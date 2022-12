Lenta recuperación. Es probable que la economía ecuatoriana logre recuperarse de la crisis tras la pandemia de COVID-19 recién a inicios de 2023. Al país le ha costado algo más de dos años regresar a los niveles de 2019 y ha estado a la cola de la reactivación regional tras la pandemia.

Ecuador necesita un crecimiento económico de un 8 por ciento Leer más

Esa situación ha tenido un efecto directo en los bolsillos de los ecuatorianos: menos plazas de empleo o trabajos precarizados.

Por ejemplo, pese al incremento del salario básico, la población aún percibe una remuneración promedio inferior a la de niveles anteriores a la pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo al reporte, en términos reales, los salarios que los ecuatorianos perciben en 2022 son 2 % inferiores frente a 2019, antes de la crisis económica. En 2020 los salarios cayeron 15 % y en 2021 la caída frente a 2019 fue menor: 9 %.

En ese contexto, el optimismo para 2023 luce desmejorado. Según la firma de opinión pública Monitor, en un estudio de octubre pasado, el 88 % de los ciudadanos de Quito y Guayaquil dijo que cree que las cosas en el país van entre pésimo y mal, y el 96 % afirmó que en seis meses la situación estará peor y algo peor.

¿Cuál es la razón? La inversión extranjera no ha llegado en las cantidades previstas o las reformas económicas que ha querido implementar Guillermo Lasso no se han concretado. El Gobierno no ha logrado encontrar un motor para la economía.

Los inversionistas extranjeros tienen su diagnóstico: la debilidad del gobierno de Lasso y la posición de la Asamblea para inmovilizar los proyectos de ley complican la situación económica de Ecuador.

Por ejemplo, Lasso ha tenido problemas con la que pretendía ser la columna vertebral del dinamismo económico durante su mandato: la mayor producción petrolera. El régimen ya ha reconocido que será imposible llegar a producir 1 millón de barriles de petróleo en 2025. Ahora la meta es 600 mil e incluso esa cifra luce complicada, tras paras inesperadas debido a protestas o fallas en el sistema eléctrico.

Y el 2023 luce complicado. Varios organismos han alertado de una recesión que puede impactar al planeta.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable, en el que se espera una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, tasas de interés más altas y menor liquidez global.

Tener un país con buenos resultados macroeconómicos, pero con malestar en la ciudadanía es como tener una casa bien pintada, pero con la refrigeradora vacía. Se debe trabajar en medios para reducir costos y ser más competitivos. Christian Hidrovo, analista económico

La Cepal prevé un crecimiento económico de 2 % para el próximo año. Mientras que el Banco Central del Ecuador (BCE)es más optimista y prevé 3,1 %.

¿Pero cómo mejorar el panorama y empujar el crecimiento? Economistas han asegurado que el Gobierno debería hacer una mayor inversión en obra pública y así empujar el crecimiento. No obstante, aquello no ocurrirá según la proforma de 2023.

Ecuador y el FMI: más orden, menos crecimiento Leer más

El Plan Anual de Inversiones (PAI) sumará $ 1.871 millones en 2023. Esto significa un incremento de apenas $ 400.000, frente a lo que el Gobierno presupuestó inicialmente para 2022. Pero al mirar el peso que tienen estas transferencias en el Producto Interno Bruto (PIB) se observa una reducción. Los $ 1.871 millones representan el 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023; es decir, menos del peso que tendrá en 2022, que es de 1,7 % del PIB.

El Banco Mundial ha recomendado hacer inversiones adicionales para hacer frente a un 2023 que luce muy complejo. Las políticas deberían apuntar a generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y la asignación de capital, que son fundamentales para el crecimiento y la reducción de la pobreza, dijo en meses pasados dijo David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial.

Necesitamos fortalecer el crédito del sistema financiero, tanto del sector público como el privado. Yo pienso que el Gobierno debe cambiar ciertas políticas de la banca pública. Algún remanente del petróleo se puede canalizar para dar créditos. Santiago García, Colegio de Economistas de Pichincha

Con la poca ejecución presupuestaria, al Gobierno se le ha criticado el seguimiento estricto del acuerdo que mantiene con el FMI.

Entre 28 naciones de América Latina y el Caribe, Ecuador será el país que tendrá mayor equilibrio en sus cuentas fiscales en 2022, según el reporte ‘Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal’, del Banco Mundial.

Lo anterior significa que los ingresos del presupuesto del sector público de Ecuador serán superiores a sus gastos en 1,03 %. Es decir, las cuentas en todas las entidades públicas del país tendrán un superávit.

Sin más inversión, no hay empleo adecuado, dicen economistas. La OIT señala que el salario promedio de los ecuatorianos no logra recuperarse debido a una serie de factores, entre los que destaca el estancamiento del empleo adecuado.

Debido a esa situación, la mayoría de personas de la población económicamente activa (PEA), el 62 %, tiene un empleo inadecuado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En cambio, apenas el 33,7 % registra un empleo adecuado, que está lejos de los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

Para el analista económico Christian Hidrovo, tener una buena salud macroeconómica, pero con menos bienestar es como tener una casa bien pintada, pero con la refrigeradora vacía. Por esta razón, dijo el especialista, debe haber una mejor asignación de recursos.

Banco Mundial: Menos abogados o economistas y más ingenieros para que Ecuador crezca Leer más

Uno de los aspectos que debe seguir trabajando el Gobierno es en la reforma laboral para reducir costos de contratación. Asimismo, se debe reducir otros costos, tanto para emprendedores como para los ciudadanos.

Para el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García, el Gobierno debe apuntalar el crédito para impulsar el crecimiento económico en 2023. Sobre todo, dijo el analista, se debe canalizar más recursos por medio de la banca pública para impulsar a los pequeños y medianos negocios.