Sector exportador fija meta de $50.000 millones hacia 2030 tras año histórico

Con un crecimiento del 18 %, el sector no petrolero alcanzó un récord histórico

Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, presentó el desempeño de las exportaciones ecuatorianas del 2025.

En el marco de la presentación anual del reporte Export Data 2025, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) expuso un balance detallado del desempeño del sector no petrolero, no minero destacando que el país alcanzó un récord histórico que marca un punto de inflexión en la estructura exportadora.

Aunque las cifras oficiales del cierre de 2025 se publicaron recientemente —con el habitual rezago estadístico de dos meses—, el gremio realizó un reprocesamiento que incorpora elementos cualitativos adicionales. El objetivo no es únicamente analizar métricas, sino entender el impacto estructural detrás de los números. Así indicó Xavier Rosero, persidente de Fedexpor, en un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil.

Un cambio estructural en la matriz exportadora

El primer mensaje es contundente: Ecuador casi alcanza los 30.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, no minera mientras que la producción petrolera cayó 19 % en valor. En contraste, el sector no petrolero creció 18 %, compensando prácticamente en su totalidad la reducción de ingresos del crudo.

Hace diez años, por cada dólar exportado en petróleo, el país exportaba dos en productos no petroleros. Hoy la relación es cuatro a uno. Es decir, la economía exportadora se ha duplicado en diversificación. El reto ya no es alcanzar el récord, sino sostenerlo.

La meta del sector es ambiciosa: duplicar las exportaciones no petroleras no mineras y superar los 50.000 millones de dólares hacia 2030.

Más volumen, más logística, más desafío

En 2025 también se alcanzó un récord en volumen exportado: cerca de 13 millones de toneladas métricas, un millón adicional respecto al año anterior. Esto equivale a aproximadamente 40.000 contenedores extra movilizados por los puertos del país.

El crecimiento en volumen (9 %) supera ampliamente el promedio de la última década (3 %), reflejando inversiones acumuladas en sectores como el cacao, que pasó de poco más de 200.000 toneladas hace una década a cerca de 600.000 en la actualidad. Este salto permitió que Ecuador se consolide como el tercer proveedor mundial de cacao en grano.

El esempeño por sectores

Sector agrícola y agroindustrial:

Alcanzó un récord superior a 12.000 millones de dólares, con un crecimiento del 17 %. Destacan cacao, banano, flores y frutas exóticas como pitahaya.

Sector acuícola y pesquero:

Duplicó su tamaño en cinco años, bordeando los 10.000 millones de dólares. El camarón marcó un récord de 8.400 millones, tras recuperarse del impacto que tuvo la desaceleración de la demanda en China en 2024. También crecieron con fuerza las conservas de pescado, impulsadas principalmente por la demanda de la Unión Europea y de Estados Unidos.

Sector manufacturero:

Aunque crece a menor ritmo, tiene alto valor estratégico. Se destacan exportaciones de madera elaborada, muebles de alta gama hacia Emiratos Árabes Unidos, cables eléctricos y transformadores producidos en Ambato que abastecen incluso proyectos municipales en Estados Unidos.

Servicios:

Por primera vez se incorpora formalmente este rubro en el análisis exportador. En 2025 alcanzó 1.780 millones de dólares, impulsado por transporte y servicios profesionales vinculados a digitalización e informática. Ecuador comienza a posicionarse como exportador de soluciones empresariales digitales, combinando experiencia gerencial con talento joven tecnológico.

Los mercados clave

En 2025, la Unión Europea se consolidó como el principal destino de exportaciones no petroleras, superando los 6.600 millones de dólares, con un crecimiento del 20 %. La estabilidad del acuerdo comercial vigente desde 2017 fue clave en un año de incertidumbre global.

En Estados Unidos también se registró un récord con 30 % de crecimiento. Sin embargo, el análisis revela matices importantes debido a la política arancelaria implementada por el presidente Donald Trump.

El impacto de las sobretasas en EE. UU.

En abril de 2025, Washington impuso sobretasas que afectaron a más de 1.100 productos ecuatorianos. Inicialmente fue del 10 %, luego subió al 15 % para Ecuador, mientras otros países quedaron en 10 %.

En noviembre, la administración estadounidense exceptuó del sobrearancel a productos considerados sensibles para la inflación interna —como banano y cacao en grano— que representan el 34 % de la oferta ecuatoriana a ese mercado.

Posteriormente, el acuerdo recíproco anunciado permitirá eliminar la sobretasa para cerca de 130 productos ecuatorianos incluidos en el llamado “anexo 3”. Entre los beneficiados están flores, aceite de palma y filetes de atún congelados.

Sin embargo, quedaron fuera sectores estratégicos como camarón, conservas de atún y brócoli, que continúan enfrentando sobretasas de hasta 15 % adicionales a los aranceles existentes, generando desventajas frente a competidores como México o Tailandia.

Las estadísticas muestran que, tras el anuncio de sobretasas, las exportaciones de conservas de atún y brócoli hacia Estados Unidos comenzaron a descender, evidenciando pérdida de competitividad.

Pese a ello, el sector considera que el acuerdo alcanzado es un hito político que abre la puerta a una eventual negociación más amplia en el futuro.

La relación con Colombia

En cuanto a Colombia, el comercio bilateral muestra estancamiento. Desde 2018, las exportaciones ecuatorianas hacia ese mercado apenas han crecido 1,1 veces, mientras que hacia Perú lo han hecho 1,7 veces en el mismo período.

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre posibles restricciones a 73 subpartidas generó preocupación en sectores como aceites vegetales, cacao en polvo, cerámica, neumáticos y manufacturas.

El gremio plantea la necesidad de reactivar una agenda binacional que vaya más allá de conflictos coyunturales y apunte a integración productiva para competir conjuntamente en terceros mercados.

El 2025 marca un récord histórico para las exportaciones no petroleras, no minera del Ecuador. Sin embargo, el desafío no está solo en celebrar cifras, sino en sostener el crecimiento en un entorno internacional volátil, mejorar competitividad interna y profundizar la agenda comercial con socios estratégicos.

El sector exportador, según Rosero, considera que el país ya demostró capacidad para compensar la caída petrolera. Ahora el reto es consolidar ese cambio estructural y convertirlo en una política de Estado de largo plazo.

