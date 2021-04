La reforma tributaria de Lasso plantea interrogantes

Una reforma tributaria el mismo día que se instale en Carondelet. El martes pasado, el presidente electo de la República, Guillermo Lasso, dio algunos detalles de los cambios que planea hacer en materia de impuestos.

El flamante mandatario electo dijo que no crearán impuestos ni pretenden subir las tasas actuales. Por lo contrario, se planea eliminar gradualmente ciertos tributos.

La principal pregunta es qué peso tendrá la eliminación o reducción de esos impuestos en el fisco, cuyos ingresos se han visto mermados tras la crisis económica ahondada por la pandemia de COVID-19.

Además, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han recomendado a los países de la región y a Ecuador específicamente incrementar impuestos para cubrir los costos de la emergencia.

El gobierno entrante, por ejemplo, plantea eliminar el 2 % de impuesto a la renta que pagan los microempresarios sobre los ingresos, sea que hayan tenido ganancias o pérdidas durante el año previo. “El impuesto es a la renta, no a la venta”, aseguró Lasso.

Asimismo, dijo que eliminará el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). “Es un impuesto al ingreso de divisas porque no te cobran cuando ingresas, sino cuando sacas el dinero”. La eliminación será gradual durante los cuatro años de gobierno.

También el presidente electo señaló que planteará la posibilidad de bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cuatro feriados al año para promover el turismo y la demanda interna. “No tenemos previsto crear un impuesto o aumentar las tasas actuales”, puntualizó Lasso.

Además, declaró que buscará cobrar a los evasores de impuestos y señaló que conoce el entorno empresarial de Ecuador. “No me diga usted es empresario de 10 o 20 años y gana dinero y no paga impuestos”, dijo Lasso.

Guillermo Lasso, presidente electo de la República