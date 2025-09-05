Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Inflación agosto
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Bienes y servicios diversos incidieron en la inflación mensual de agosto de 2025 (foto referencial).ARCHIVO / EXPRESO

Ecuador: inflación subió en agosto; limón, verde y gasolina fueron los más caros

La inflación mensual de agosto fue de 0,31 %. Esto significa un aumento de 0,09 puntos porcentuales

La inflación mensual en agosto 2025 fue de 0,31%. Esta cifra representa un alza de 0,09 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, 0,22 %, según cifras del Índice de Precios al Consumidor difundido este 5 de septiembre de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

(Lea también | Presupuesto Ecuador 2025: impacto en salud, educación, subsidios y en el bolsillo)

Mientras tanto, la inflación anual de precios de agosto de 2025, respecto a agosto de 2024, alcanzó 0,81 %. Se trata de una cifra menor en 0,47 puntos porcentuales en relación a agosto de 2024. Entonces, fue de 1,28 %, detalla el INEC.

Las tres divisiones que más incidieron en la inflación mensual de agosto de 2025 fueron las siguientes: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,10 %), Transporte (0,08 %); y, Bienes y servicios diversos (0,04 %).

¿Qué productos incidieron en la inflación mensual de agosto?

Dentro estas categorías se encuentran los siguientes productos, según el boletín técnico:

  • Limón, con una inflación mensual de 56,30 %

  • Plátano verde 8,80 %

  • Arroz 1,98 %

  • Gasolina bajo octanaje (Extra y Ecopaís) 4,47 %

  • Gasolina alto octanaje (Súper) 1,72 %

  • Viaje en avión 3,69 %

  • Shampoo 4,59 %

  • Pañales desechables 3,48%

  • Anillo 4,12 %

La Canasta Básica familiar en agosto de 2025 costó $ 813,88. Esto representa un aumento de $ 13,78 comparado con el precio que tenía en agosto de 2024 ($ 800,10). Sin embargo, el INEC aseveró que el valor actual implica que el ingreso familiar promedio cubre el 107,80 % del costo total de la canasta familiar básica.

Además, refirió que el costo de la canasta básica aumentó en un 0,01 % en referencia al mes anterior. Pero si se compara con agosto de 2024 el alza es del 1,7 %.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Impacto regional: EE.UU. declara terroristas a Los Lobos y Los Choneros, ¿qué cambia?

  2. Avanza en el Parlamento argentino un proyecto que limita los decretos presidenciales

  3. Desunión en la derecha impulsa ventaja de Mamdani para la alcaldía de New York

  4. Fabiola Véliz denuncia crisis en el servicio de hemodiálisis en Vinces

  5. Vecinos desalojados en Ciudad de México denuncian violaciones de DDHH

LO MÁS VISTO

  1. La justicia deberá pronunciarse por atraso en devolución del IVA

  2. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  3. Dos aumentos automáticos para jubilados del IESS: requisitos, valores y beneficiarios

  4. José Serrano creó una versión del crimen de Villavicencio que protegía a Jordán

  5. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

Te recomendamos