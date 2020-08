“Quienes han perdido su empleo, es difícil que apliquen a créditos”

El Pacífico está en la mira de todos debido a la marcha de su proceso de valoración antes de la venta. El precio del Pacífico se calcula en los $ 800 millones, que es el valor patrimonial, pero dada la confidencialidad que existe sobre su negociación, por parte de la CFN, este asunto aún no se puede abordar. No obstante, para Andrés Baquerizo, su presidente ejecutivo, este es un hito más que le está tocando vivir dentro de la institución, en la que ha estado por 30 años, enfrentando las épocas más críticas, como la fusión con el Continental, la crisis financiera del 2000, la reestructuración del banco.

- El diferimiento en el pago de los créditos o la reestructuración de las deudas, ocupa a la banca hoy por hoy, en este sentido, ¿qué ha hecho el Pacífico?

- Cada segmento tiene su particularidad, los estamos atendiendo según la realidad de cada uno. Más o menos hasta el momento, hemos refinanciado entre un 25 y 30 % de nuestra cartera total, si nuestra cartera está por unos 4.000 y pico de millones de dólares nosotros hemos refinanciado más de mil millones y pensamos que vamos hacer algo más todavía, porque entendemos la situación. El banco tiene que tomar sus precauciones en cuanto a liquidez, porque es un flujo que dejamos de recibir.

- El diferimiento cómo se ha dado, ¿más plazos, prorrateo de cuotas de los meses críticos de la pandemia por el tiempo de la deuda?

- Es una mezcla. Si se han diferido cuotas, esas cuotas se las ha prorrateado más adelante; tenemos diferimientos para hipotecarios, tarjetas de créditos y a las pequeñas, medianas y grandes empresas les hemos dado planes de mucho más plazo y ciertos periodos de gracia de pago de capital.

Las operaciones

de crédito han ido lentas; el banco tiene abiertos sus programas, no es que ha cerrado sus líneas.

- ¿Qué se ve ahora, qué ve el banco cuando da un crédito por nuevas transacciones?

- Evidentemente para transacciones nuevas tenemos que ver si esa persona al momento de aplicar tiene un trabajo, un ingreso estable, ya que eso sigue siendo importante para una definición de riesgos. Hay personas que han perdido sus empleos y en esos casos se hace difícil que puedan aplicar, porque en la demostración de ingresos no van a tener cómo probarlo; el banco se ha mostrado flexible en los refinanciamientos o en los diferimientos, pero para créditos nuevos tiene que mirar cuál es la fuente de pago.

- Ahora, tal vez en lo que hay que enfocarse o trabajar más, es en el riesgo crediticio...

- Siempre este es un negocio de riesgo. Han habido resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta de Política que me parecen adecuadas, a tiempo. Nosotros ya estamos dándole esas facilidades a los clientes que ya han tenido una deuda. En el tiempo le estamos dando una holgura de pago, de tal manera que cuando venga una nueva normalidad puedan reinsertarse en un trabajo.

- La Superintendencia de Bancos dijo que le preocupa el plan Reactívate Ecuador, que le preocupaba que se reciba dinero al 4 % y se los coloque al 5 %...

- Hemos desembolsado 54 millones de dólares en Reactívate Ecuador, y tenemos otro tanto igual aprobado por desembolsar. Hay unas coordinaciones con el fideicomiso, que es el que entrega los fondos. En este momento están haciendo algunos ajustes y por eso están un poco lentos los otros desembolsos. Confiamos en que eso ya en los próximos días eso se restablezca, porque al final el banco lo que hace es dar los créditos, pero esos créditos se los tiene que entregar o vender al fideicomiso, él es el que compra esa cartera; al final, el banco con eso obtiene la liquidez para poderle dar el préstamo al cliente. Estamos en una etapa en donde el fideicomiso está haciendo ciertos ajustes y confiamos que en los próximos días haya una reunión para desembolsar lo que está pendiente. Y luego seguimos recibiendo solicitudes en función de lo que nos indican las autoridades.

- El Gobierno puso algunos requisitos para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito, por ejemplo que hayan sido afectadas por la pandemia, pero eso tienen que ser demostrado...

- Yo entiendo la situación, la urgencia y la desesperación, se podría decir, de los clientes, pero lamentablemente es así como está diseñado: no a todos se les puede aplicar, aprobar, y ahí viene un poco la insatisfacción del cliente, diciendo ‘proponen este crédito y no me lo dan’, pero hay una serie de requisitos del Gobierno. Pero además los interesados tienen que demostrar que han estado bien en la Central de Riesgo con el mismo banco, porque si ya es alguien que arrastraba problemas desde antes, va a ser muy difícil que los supere durante la pandemia.

- ¿Cómo están los indicadores del Pacífico ahora?

En los indicadores del banco, yo diría que en términos generales son buenos y sanos. El banco tiene un patrimonio técnico constituido, que hoy por hoy es un 15 %; la Superintendencia establece un mínimo de 9 %; el banco está suficientemente capitalizado lo cual le permite seguir creciendo en estas circunstancias; nuestros índices de liquidez también son bastante buenos; hemos dado prioridad a la liquidez y en términos de cartera vencida o morosidad de la cartera, hoy por hoy nos manejamos con un indicador de 2,7 % que está en menos que la media del sistema; lo que tenemos bajo son los indicadores de rendimiento, sobre patrimonio y activos, porque la utilidad está siendo menor, pero dentro de todo es un tema razonable en las circunstancias que estamos viviendo.

La cartera del banco más o menos es mitad corporativo, mitad entre consumo, hipotecario y créditos personales

- ¿Va el Pacífico a tener nuevos préstamos externos?

- Este año tuvimos un financiamiento internacional en los meses de enero y febrero, importante, de más o menos 300 millones. Hasta febrero teníamos caminando otras transacciones importantes, pero con esta situación, con la situación del riesgo país, esto se ha aguantado un poco, pero ya estamos retomando. Estamos trabajando con una entidad internacional de prestigio en una transacción importante.