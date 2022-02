Un sistema obsoleto pone en aprietos al comercio exterior

El comercio exterior de Ecuador está en aprietos, ayer, el registro de la carga que sale y que llega al país volvió a hacerse de forma manual y no en línea, luego de que dejaran de funcionar los servicios de Ecuapass, la Ventanilla Única Ecuatoriana, la Mesa de Servicio y el sitio web que administra el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

El ente aduanero explicó que esto ocurrió por una afectación severa, causada por un incendio en el sistema de climatización de los equipos. No obstante, los actores de este mercado fueron más directos en atribuir el problema a la falta de previsión y solución sobre un sistema que con el tiempo ha quedado obsoleto.

Hasta el cierre de esta edición, Senae no respondió al pedido de EXPRESO de dar una estimación sobre las pérdidas económica que el problema habría generado. Tampoco lo hizo Contecon, encargada de operar el Puerto de Guayaquil, donde ayer se formaron largas filas de trailers (de hasta unos dos kilómetros) a la espera de retirar las exportaciones. “A mí me pagan por flete, no por el tiempo de espera. Hoy debía hacer tres fletes dentro de la ciudad y he perdido 1.000 dólares”, manifestó Marcos Landeta, conductor de tráiler.

Trámite.- Senae anunció que el registro sería manual, pero ayer a las 15:00 no empezaba todavía, lo que atrasó los envíos de las exportaciones ecuatorianas. MIGUEL CANALES

Calcular las pérdidas totales no es sencillo, admitió Xavier Rosero, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). La suspensión de servicio digital generó un retraso en la logística, pero los resultados finales dependerán del flujo de contenedores que, al final del día, lograron o no embarcarse. Al día, el país mueve $ 100 millones; en el peor de los casos, dijo Rosero, si nada se hubiese movido ese sería el nivel de afectación; no obstante, eso es difícil determinar porque desde el medio de ayer empezaron a hacerse registros manuales.

La situación no fue mejor en el Puerto Bolívar (El Oro), por donde se despachan productos como el banano. Richard Salazar, presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), confirmó a EXPRESO la existencia del problema, donde podría haberse complicado el movimiento de unos 1.500 contenedores.

En un contexto de escasez de contenedores, como efecto de una crisis logística mundial, Ecuador, indicaron algunos actores del mercado, no debería darse el lujo de no evitar este tipo de problemas. “Es grave que la carga no pueda salir estando la nave lista en el Puerto, si el sistema hubiera tenido el mantenimiento adecuado, nada de esto hubiera pasado”, dijo Alfredo Zambrano, experto en trámites de comercio exterior.

LOGÍSTICA En el 2021 el sector exportador perdió unos $ 797 millones de exportaciones potenciales por la subida del costo del transporte en el precio final de su producto.

Igual criterio tuvo Landeta y otros conductores de trailers, quienes aseguraron que, desde el año pasado, por mes, “el sistema llega a irse uno dos veces, por una hora o más”.

La Asociación de Agentes de Aduana de Guayaquil (ADA), hizo un llamado a Senae para actualizar el sistema de Ecuapass. Para ellos, el problema se ha venido agravando desde julio de 2021, tiempo en que el servicio ha empezado a suspenderse “por media hora o más tiempo”, manifestó Jorge Luis Avilés, presidente de ADA, quien habló también de los gastos que les genera dejar la carga un día más de lo planificado en el Puerto. “Dependiendo de la naviera la sobre estadía o la demora puede costar entre 100 a 300 dólares por día”, dijo Avilés.

TECNOLOGÍA Ecuapass es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los operadores de comercio exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y exportación. Está en marcha desde octubre de 2012.

Gabriela Uquillas, especialista y asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) recordó que Ecuapass tiene unos 10 años de vigencia y que como todo sistema operativo necesita actualizaciones y mantenimiento, lamenta que eso no se haya dado. Senae fue consultado sobre esta aparente falta de mantenimiento pero tampoco hubo respuesta.

Uquillas fue muy enfática en decir que los sistemas que no evolucionan con el tiempo lógicamente se vuelven obsoletos. Ella se pregunta qué paso, qué no se hizo, porque se supone que Ecuapass debió funcionar bien por más tiempo. “Lo que ha sucedido es extremadamente grave, el comercio exterior y la competitividad del país se han visto seriamente afectados”, recalcó Uquillas. Agregó que no es desconocido que siempre pueden presentarse problemas, sin embargo, situaciones tan delicadas deben generar un plan de contingencia claro, para poder aplicar en circunstancias como estas.

EXPORTACIONES Las exportaciones no petroleras y no mineras en el 2021 crecieron un 14 %, Ecuador vendió al mundo por estos productos 15.969 millones de dólares. Los principales productos son el camarón, el banano, enlatados de pescado, cacao y elaborados y flores.

En cuanto a las pérdidas económicas, Uquillas señaló que la Organización Mundial del Comercio destaca que cada día que una carga se queda en puerto es equivalente al aumento de un punto porcentual de aranceles, ese es el costo directo por este tiempo de paralización, dijo. Los costos indirectos son incuantificables. Los empresarios ayer no tenían la certeza si el sistema automatizado funcionaría nuevamente hoy. Ante la situación, el Comité Empresarial Ecuatoriano pidió una solución rápida, pues el desarrollo del país no admite demoras. El incidente, dijo, debe servir para establecer mecanismos de contingencia que permitan evitar este tipo de situaciones a futuro.