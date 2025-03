8 mitos y verdades en las finanzas personales: esto dicen los expertos

Las expertas en finanzas personales recomiendan siempre pagar la deuda total de la tarjeta de crédito, no el valor mínimo.

En el mundo de las finanzas personales, existen muchas creencias o mitos que, sin darnos cuenta, pueden afectar nuestra economía personal y familiar. Tomar buenas decisiones económicas puede ayudarnos a mejorar nuestro historial crediticio y lograr una correcta organización y estabilidad financiera. A continuación, dos expertas en finanzas aclaran algunos de los mitos más frecuentes y explican las verdades detrás de ellos.

Mito 1: Las inversiones son solo para millonarios

Realidad: La Mg. Sonia Vélez, coach financiera, asegura que, en la actualidad, cualquier persona puede empezar a invertir con pequeñas cantidades, ya que las inversiones ya no están dirigidas únicamente a quienes pueden aportar grandes sumas de dinero. “El tipo de inversión dependerá del nivel de riesgo que uno quiera asumir. Por ejemplo, hay fondos o pólizas de inversión que inician desde los $50. Si invierto $500 en un fondo a largo plazo (desde un año), podré generar mayor interés o ganancia (la tasa anual de interés es de aproximadamente 6 %). También es posible comprar acciones en la bolsa de valores con menos de mil dólares y recibir utilidades anuales”. Eso sí, el dinero invertido no debe utilizarse en dos o tres años para que genere rendimiento. Para elegir una entidad segura, la experta aconseja verificar que la institución financiera o administradora de fondos esté calificada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. “Tenga cuidado con quienes le prometen ganancias muy altas en poco tiempo, pueden ser una estafa”.

Mito 2: Es positivo guardar los ahorros bajo la almohada

Realidad: Vélez afirma que definitivamente no es positivo tener los ahorros ‘bajo el colchón’, porque “el dinero pierde valor en el tiempo por efecto de la inflación y la subida de precios. Por ejemplo, los $100 que usted guardó hace un año ya no valen lo mismo hoy, porque hace un año podía comprar cosas que ahora cuestan mucho más”. La experta recomienda depositar los ahorros en una entidad financiera donde el dinero pueda generar intereses y compensar la pérdida de valor con el tiempo. Además, desde el punto de vista de la seguridad, es más recomendable mantener el dinero en una institución financiera que en casa, donde podría extraviarse o gastarse impulsivamente.

Mito 3: Es correcto pagar solamente el mínimo de la tarjeta de crédito

Realidad: Vélez comenta que pagar solo el mínimo de la tarjeta de crédito es una mala idea, ya que la mayor parte del pago cubre únicamente los intereses, haciendo que la deuda crezca y se prolongue por años. “Esa deuda se convierte en una bola de nieve que crece con el tiempo y lo mantiene endeudado permanentemente. Si no paga el 100 % de su tarjeta, significa que está gastando más de lo que realmente puede cubrir con sus ingresos, y es ahí cuando debe hacer una planificación de sus ingresos y egresos”. Las tarjetas de crédito pueden ser herramientas financieras útiles si se usan con responsabilidad. Pagar el total del saldo cada mes evita intereses y ayuda a construir un buen historial crediticio.

Mito 4: Comprar un carro no es un gasto, es una inversión

Realidad: Francesca Perugachi, máster en administración de empresas y mentora de finanzas personales, explica que comprar un automóvil puede considerarse un gasto o una inversión según el objetivo de la compra. “Si el carro genera ingresos (por ejemplo, si se usa para delivery o como herramienta de trabajo), puede considerarse una inversión”, señala Perugachi. Sin embargo, si el vehículo genera más gastos que ingresos y su compra compromete la estabilidad financiera, se trata de un gasto. A diferencia de los activos que aumentan su valor con el tiempo, un automóvil se deprecia desde el momento en que sale del concesionario y genera costos adicionales como combustible, mantenimiento y seguros.

"Las personas piensan que organizar las finanzas es limitarse a disfrutar pero en realidad, permiten un control de nuestros ingresos y gastos para sentirnos cómodos y seguros con nuestras decisiones económicas”. Sonia Vélez || Máster en finanzas y coach financiera

Mito 5: Los gastos hormiga no afectan mis finanzas

Realidad: Aunque parecen insignificantes, los gastos hormiga sí afectan las finanzas personales. Pequeñas compras diarias, como café, snacks o suscripciones a plataformas digitales, pueden convertirse en una suma considerable al mes y reducir la capacidad de ahorro o inversión. Perugachi enfatiza que no se trata de eliminar estos gustos, sino de organizarlos dentro del presupuesto. “Si no se identifican estos egresos, siempre habrá un hueco en las finanzas y no se sabrá por qué”. Aunque individualmente parecen inofensivos, su impacto acumulado puede desbalancear el presupuesto.

Mito 6: No está mal endeudarse para cubrir los gastos de un viaje

Realidad: Vélez dice que endeudarse para un viaje no suele ser una buena idea, ya que se trata de un gasto que no genera retorno y puede convertirse en una carga financiera a largo plazo. Lo ideal es ahorrar con anticipación o incluir gastos variables (como viajes y hobbies) dentro del presupuesto. “Una regla para cubrir los gastos adicionales es pagarlos con ingresos extra, como el décimo sueldo, utilidades o una fuente de ingreso adicional”. De esa manera, no será necesario endeudarse por una actividad recreativa que solo se disfrutará unos días.

¿Cómo planificar las finanzas personales en el 2025? Leer más

Mito 7: Todas las deudas son malas

Realidad: Perugachi aclara que no todas las deudas son negativas. Existen deudas buenas, como una hipoteca, un préstamo estudiantil o un crédito para un negocio, que pueden ayudar a generar ingresos o aumentar el patrimonio. Por otro lado, las deudas malas son aquellas destinadas a compras innecesarias o bienes que se devalúan rápidamente, como ropa o gadgets. “Lo primero que se debe hacer es conocer el nivel de endeudamiento. Si es muy alto en relación con los ingresos, puede ser peligroso para las finanzas, ya que se puede perder la capacidad de pago”. La clave está en endeudarse con propósito y asegurarse de que la deuda sea manejable y beneficiosa a largo plazo.

Mito 8: Comprar es mejor que alquilar una vivienda

Realidad: Perugachi afirma que la decisión de comprar o alquilar depende de la capacidad financiera, el estilo de vida y los objetivos de cada persona. “No hay que ceder a la presión de comprar una casa sin analizarlo previamente, ya que un crédito hipotecario puede desestabilizar la economía si no se puede pagar. Si la compra es viable dentro del presupuesto, es una forma de construir patrimonio, pero debe considerarse que conlleva gastos adicionales, como trámites notariales y reparaciones”. Por otro lado, quienes alquilan solo tienen un gasto mensual fijo sin preocuparse por costos inesperados de mantenimiento.