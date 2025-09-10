Precio de gasolinas Extra y Ecopaís se actualiza el 12 de septiembre: ¿sube o baja?

La fórmula para fijar el precio mensual de gasolinas Extra y Ecopaís fue modificada en agosto de 2025

El precio actual del galón de la Extra y Ecopaís es de $ 2,75; y la Súper tiene un costo referencial de $ 3,57.

Los propietarios de vehículos cancelarán desde el 12 de septiembre de 2025 un nuevo precio por las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper. La actualización de estos costos se conocerá este 11 de septiembre de 2025.

En el cálculo de este mes, sin embargo, aparte del crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para establecer este costo, se deberá considerar un nuevo parámetro, luego de que el Ejecutivo modificará la fórmula para fijar el precio mensual de gasolinas Extra, Ecopaís (Extra con Etanol).

El presidente Daniel Noboa modificó el 11 de agosto de 2025, a través del Decreto Ejecutivo 83, el Reglamento Codificado de Regulación de precios de Derivados de Hidrocarburos.

La reforma establece un sistema de bandas que permita subir o bajar el precio hasta un 5 % mensual, según el mercado, mencionó el 12 de agosto de 2025 Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno. Antes se permitían variaciones mensuales de hasta un 5 % al alza y del 10 % a la baja, lo que implicaba que el valor -en el caso de descender- tenga una mayor reducción.

El esquema para establecer el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís plantea nuevos parámetros

Además, ahora se incluye el costo real de importar el combustible y una rentabilidad mínima de 10,78 % para las empresas importadoras, garantizando competencias y abastecimiento.

Ante este escenario, Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), indicó que resulta difícil estimar si el costo de estos combustibles registrará una variación a la baja o el alza.

El mes anterior (agosto), por ejemplo, estaba previsto que haya una caída en el precio por la reducción en la cotización del barril del crudo WTI, pero esta estimación no se cumplió debido al ajuste del reglamento. Actualmente, se evidencia también una caída de alrededor del 5,5 % en el costo del petróleo de agosto frente a julio de 2025. “Eso significaría que debería bajar el precio, pero con la nueva fórmula no se conoce qué cambios habrá”.

El precio promedio del crudo en los primeros ocho meses de 2025, según Datosmacro, fue:

Enero $75,74

Febrero $ 71,53

Marzo $ 68,24

Abril $ 63,54

Mayo $ 62,17

Junio $ 68,17

Julio $ 68,39

Agosto $ 64,86

Sin embargo, con la nueva fórmula existe incertidumbre sobre si el precio de estos productos subirá o bajará. Los valores que se aplicarán para el periodo del 12 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2025 se conocerán este 11 de septiembre.

El precio actual del galón de la Extra y Ecopaís es de $ 2,75; y la Súper tiene un costo referencial de $ 3,57. Mientras tanto, el diésel se mantiene sin cambios en $1,79.

