Salario básico Ecuador 2025: "Esos $ 10 no me alcanzan ni para los helados"

El aumento de $10 en el Salario Básico Unificado (SBU), que se aplicará en Ecuador a partir del 1 de enero de 2025, no ha logrado satisfacer a una gran parte de la ciudadanía. El Ministerio de Trabajo oficializó el ajuste, estableciendo el nuevo monto en $470.

Salario básico Ecuador 2025: ¿Por qué no subió más de 10 dólares? Leer más

Aunque, en teoría, los $ 10 adicionales podrían parecer una mejora, la respuesta generalizada entre los ciudadanos ha sido de descontento. Muchos esperaban un ajuste más sustancial que permitiera hacer frente al creciente costo de vida y aliviar las dificultades económicas que enfrentan a diario.

Este incremento ha generado una mezcla de reacciones, que van desde el desencanto hasta la ironía. Mientras que algunos consideran que es un "paso positivo", la mayoría opina que el aumento es insuficiente y no responde a las verdaderas necesidades de la población. Para muchos, esta medida parece quedar muy corta frente al precio de los productos de la canasta básica.

¿Qué opinan los guayaquileños?

En las calles de Guayaquil, el aumento del SBU genera conversación entre quienes las transitan. Mario Rodríguez es claro y directo sobre su opinión: "Pésimo, muy poco. Por lo menos que haya llegado a unos $ 500, pero muy poco lo que ha aumentado este presidente. No alcanza ni para la alimentación del día, ¿y de ahí, qué hacemos todo el mes?".

Por lo menos que haya llegado a unos $500, pero muy poco lo que ha aumentado este presidente. No alcanza ni para la alimentación del día". Mario Rodríguez Residente de Guayaquil

Según Rodríguez, los $ 470 no serán suficientes ni siquiera para cubrir los gastos básicos. "Cree que es un 'platal' lo que ha aumentado. Con $ 470 usted cree que vamos a vivir todo el mes? Estamos inconformes", señala a EXPRESO, mostrando una clara frustración ante lo que percibe como un aumento insuficiente para una vida digna.

(Te recomendamos leer: ¿Apagones en 2025? Déficit de 1.800 MW pone en riesgo el fin de los cortes de luz)

Por su parte, Dolores Jiménez no puede ocultar su descontento y con sarcasmo responde a la noticia: "¡Qué va a ser aumento eso! ¿Para qué me alcanza?". Pero no se queda ahí; se responde a sí misma con una sonrisa irónica: "¡Ni para los helados!", resaltando la pequeña magnitud del incremento frente a los precios que cada vez aumentan.

#ATENCIÓN | El Ministerio de Trabajo definió este 17 de diciembre de 2024 el Salario Básico Unificado (SBU) para 2025 en 470 dólares. Es decir, hubo un incremento de 10 dólares frente al SBU de 2023.



Los detalles 👉 https://t.co/Wjt7f8Dsl9 pic.twitter.com/b9zVELAsMd — Diario Expreso (@Expresoec) December 17, 2024

La situación parece aún más grave para Valentina Castro, quien con un tono irónico apunta: "Con el aumento de los diez dólares, hartísimo podemos hacer… por ejemplo: nada". En su tono de broma, explica que podría usar esos $10 para comprar un pollo asado, pero rápidamente se da cuenta de que ni siquiera eso alcanza para cubrir sus expectativas.

“Ni el pollo asado vale eso. Tendría que irme donde compran un cuarto y te dan otro cuarto para que me alcance... porque no alcanza para nada”. Valentina utiliza su humor para expresar lo que muchos piensan: los $10 adicionales no alcanzan para hacer frente a las necesidades diarias.

"¡Qué va a ser aumento eso! ¿Para qué me alcanza?" ¡Ni para los helados!" Dolores Jiménez Ciudadana

José Maldonado también se une a las voces críticas. "Por un lado está bien, pero por el otro mal porque suben las cosas, es lo mismo que nada", opina. Para él, el aumento no tiene impacto real en su economía diaria. "Los $10 adicionales no alcanzan ni para comer".

Renata Salvador opina que "en dos sánduches ya me gasto los $10", destacando que la subida es tan pequeña que se diluye rápidamente en los gastos más básicos. "Si pudiera escoger, pediría que aumenten el salario a $100", asegura con un toque de frustración, reflejando el sentimiento de muchos que consideran que el aumento no guarda relación con las dificultades económicas actuales.

El debate sobre el aumento salarial continúa. Algunos ven este incremento como "peor es nada", otros lo consideran más un gesto simbólico que una respuesta efectiva a las necesidades de los trabajadores.

Para leer más contenido de calidad, SUSCRÍBETE AQUÍ