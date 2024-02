SRI obliga a dar factura hasta a quienes venden por WhatsApp

Desde el 5 de febrero pasado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) controla que los negocios que comercializan bienes o servicios a través de plataformas o redes sociales emitan facturas o notas de ventas. De detectar esta entidad que los emprendedores digitales no realizan este proceso, podría multarlos con un valor de entre $ 460 a $ 13.800.

Además, si el usuario es reincidente, el SRI podrá seguir con la clausura del negocio a través del bloqueo de las direcciones electrónicas de sus plataformas web y tiendas online. Un control cuyo fin es hacer crecer la base de contribuyentes con negocios que aún no están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y así formalizarlos.

Con esta medida, el SRI espera recaudar $ 1.200 millones este 2024 y aumentar la cantidad total de recaudaciones al año que en 2023 fue de $ 17 mil millones. “En una primera etapa, el SRI ha identificado un segmento de alrededor de 12.000 potenciales negocios digitales, que serán sujetos de revisión”, indica el SRI a EXPRESO, a través de un escrito.

Control Hasta marzo, el SRI pretende haber realizado unos 10.000 controles de negocios que actúan por internet y las redes sociales

Para muchos dueños de negocios, esta medida es positiva “porque, por un lado, se tiene un mejor control de las ventas y base de datos de clientes y, por otro lado, se podrá regular los precios de la competencia, ya que hay emprendimientos que al no rendir cuentas al SRI ‘regalan’ su trabajo por ganar clientela y dañan los precios del mercado, afectando así a otros que sí contamos con RUC desde hace años y emitimos facturas”, le indica a EXPRESO Leonor Tapia, una emprendedora que prepara y vende postres personalizados y artesanales.

Agrega que la formalización de su emprendimiento en el SRI le sirvió para conseguir contratos con empresas o pedidos de gran volumen. “En el último año, he tenido algunas cotizaciones de empresas que me preguntan si emito factura y al confirmarles que sí, están de acuerdo en realizar sus pedidos”.

Pero no todos los emprendedores están contentos con esta medida. Douglas Sabando, un ingeniero en Ciencias Computacionales y quien vende a través de las redes sociales ropa de marca y ofrece sus servicios de reparación de computadoras, menciona que, si bien apegarse a las medidas de la entidad tributaria le genera una vida crediticia, la información que la entidad recaudadora proporciona no es clara, porque “a cada momento cambia las regulaciones”.

“La primera vez que fui, de manera personal y voluntaria, hace como un año, a formalizarme en el SRI, de ahí mismo me dijeron que esperara porque pronto iba a ver nuevos cambios”, cuenta el emprendedor. Además, se queja de que afuera de esa institución y, de manera particular, se le ofrezca más información sobre el proceso de lo que pueda brindarle sin costo la entidad tributaria estatal. También critica que “en lugar de educar a los contribuyentes”, el SRI solo quiera controlar y poner mano dura.

“Yo cuento con notas de venta, porque mi negocio no genera tanto y no me saben explicar tampoco en el SRI si es que por estos controles y las nuevas medidas, ahora debo tener facturas. Y así uno puede ser sancionado intentando hacer las cosas bien”, cuestiona Sabando.

El temor y duda sobre estos controles se extiende a aquellos emprendedores que inician con ventas a través de redes sociales y aún no facturan. Adys Cortés es una de ellas. Hace cuatro meses comenzó a vender vestidos en sus cuentas de Instagram, Facebook, WhatsApp y TikTok, donde engancha a la mayor parte de clientes. Ella no sabe si por la cantidad de dinero que gana con sus ventas, que asegura, no es mucho, debe someterse a este proceso tributario.

La información desde el SRI es imprecisa, porque a cada rato están cambiando las normas y es tedioso tener que estar preguntando si aún se está o no en lo correcto. Douglas Sabando



Emprendedor de prendas

Si bien ella considera que la facturación sí le daría más seguridad a nuevos usuarios de que lo que compran no es una estafa, dice que el hecho de pagar impuestos por las facturas, la obligará a tener que subir los precios de sus productos para obtener ganancias. “Tendremos que subir el costo de los artículos y eso nos perjudica porque corremos el riesgo de perder los clientes”, menciona.

El SRI enfatiza a este medio que el control se aplicará a todos, incluso a quienes venden por WhatsApp. La obligación de emitir comprobantes de venta, dice, no tiene relación con el tamaño ni la forma de venta. “En el caso de contribuyentes con ingresos de hasta $ 20 mil (negocios populares) están obligados a emitir notas de venta por transacciones superiores a los $ 12, y para ventas menores a este monto deberán llevar un reporte de ventas diarias. En el caso de emprendedores con ingresos inferiores a los $ 300 mil están obligados a facturar electrónicamente”, detalla el escrito.

Esta medida es positiva porque así se podrá regular los precios de la competencia, ya que hay emprendimientos que ‘regalan’ su trabajo y dañan los precios del mercado. Leonor Tapia



Emprendora de postres

Los controles los efectuarán funcionarios que harán compras en las diferentes redes sociales para verificar si los negocios facturan. Además, el SRI se ayudará de la información que guarda en sus bases de datos.

La asesora contable y financiera Sandy Cedeño menciona que la medida de control, así como el hecho de que todos los negocios facturen, es beneficiosa porque se regularizan y aquello les permite “obtener créditos para impulsar su actividad económica y a la vez resguardarse de pagar multas onerosas”. También recomienda a los emprendedores y empresarios digitales que, ante las dudas, es mejor buscar asesoría de profesionales expertos en el tema.

La primera semana, enfatiza el SRI, ha sido de controles disuasivos, pero que desde las próximas iniciarán los controles sancionatorios.

