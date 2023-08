La visión polémica sobre la dolarización del candidato a la vicepresidencia de la República Andrés Arauz no solo quedó reflejada en la entrevista al medio argentino Perfil, de abril de 2023. En una podcast de más de una hora, grabado en febrero de 2023, Arauz cuenta su postura sobre el dinero electrónico y el papel del Banco Central en Ecuador.

En el podcast 'Money on the left' (dinero a la izquierda), publicado por el sitio web Monthly Review , and independent socialist magazine (una revista socialista independiente de Estados Unidos), el candidato Arauz menciona que aunque una economía esté dolarizada, como Ecuador, lo mejor es tratar de reemplazar el dólar físico que se usa como medio de pago a nivel nacional por medios de pago electrónicos y mantener los dólares físicos como reservas internacionales.

De esa manera, dice Arauz, se libera dólares que está utilizando para pagos nacionales que para importar mejores equipos, tecnología y recursos que el país no dispone.

Arauz, que en ese entonces no era candidato a vicepresidente de la República por la Revolución Ciudadana, señaló que durante su paso por el Banco Central del Ecuador (BCE) buscaron medidas "creativas" y "soberanas" que reemplacen a la creación de dinero, capacidad que perdió el país con la dolarización.

El candidato señala que todavía se pueden crear dólares. ¿Cómo? Se los puede crear en los balances del BCE. Arauz reconoce que son solo dólares contables porque no se pueden imprimir dólares físicos, pero esos "dólares" se pueden hacer que se negocien en la economía nacional.

Durante el correísmo, el Banco Central prestó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 9.072 millones de dólares, de los cuales 2.496 millones ya se han pagado. Se espera saldar el total de la deuda hasta 2035.

El economista correísta reconoce que nadie se daba cuenta en el país de las transacciones porque nadie las entendía hasta que propuso el dinero electrónico, en 2009. A eso se suma la salida del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Para evitar nuevos créditos, el gobierno del expresidente Lenín Moreno aprobó la Ley para la Defensa de la Dolarización, en 2021.