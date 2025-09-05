Ecuador: inflación subió en agosto; limón, verde y gasolina fueron los más caros
La inflación mensual de agosto fue de 0,31 %. Esto significa un aumento de 0,09 puntos porcentuales
La inflación mensual en agosto 2025 fue de 0,31%. Esta cifra representa un alza de 0,09 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, 0,22 %, según cifras del Índice de Precios al Consumidor difundido este 5 de septiembre de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Mientras tanto, la inflación anual de precios de agosto de 2025, respecto a agosto de 2024, alcanzó 0,81 %. Se trata de una cifra menor en 0,47 puntos porcentuales en relación a agosto de 2024. Entonces, fue de 1,28 %, detalla el INEC.
Las tres divisiones que más incidieron en la inflación mensual de agosto de 2025 fueron las siguientes: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,10 %), Transporte (0,08 %); y, Bienes y servicios diversos (0,04 %).
¿Qué productos incidieron en la inflación mensual de agosto?
Dentro estas categorías se encuentran los siguientes productos, según el boletín técnico:
- Limón, con una inflación mensual de 56,30 %
- Plátano verde 8,80 %
- Arroz 1,98 %
- Gasolina bajo octanaje (Extra y Ecopaís) 4,47 %
- Gasolina alto octanaje (Súper) 1,72 %
- Viaje en avión 3,69 %
- Shampoo 4,59 %
- Pañales desechables 3,48%
- Anillo 4,12 %
La Canasta Básica familiar en agosto de 2025 costó $ 813,88. Esto representa un aumento de $ 13,78 comparado con el precio que tenía en agosto de 2024 ($ 800,10). Sin embargo, el INEC aseveró que el valor actual implica que el ingreso familiar promedio cubre el 107,80 % del costo total de la canasta familiar básica.
Además, refirió que el costo de la canasta básica aumentó en un 0,01 % en referencia al mes anterior. Pero si se compara con agosto de 2024 el alza es del 1,7 %.