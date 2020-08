Fidecomisos: Se debe investigar con Wated dando “un paso al costado”

EXPRESO quiso conocer el criterio de otros postulantes al poder Ejecutivo, pero no hubo respuesta.

La trama de corrupción que se originó en los fideicomisos del IESS/Biess, y que ha sido desvelada por este Diario, pone bajo sospecha el actuar que han tenido los organismos de control, pero también en entredicho la función que hoy cumple Jorge Wated. Él, habiendo sido el exgerente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), ente encargado de administrar varios fideicomisos, y ahora siendo el presidente de directorio del IESS, no podría actuar como juez y parte para resolver este problema que sigue generando una fuga de dinero importante a la Seguridad Social.

Así lo creen algunos asambleístas y precandidatos a la Presidencia de la República que, consultados por este Diario, se animaron a dar una opinión sobre este tema. La asambleísta Marcela Aguiñaga no duda en decir que, para investigar este caso, Wated debería de dar un paso a un costado para, con total transparencia e independencia, las autoridades puedan actuar.Igual opinión tienen el precandidato a Carondelet, Yaku Pérez, quien cuestiona la falta de diligencia que habrían tenido las Superintendencias y la propia Contraloría para no “dar con los peces gordos” que han estado atrás de este sistema que viene generando un desfalco a las cuentas del banco de los afiliados.

Según datos del Biess, entre el 2005 y 2012 (gobierno de Rafael Correa) llegaron a constituirse 49 fideicomisos que han movido un total de $ 759,87 millones; de los cuales, se señala, 26 están paralizados o en proceso de liquidación. Uno de los factores que han impedido la recuperación de $ 265 millones que se invirtieron en proyectos que datan desde el 2005. Según ya ha contado este Diario, once de estas obras fueron administradas por la CNF desde el 2009, fecha en la que Wated se desempeñaba como gerente.

“Si el IESS está quebrado no es porque no hay recursos, sino porque sus fondos han sido desviados”, dice Pérez. Entre las soluciones planteadas está el llamado para que la Asamblea impulse una real investigación y para que, de ser necesario, se contrate una auditoría externa. EXPRESO quiso conocer el criterio de otros postulantes al poder Ejecutivo, pero no hubo respuesta.

“Toda esta trama llegó a darse porque no ha existido una real transparencia sobre el manejo de los recursos del IESS. El hecho de que el señor Jorge Wated haya estado en ese entonces como gerente de CFN y que ahora sea el presidente del IESS, lo pone en un conflicto de intereses. Él no podría ser juez y parte para opinar o resolver este problema. Debería dar un paso al costado”. Marcela Aguiñaga

asambleísta

“Durante la última década y más hemos asistido a un estado de propaganda sobre las acciones que el Gobierno hacía, aparentemente, a favor de los ecuatorianos. Cuando se vendió la idea de que los recursos podrían invertirse, todos llegamos a pensar que estaba bien... Ahora, tener a Wated en el IESS es como poner el queso bajo la custodia del ratón. Debemos preguntarnos por qué él está ahí”. Yaku Pérez

precandidato de Pachakutik

“Hay una clara omisión de los organismos de control, ¿por qué habiendo denuncias de por medio no se ha actuado con la misma fuerza? Se nota que ha habido un muñequeo para salvar a altas autoridades. Aquí ha habido un modus operandi. El señor Wated no tiene las credenciales para manejar la Seguridad Social, y esto va más allá de si es correísta o no. Revisemos todos los cargos que ha ocupado. Henry Cucalón

precandidato del PSC

“Los responsables deben ser investigados y la Contraloría debería establecer responsabilidades de todos esos manejos y, si hay méritos, debe la Fiscalía también iniciar procesos de responsabilidad penal. Le corresponde a ambos organismos actuar. No se entiende por qué, no estando dentro de sus facultades, se permitió que el IESS financiara directamente proyectos inmobiliarios”. César Rohón

precandidato del PSC