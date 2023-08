Las reservas internacionales, en la mira de los candidatos

Recursos en los ojos de los candidatos. Las reservas internacionales nuevamente están en el tapete del debate por las propuestas de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República.

Los binomios de diferentes espectros políticos han señalado que parte de esos recursos son necesarios para financiar el gasto público, sobre todo en materia de seguridad y obra pública. Sin embargo, analistas económicos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido, en términos generales, que el uso de esos recursos pueden poner en peligro la dolarización.

Pero, ¿qué son las reservas internacionales? En términos generales, es una especie de colchón de activos de alta liquidez que le permite a la economía ecuatoriana respaldar sus pagos con el exterior y que también financia la demanda de efectivo (billetes y monedas) que se hace en el país. Tanto los bancos privados como el Gobierno dependen de la liquidez de las reservas para poder realizar sus transacciones con el extranjero.

Sectores políticos confunden a estas reservas como un ahorro que dispone el Gobierno y han criticado a la administración de Guillermo Lasso por acumular “dinero en Suiza”.

“El Banco Central tiene 8.000 millones de dólares en Suiza cuando tenemos necesidades urgentes en el país”, aseguró Andrés Arauz, candidato a la Vicepresidencia de la República por la Revolución Ciudadana, en un diálogo con el expresidente Rafael Correa, en semanas pasadas.

Sin embargo, las reservas han caído en las últimas semanas, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Hasta el 4 de agosto estas sumaban 6.780 millones de dólares. Unas de las razones es la caída de los ingresos por las menores exportaciones petroleras y el menor financiamiento que ha recibido el país en este 2023.

Para el correísmo, los préstamos del Banco Central son una manera de “crear dólares de la nada” en dolarización.

Arauz, en el pódcast ‘Money on the left’ (dinero a la izquierda), publicado por el sitio web Monthly Review , and independent socialist magazine (una revista socialista independiente de Estados Unidos), reconoció que son solo dólares contables porque no se pueden imprimir dólares físicos, pero esos “dólares” se pueden hacer que se negocien en la economía nacional.

Pero el correísmo no es el único que ha señalado que utilizará las reservas internacionales. El candidato Xavier Hervas, por el movimiento RETO, también mencionó que usará las reservas en semanas pasadas. “Que no nos vengan a decir que no hay dinero (...) La Reserva Internacional supera los 9.000 millones y tanto que nos quieren decir que ese dinero no es del Estado”, señaló el candidato.

En el caso del candidato Yaku Pérez, se ha limitado a decir que “mantendrán la dolarización”, pero no señala acciones concretas para lograrlo.

Para el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, los candidatos deben recordar que las reservas internacionales no son solo dineros del Gobierno. Hay recursos de la Seguridad Social, los bancos privados, cooperativas, prefecturas, municipios, entre otras entidades.

Entre los peligros, dijo Pozo, está la creación excesiva de “dólares” de la nada, como lo ha dicho Arauz, y crear una burbuja que pueda estallar. “Eso tiene un alto riesgo y eso quizás no se recupere. El uso de las reservas ya se lo hizo con resultados nefastos (...)Esa plata terminó hasta en gastos de corrupción”.

EL DIAGNÓSTICO DEL FMI

EL PROBLEMA. Un reporte del FMI concluyó que a través de los préstamos, el BCE debilitó su capacidad para completar los pagos externos y también ejerció una presión significativa sobre la posición de efectivo del gobierno central.

MÁS DEUDA. Para solucionar los problemas de liquidez, originados por los préstamos de las reservas internacionales del Banco Central a Finanzas, el Gobierno ecuatoriano requirió deuda externa a través de la emisión de bonos soberanos y grandes préstamos bilaterales.

EL EFECTO. De no haber contado con ese dinero proveniente de deuda, el Banco Central, dijo el Fondo, habría perdido la capacidad de atender la demanda de efectivo, es decir, billetes, o el pago de transacciones con el exterior.