¿Tu score crediticio está en rojo? Descubre cómo mejorarlo en Ecuador

¿Alguna vez te han negado un préstamo o una tarjeta de crédito sin saber por qué? Es muy probable que tu score o puntaje crediticio sea el culpable. Aunque parezca solo un número, esta calificación financiera puede abrirte puertas… o cerrártelas por completo. Pero no te alarmes: incluso si tu puntaje está en rojo, sí es posible revertir la situación.

Pero… ¿qué es exactamente el score? Alexis Álava, licenciado en negocios internacionales y especialista en finanzas personales, explica que se trata de una calificación que resume tu comportamiento financiero: si pagas a tiempo, si tienes muchas deudas o si usas correctamente tus líneas de crédito. Este puntaje, que suele ir de 0 a 999 (según la entidad que lo calcule), le indica a las instituciones qué tan riesgoso sería prestarte dinero.

Riesgos de un número bajo

Tu puntaje puede bajar por varias razones. Álava señala que uno de los errores más comunes es pagar tarde un valor pendiente. “A veces no se trata de falta de dinero, sino simplemente de olvido o descuido”, dice. También influye tener varias deudas activas al mismo tiempo, usar todo el cupo de la tarjeta de crédito o no pagar el saldo completo cada mes. “Todas estas señales indican a las instituciones financieras que no estás manejando bien tus obligaciones, lo que automáticamente reduce tu score”.

Y cuando eso sucede, las consecuencias se sienten rápido. Puede que te nieguen un préstamo o que solo te lo otorguen bajo condiciones poco favorables: plazos más cortos, tasas de interés más altas o la exigencia de presentar garantías adicionales. Incluso podrías tener problemas para acceder a planes de pago, un crédito hipotecario o aplicar a tarjetas con beneficios.

¿En qué rango está tu score crediticio?

Según el experto, los rangos se dividen así:

Más de 800: ¡Excelente! Los bancos te ven como un cliente confiable, con acceso a los mejores créditos y condiciones.

Entre 700 y 800: Bueno. Tu historial es sólido, aunque todavía puede mejorar para alcanzar mayores beneficios.

Entre 600 y 700: Aceptable. Puedes acceder a créditos, pero con más restricciones y tasas más altas.

Menos de 600: Bajo. Representas un riesgo para las entidades, por lo que obtener préstamos será más difícil y costoso.

5 consejos para mejorar su score crediticio

Conoce tu situación real: Revisa tu puntaje en las apps de las instituciones financieras o solicita un reporte completo en Equifax (cuesta $11,05). Paga a tiempo: Usa recordatorios, alarmas o activa débitos automáticos. Si pagas puntualmente y evitas endeudarte más, tu score irá subiendo poco a poco. No uses todo el cupo de tus tarjetas: Lo ideal es no pasar del 40 % o 50 %. Eso le da una mejor imagen a las entidades financieras y ayuda a mejorar tu puntaje más rápido. Evita créditos innecesarios: Aunque parezcan fáciles de obtener, piénsalo bien antes de aceptar. ¿De verdad lo necesitas? Construye historial si no lo tienes: Empieza con una tarjeta con depósito de garantía. Es una forma segura de generar historial, incluso si aún no tienes ingresos fijos.

