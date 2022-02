Las primeras reacciones de los líderes de los sectores productivos de Ecuador, ante la noticia de que el país empieza a negociar un Tratado Bilateral de Libre Comercio (TLC) con China, son positivas.

El fin de semana el presidente Guillermo Lasso en su visita a China llegó a un acuerdo con su homólogo de la República Popular de China, Xi Jinping, en el Memorándum de Entendimiento para la firma de un TLC. “Acordamos que hasta octubre de 2022 estaremos listos para firmar el Tratado de Libre Comercio”, dijo Lasso tras concluir la visita a China.

A partir de este anuncio hay reacciones entre los empresarios, quienes señalaron que el principal producto ecuatoriano que se exporta al país asiático, que es el camarón, será uno de los beneficiados. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, destacó que la ventaja sería pagar cero arancel en la exportación a China; de ser así el ahorro para la industria sería de casi 50 millones de dólares anuales.

El comercio entre Ecuador y China.

El año pasado las exportaciones de camarón a China se incrementaron un 22 % llegando a totalizar 2.300 millones de dólares. Ese país compra un 46 % de todo lo que se vende al mundo del crustáceo.

Los exportadores ven solo oportunidades, ya que a China entre enero y noviembre de 2021 vendieron 3.299 millones de dólares, un 9 % más que el 2020 en el mismo período, manifestó Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexpor.

Otro producto que visualiza un beneficio con el acuerdo es el banano. Para el sector, la firma de un acuerdo comercial con China marcaría la diferencia entre ser un proveedor principal o convertirse en un proveedor marginal sin ese acuerdo comercial. Los datos de la llegada del banano ecuatoriano a China divulgados por Trademap en 2020 y 2021 cuentan que el arribo de esta fruta ha disminuido notablemente, señaló José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).

Ecuador podría exportar $ 908 millones adicionales en camarón, si no hubiera trabas de ningún tipo, según el Internacional Trade Centre. Juan Carlos Díaz-Granados



director de la Cámara de Comercio de Guayaquil

Un tercer sector que espera beneficios arancelarios es el de las flores, mas en su opinión topó las tareas pendientes que tiene el país. Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, destacó que hay dos tareas en las que Ecuador se debe aplicar: resolver todas las trabas al comercio que tiene como normas técnicas y la arbitrariedad normativa.

Son 11.212 empresas que mantienen relaciones comerciales con China, de las cuales 632 mantienen relación de exportación; pero también hay importaciones, desde el país asiático vienen materias primas y bienes de capital, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Sobre las importaciones el sector del comercio también ve beneficios. “Los principales productos que importamos desde China son maquinaria para la industria, vehículos, celulares y aparatos para las oficinas. Entonces con un acuerdo comercial estos productos bajarían de precio”, indicó Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).

Puede mejorar la canasta exportable, por ejemplo subir los envíos de la pitahaya. Rodrigo Gómez de la Torre



ex presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona



La visión sobre las importaciones de las materias primas a mejor costo también la tiene Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Industrias del Ecuador.

Pero no todo es un ganar, ganar. El sector textil apoya la apertura comercial; pero aspiran que en la negociación se los proteja para no quebrar si ingresa más la ropa y tela del país asiático. “China controla casi el 40 % del comercio exterior textil, sus exportaciones en este rubro crecen en promedio al 6 % anual, y atienden su mercado interno con producción propia o importada de fábricas de capital chino que tienen en Asia y África. Entonces con China no competimos en igualdad de condiciones dentro de la rama textil”, dijo Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).

Díaz destacó que su sector espera que al igual que en su momento lo hizo Perú, dentro de los Términos de Referencia de la negociación habilitó varias alternativas dentro de la disciplina de acceso al mercado, entre las cuales debe estar la posibilidad de excluir a los sectores más sensibles de la negociación.

Deuda China tratará la renegociación de la deuda de Ecuador. El haber es cerca de $ 5.000 millones. Unos $ 2.077 millones están respaldados con crudo.

“Perú excluyó gran parte del ámbito textil y confección, esperamos que nuestro gobierno tenga una posición similar en este proceso que acaba de iniciar, y desde AITE participaremos activamente en el cuarto adjunto para defender los empleos que generamos, 70 % de los cuales son de mujeres cabeza de familia”, recalcó Díaz.

Agregó que es evidente que Ecuador está frente a un gigante en la producción de textiles, con incentivos e inversiones del propio Estado, por lo que de darse un acceso preferencial en el ámbito textil y confección a China se pondría en serio peligro a la industria ecuatoriana formada mayormente por artesanos y MiPyMes.

Pero fue enfático en reiterar que AITE es parte de la Corporación de Gremios Exportadores, por lo que apoya un acuerdo comercial con China que sea de beneficio para los dos países.

Aquí les cuento más sobre la reunión con el presidente Xi Jinping. Temas importantes: acuerdo comercial y renegociación de deuda. También recibimos apoyo para las familias afectadas por el aluvión en Quito y el compromiso de donación de 2,5 millones de vacunas contra el COVID-19. pic.twitter.com/SG6WtnLnho — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 5, 2022

DATOS

Destino importante

China es el tercer destino más importante de las exportaciones no petroleras de Ecuador, pues es destino del 18 % del monto exportado.

Exportaciones

En el 2021 las exportaciones no petroleras a China ascendieron a 2.848 millones de dólares, reflejo de un crecimiento del 5 % comparado con 2020.

Importaciones

Las importaciones de insumos productivos (materias primas y bienes de capital) conforman el 78 % de las importaciones no petroleras que llegan desde China, sumando 3.643 millones de dólares entre enero y noviembre de 2021.

Banano

Hasta el 2019 Ecuador era el segundo proveedor de esta fruta en China detrás de Filipinas; de cada 100 toneladas, una cuarta parte provenía de Ecuador. En el 2021 fue el cuarto proveedor dejando espacio a Vietnam y Camboya. Hay una pérdida de presencia de más del 50 % en 24 meses.

Camarón