Fideicomisos del IESS: “La Contraloría debe decir por qué no hay sancionados”

El pasado 12 de agosto, EXPRESO desveló la forma en cómo, hace 15 años, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entró al negocio de fideicomisos ignorando requisitos y normas. En el proceso se mencionó como clave la participación que tuvo la Corporación Financiera Nacional (CFN), pues según informes de organismos de control, el ente sirvió de plataforma para crear irregularidades que han impedido que la entidad siga sin poder recuperar $ 265 millones invertidos.

Jorge Wated, exgerente de la CFN, la fiduciaria que, entre el 2009 y 2012, actuó en la constitución de 11 fondos, defiende su gestión y la de su equipo que actuó “bajo órdenes”. Desde su posición, sostiene, era complicado conocer y sancionar irregularidades.

- Según los informes y exámenes de Contraloría y la Superintendencia de Compañías, la creación y ejecución del Fiaidmi, en el 2009, fue clave, porque desde esta estructura se habrían cometido las principales irregularidades en las inversiones que el IESS hizo vía fideicomisos. Usted, como exgerente de la CFN, entidad que administró el Fiaidmi, ¿qué responsabilidad llega a tener en esto?

- Cuando eres el gerente general, tú emites las respectivas delegaciones a los directores de diferentes áreas... Ningún gerente de la CFN está en monitoreo permanentemente de ningún fideicomiso. Para eso existe una gerenta de Fiducia que en esa época, si no me equivoco, fue Fanny Canelos, ella fue la que controló absolutamente todo.

Ningún gerente de la CFN está en monitoreo permanentemente de ningún fideicomiso. Para eso está la gerencia de Fiducia.

Wated durante la entrevista hace pausas para ser asistido por Carlos Luis Tamayo, quien es abogado y se desempeña como director general del IESS. Su primera intervención es para explicar que el área de Fiducias llega a funcionar con un poder especial, pero que, en caso de irregularidad, ni la misma gerenta llega a ser responsable de lo que suceda en el fideicomiso porque este tiene una vida jurídica independiente.

- Pero en la CFN quién controla a estos directores, ¿alguien tiene que hacerlo, no?

- Sí, nosotros tenemos que velar siempre como fiduciaria, que la firma de un fideicomiso esté en el marco de la ley. Pero la fiduciaria sirve como un mecanismo de medio, quien toma decisiones es la Junta de Fideicomisos.

- Pero precisamente eso es lo que no se hizo, actuar apegado a la ley. Según la Superintendencia se actuó por fuera de ella, llevando al IESS a hacer operaciones comerciales (a través de estos fideicomisos se construyeron obras inmobiliarias), y no netamente de inversión...

- Para que esté en el marco de la ley, usted tiene que registrar ese fideicomiso ante la Superintendencia de Compañías, el ente que en su momento aprobó todo. La CFN actuó pero en función del cumplimiento de una norma legal y de las autorizaciones correspondientes de la Superintendencia. Existe una declaración juramentada y los informes legales de que ellos (el IESS) lo podían hacer.

- Sin embargo, los cuestionamientos no son solo por la constitución sino por cómo se desarrollaron estos fideicomisos...

- Una fiduciaria revisa documentos, autoriza y transfiere. Hasta ahí llegó el trabajo. Pero, repito, existe una Junta de Fideicomisos que da instrucciones. Son los que toman las decisiones...Por eso es que cuando usted ve los informes de Contraloría, los resultados finales lanzan la responsabilidad a la Junta, la cual la fiduciaria no es parte. Es la Junta la que tiene que impulsar el proceso de inversión, hacer revisiones internas, pasar por su proceso legal antes de llegar y ordenar algo al fideicomiso.

- Pero si bien existe una Junta que toma decisiones, expertos sostienen que las máximas autoridades no están eximidas de responsabilidades, pueden tener poder de veto. ¿Las observaciones que fue haciendo la Superintendencia no fueron una señal para actuar? ¿Cómo el fideicomiso Casa Calero llega a funcionar sin un reglamento operativo y sin inscribirse a tiempo en el registro del Mercado de Valores?

- ¿Usted cree que si eso hubiera pasado, como dicen ustedes que dicen los informes de Contraloría... no hubiera habido sanción sobre CFN?

- Esa es la gran pregunta. Así lo señala un examen especial de Contraloría. Y si existe sanciones solo son para mandos medios...

- Habría que preguntarle a Contraloría. Hablar de esto es hablar de una estructura completa. Hay niveles de responsabilidad y se van sancionando sobre los niveles que se tienen que sancionar. Según quien tomó la decisión, quién firmó, quién estuvo ahí...

Para mí, los problemas surgieron en las Juntas de los Fideicomisos. La CFN no tomó decisiones.

