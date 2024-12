Salario básico Ecuador 2025: ¿Por qué no subió más de 10 dólares?

No todas las empresas podrán asumir el nuevo incremento, dicen expertos.

Ecuador ha definido en $ 470 su nuevo Salario Básico Unificado (SBU) para el 2025, si bien el alza fue de $ 10, la expectativa de muchos trabajadores era que este incremento pudiera ser mayor. No obstante, analistas explican por qué esta aspiración, por ahora, no es posible.

Tras no haber un acuerdo entre los empleados y empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), el Ministerio de Trabajo tomó la decisión el 17 de diciembre de 2024, de incrementar el rubro para el año entrante. Lo hizo tomando en cuenta la inflación proyectada en 1,51% para el 2024 y las previsiones de crecimiento del 2025.

Para el economista, Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, el alza de 2,1 % fue técnica. Subirlo más, explica, no era posible por los niveles bajos de productividad que viene registrando el país.

"Un alza mayor no es posible, por la misma situación económica. Ya vamos 10 años de estancamiento, generar un incremento mayor, dada las condiciones actuales es complicado para las empresas. Los aumentos incluso antes de la pandemia iban en esa misma línea, pero hoy en día enfrentamos los efectos de los apagones. A lo mejor, para el 2026 la situación mejore, pero hoy la situación es complicada", dijo.

Yumibanda sostiene que no todas las empresas podrán sobrellevar este nuevo aumento. "Hay sectores que lo podrán absorber como aquellos negocios que operan en áreas como la educación y salud que no han experimentado mayores contracciones económicas, pero otros no". Entre estos últimos, recalca, están la construcción, la agricultura, la industria que podrían tener problemas para cumplir en un año que ha estado marcado por la baja demanda de los hogares, como consecuencia de la inseguridad y cortes eléctricos.

Gremio de trabajadores rechaza el aumento

Para Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, la medida tomada responde solo a un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios. El aumento a $ 470, dijo este 18 de diciembre en un comunicado, "es burlarse de la grave situación por la que atraviesan los hogares de los trabajadores, quienes producto de los niveles de pobreza han tenido que sacar de los establecimientos educativos, pues los recursos económicos no alcanzan".

El gremio de empleados pedía al Gobierno un alza de $ 102 para cubrir la canasta básica familiar, una cifra muy distante a los $ 6,95 que pedían los empresarios.

Abel Defina, experto financiero, coincide con Yumibanda al creer que se ha actuado de forma técnica. Este aumento, dice, está reconociendo la difícil situación que este año han debido enfrentar muchos negocios, con bajos niveles de facturación. Un incremento, más allá de los técnico, haría que las empresas entren a reducir su nómina de trabajadores.

"Si esa productividad no mejora, difícilmente se pueden subir los sueldos. De ser una obligación, las empresas tendrían que compensar esa alza eliminando empleos....Y esto no solo afecta a la empresa privada, también al Estado con los pagos a empleados públicos, lo que significaría un mayor egreso".

