- Necesitamos de que informen a Acortel, aunque se hacen operativos para que hagan la inspección y entonces la operadora debe corregir.

- ¿Hay un plan para mejorar?

- A la fecha ha mejorado, sin discutir que aún tiene deficiencia. Pero no hay un país en el mundo completamente conectado por razones geográficas.

Contexto En el 2023 a Claro y Telefónica se les termina la concesión en Ecuador. Entonces es válido saber cuál es el escenario que hay ahora en cuanto a la conectividad. Se analiza si el servicio ha mejorado y si las operadoras tendrán menos impuestos que pagar y que ello lleve a vender planes más económicos.

- Pero se comenta que el servicio sería mejor si en Ecuador no se pagaran altos impuestos.

- Ecuador era el segundo país más caro en toda Latinoamérica.

- ¿Pero bajarán más el precio?

- Va a bajar. ¿Qué hemos hecho? En la ley tributaria que salió en diciembre pasado se quitaron impuestos. Por ejemplo, en los planes ya no se paga el Impuesto de Consumos Especiales. Las operadoras pueden pagar un 50 % del impuesto al espectro como inversión social en áreas rurales o marginales. Y hasta 1 % del servicio universal, ahora lo pueden aplicar a proyectos.

- ¿Y del impuesto a cuota de mercado?

- Es un impuesto muy exótico que no hay en Latinoamérica y no lo conozco en el mundo. Es un impuesto que grava al operador, mientras más clientes tiene, más se le cobra. Por ende se vuelve más caro el plan. Se baja el costo a partir de reducir el impuesto. El valor por giga de internet en la región estamos en $ 1,06 y eso nos pone en tercer lugar más barato de la región, pero esto tiene que seguir mejorando. En planes móviles todavía estamos por la mitad. El impuesto a la cuota de mercado se libera recién el próximo año. Tiene que seguir bajando, porque el sector cada vez es más competitivo.

En 15 meses llegamos a 3,3 millones de personas con conectividad. Se ha conectado a 53 nuevas parroquias rurales.

- ¿Por qué no se ha explotado al 100 % el espectro?

- Se han limitado a asignar la parte más común y no se les ocurrió valorar todo. Está asignado un 28 % o 30 %. No se puede concesionar si no hay una valoración. Por ejemplo, el 5 G para celular no tiene asignación todavía, porque no está valorada. Venimos trabajando en esto año y medio, se hace un estudio que tiene el informe el próximo mes.

- ¿Cuándo llegará el 5 G?

- No sabemos si nos vamos por el 5 G, porque hay la 6 G e incluso se habla de la 7 G. Pero las tecnologías son regionales, no se puede hablar de una decisión país separado de la región. En el 2023 habrá la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y en esta cumbre se toman las decisiones de la región.

- ¿Con qué postura va Ecuador?

- No hay una postura, necesitamos el estudio que se hace.

- ¿Cuáles son proyectos en los que trabaja?

- Cédula de ciudadanía digital, firma electrónica, la agenda de transformación digital que ha permitido que 3,3 millones de personas en 15 meses tengan conectividad. Otra buena noticia es que en semanas llegará al país la empresa Starlink.