- Se habla también de que, desde el Fiaidmi, se aprobaron créditos directos a empresas, sin amparo de la ley.

- La fiduciaria hacía inversiones, y en función de las inversiones hacía una tabla de amortización, que eso lo hayan identificado como si fuera un crédito es otra cosa.

Tamayo, sin embargo, vuelve a intervenir para hacer énfasis en que el Consejo Directivo del IESS, en su momento, sí llegó a emitir dos resoluciones en las que, según dice, avalaba las inversiones inmobiliarias y la dación de créditos para el desarrollo inmobiliario.

- Es decir, ¿el Fiaidmi sí estaba facultado para entregar créditos? Según la Superintendencia esa fue una falta “muy grave” y por eso sancionó a la entidad con $ 15.000...

- Según esto, ellos hacen una declaración juramentada que ellos cumplían con toda la norma legal para que nosotros como fiduciaria podamos ejecutar los fideicomisos de acuerdo como ellos establecían...La sanción de la Superintendencia se cayó, porque ellos constituyeron y aprobaron el fideicomiso. Y después, por un tema personal político contra algún funcionario del Biess de esa época, vino la Superintendencia y quiso sancionar cuando ellos mismos autorizaron.

- Eso no dice la Superintendencia, habla de una multa en firme...

- Porque cada uno va a querer hacer el lavado de manos, ¿verdad? Lo que puedo decir es que el Fiaidmi fue celebrado amparado en las disposiciones legales y reglamentarias. Envían la multa, pero la CFN la impugna y gana esa sanción.

-Como gerente ordenó alguna investigación luego de que las primeras irregularidades salieran a la luz...

- ¿Y usted cree que el IESS me llamó a mi? Cómo saber. ¿Usted cree que el IESS llama a la fiduciaria para decir: vamos a cometer esta irregularidad, vamos a tomar esta decisión en la Junta de Fideicomisos y eso lo comunican? (Más irregularidades se dieron a conocer después), pero eso ya fue luego de mi retiro de la CFN, en el 2013. Han pasado ya siete años y no ha habido sanción en mi contra, en relación a Contraloría en función de mi actuación.

- Y ahora, como presidente del directorio del IESS, qué acción emprende. 15 años después, ¿los afiliados vamos a poder recuperar los $ 265 millones que siguen en el limbo?

- Buena pregunta. Ahorita las coactivas están frenadas. La Ley Humanitaria, que dicta su suspensión (temporal) nos tiene parados sin poder recuperar 1.500 millones de dólares que nos debe el sector privado. Eso para nosotros es una problemática.

- ¿Cuánto cuesta mantener estos fideicomisos, cuál es la ruta para sanearlos?

- Nos cuesta 500.000 dólares mantener estos fideicomisos que están ahí frenados. Mi instrucción ha sido reactiven los proyectos que se tengan que reactivar, si no me equivoco 14 son salvables, y que se terminen de liquidar los que se tengan que liquidar.

- Según la Superintendencia de Bancos son 55 fideicomisos y no 49. ¿Por qué esa diferencia de cifras?

- Ese es un dato que me he enterado a través de ustedes. La Superintendencia no nos lo ha informado, pero sean 49, 55 o sean 20, da lo mismo. Al final de cuentas sobre todos tienes que velar, sobre todos tienes que empujar y hacer una gestión de recuperación.

- La Super de Bancos halló que el 78 % tiene problemas legales; el 63 % tiene problemas financieros. ­¿Se han puesto un tiempo de meta para resolver esto?

- Eso es demasiado detalle, no conozco esos detalles. Pero yo ya he pedido un plan de acción al respecto, lo que esperamos es hacerlo en el menor tiempo posible.

- ¿Es posible actuar cuando se denuncia que dentro del Biess siguen estando los mismos directores y autoridades que hace ocho años estuvieron vinculados a la constitución y desarrollo de estos fideicomisos que hoy están paralizados?

- Si tiene información, démela. Cuando usted es presidente de un banco (en este caso el Biess) uno no puede involucrarse en lo que es la administración. Eso se llama romper lo que es el Gobierno Corporativo... Yo no me meto con la gente que ellos nombran.

- ¿Usted como presidente del Directorio no tiene esa facultad de investigar a quienes habrían participado en irregularidades?

- Toda la facultad. Si encontramos que están vinculadas, que han cometido delito (no sancionados administrativamente), que son funcionarios de carrera, que es otro problema, nosotros tenemos que llegar a las acciones administrativas.

- Pero, ¿ha pedido ya que se investigue esto?

- No en detalle hasta tener la información completa. Pero sí, en vista de que ustedes están muy acuciosos con este tema, yo ya estoy pidiendo información al Biess.