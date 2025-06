El sector privado ubica a Ecuador en la senda de recuperación económica en este 2025

La economía ecuatoriana inició en 2025 un periodo de recuperación tras cerrar 2024 con una contracción del 2 %, según confirmó ayer el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán. Sin embargo, analistas económicos coinciden en que este repunte se debe principalmente a la fortaleza del sector privado más que a políticas gubernamentales efectivas.

Avellán atribuyó la recuperación a siete factores claves: el desempeño favorable del sector exportador no petrolero, altos niveles de remesas de migrantes ecuatorianos, crecimiento en depósitos y créditos bancarios, acceso a financiación externa en condiciones favorables, reducción de incertidumbre política tras la reelección de Daniel Noboa y mejoras en expectativas de consumo y de inversión.

Recuperación económica: ¿Es un efecto rebote?

Juan C. Navarro: “Estamos de acuerdo con eliminar subsidios, pero no en cómo se hace” Leer más

Para el analista económico Jorge Altamirano, estos indicadores positivos “están al margen de políticas gubernamentales” y responden más bien a un “efecto rebote” tras un año difícil marcado por apagones, inseguridad y aumentos tributarios.

Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, coincide con Altamirano. Recuerda los episodios de rebotes que ha tenido Ecuador en los últimos años. "Por ejemplo, el de 2016, tras el terremoto, la economía rebotó y de ahí se desplomó; lo mismo pasó con la pandemia, rebotó, pero de ahí la economía ha venido decayendo. Esto va a repetirse en lo que va de este año. El real desafío está en el 2026. Tenemos que ver si esta recuperación económica que se verá en el 2025, la tendremos el próximo año". Pero solo podremos hablar de recuperación, añade, "si crecemos más de lo que caímos, es decir el -2 %"., señala.

Alberto Acosta, otro reconocido analista económico, va más allá y considera que los resultados de este año deben atribuirse directamente al desempeño del sector privado, especialmente en exportaciones no petroleras. Para él, no se trata de solo un efecto rebote sino de algo más. “Creo que es más que rebote, porque rebote sería decir ‘ya no hay apagones, todo se mantiene igual al PIB del 2023’... pero sí hay otras fuerzas que están aportando más allá”, argumentó.

Acosta explicó que la recuperación es consecuencia de una mayor liquidez, que se ha fortalecido en 2025 impulsada por mejores ventas internacionales, incremento en remesas y mayor financiamiento externo, que se traduce en mejores indicadores crediticios.

El sector exportador no petrolero se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento. De enero a marzo, según las cifras del BCE, las ventas sumaron $7.048 millones, lo que significó un 27 % más en envíos. Este año, las ventas al exterior de productos como banano, camarón, flores y cacao han mostrado un dinamismo constante, aprovechando la demanda internacional y la competitividad de productos ecuatorianos en mercados globales.

Las remesas, por su parte, continúan siendo un pilar fundamental de la economía doméstica. El flujo constante de divisas enviadas por los más de tres millones de ecuatorianos en el exterior proporciona liquidez al sistema y sostiene el consumo interno, especialmente en sectores de ingresos medios y bajos.

Altamirano cree que está bien que las remesas dinamicen la economía, pero ese factor no es del todo bueno. “Eso también significa que más ecuatorianos han tenido que salir de Ecuador debido a la falta de oportunidades laborales”, evaluó.

Progen: "Contraloría demostrará que CELEC no ha actuado correctamente" Leer más

Recuperación económica: Se esperan medidas del Gobierno

Los analistas mantienen reservas sobre la contribución gubernamental actual a la recuperación. Aún está pendiente ver los resultados atribuibles al régimen, señaló Acosta, quien cuestionó la estrategia oficial de reactivación basada en mayor gasto público.

El BCE proyecta un crecimiento del 2,8 % para 2025, pero los expertos se preguntan de dónde saldrán los recursos para sostener esta expansión a través del gasto estatal, considerando las limitaciones fiscales del país.

A pesar de las señales positivas, Ecuador enfrenta desafíos estructurales que requieren atención. La crisis energética, los problemas de seguridad y la necesidad de reformas institucionales siguen siendo obstáculos para un crecimiento sostenido, señalan los expertos.

El sector bancario ha mostrado signos alentadores, con incrementos en depósitos y créditos, lo que refleja una gradual recuperación de la confianza. Sin embargo, las tasas de interés y el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas continúan siendo limitantes.

¿Quieres leer contenido de calidad sin límite? ¡SUSCRÍBETE A EX´RESO!