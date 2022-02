Las exportaciones no petroleras rompen récord, no habían crecido así desde hace 10 años. Es un logro del sector productivo privado, pese a las tareas pendientes, como invertir más en tecnología, dar más valor agregado y no permitir que siga la crisis de la seguridad, por la contaminación de contenedores con droga.

El crecimiento de las exportaciones no petroleras fue de 19,8 %, y sin sumar al sector minero fue de aproximadamente un 15 %, mientras que las exportaciones no tradicionales crecieron un 25 %, dijo a Diario EXPRESO Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior.

Tanto la autoridad como los expertos señalaron al sector de la acuacultura y pesca como el que empujó hacia arriba esas cifras. Solo el sector de los camarones vendió más de 5.055 millones de dólares en 2021, del total de los 18.091 millones de dólares que representaron las exportaciones no petroleras.

Exportadores piden la aplicación del ‘drawback’ por crisis logística Leer más

La balanza comercial de Ecuador. Expreso

El logro de los camaroneros fue porque invirtieron en tecnología, lo que también implicó dar valor agregado al producto, siendo el ejemplo a seguir de los otros sectores, señaló Xavier Rosero, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

La crisis logística global presiona a la baja la producción local Leer más

El sector acuícula hasta rompió un récord mundial. Ecuador produjo un millón de toneladas de camarones y los analistas enfatizan que se debió a la inversión en tecnología y valor agregado, “y por eso es la ruta a seguir de los otros sectores”, dijo Rosero.

Para el analista económico Jorge Calderón, las tareas pendientes llevan años y también implican tecnificar el agro, evitar las sequías y las inundaciones, tener semillas de alta calidad y certificadas, lograr mayor producción a menor inversión.

La exportación de frutas a nuevos mercados, como uvilla y naranjilla, fue buena. Boris Aguirre,



presidente del comité del Comercio Exterior de Amcham

Otros sectores que tuvieron buen desempeño y empujaron la cifra positiva para arriba fueron el café, frutas, madera, flores y las manufacturas. El único sector que no creció fue el banano, por problemas en la producción y en la logística.

Puerto de Guayaquil, puerta de salida de ‘narcocontenedores’ Leer más

Desde el punto de vista de Boris Aguirre, presidente del comité de Comercio Exterior de Amcham, también tuvieron un buen desarrollo los productos no tradicionales y dentro de esto están como ejemplo las uvillas y naranjillas, que lograron colocarse en nuevos mercados y en otros se exportaron más.

Pero el escenario puede ser diferente para este año sin la inversión adecuada y sin la solución al problema logístico.

“Para este año no tenemos una estimación de crecimiento, porque aún no tenemos asegurados insumos como cartón, plástico, etc., que se requieren para exportar. A esto se suman los problemas de logística y de la seguridad. Si esto no se supera, es posible que el crecimiento del 2022 sea del 10 %”, manifestó Rosero.

Récord Las exportaciones no petroleras subieron en 2011 por el aumento del precio, mientras que en 2021 fue por volumen de ventas.

Las cifras de 2021 habrían crecido más sin la limitación de la falta de transporte y en este 2022 es un reto que se mantiene, resaltó Rosero.

“Una solución al problema de la logística en Ecuador es que reducimos el cálculo de aranceles, en el costo del flete. Además estamos revisando la eliminación del ICE en el pago del flete marítimo, también la homologación de documentos, para que exista competitividad”, dijo Legarda.

Otra opción al problema de la logística, que planteó Byron Torres, gerente general de HPL Apollo Ecuador, es que se usen vuelos chárter, pues aunque tienen un costo mayor (20 %), “es mejor que no enviar el producto”, indicó.

Se estima que exista un respiro en la parte logística a partir del segundo semestre, pero todavía no será como lo que existía antes de 2019, aclaró Torres.

El experto también destacó que otra salida es que exista más comunicación entre productores, agentes de carga, exportadores e importadores, para con tiempo asegurar el transporte.

En el punto de la seguridad, Legarda dijo que el tema no es una competencia de su cartera, pero que la Aduana trabaja junto a otras autoridades para que la carga sea escaneada y así evitar la contaminación de los contenedores con droga.

Referente a la balanza comercial no petrolera, esta es negativa (-1.080 millones de dólares), porque se importaron más materias primas (50 %) y bienes capitales (18,6 %); pero esto fue utilizado por las empresas para producir, dijo Calderón. Subrayó que es importante fortalecer más las exportaciones no petroleras, porque llegará el día en que se utilicen más carros eléctricos que los que usan petróleo. Entonces está bien que el país se enfoque en vender más al mundo sus productos no petroleros, dijo.

Lo bueno fue que la balanza comercial fue positiva en 2.870 millones de dólares. Se espera lograr nuevos acuerdos comerciales para que las cifras positivas sean mayores, según Calderón.