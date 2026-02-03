El total exportado representó un aumento del 21 % en comparación con 2024, cuando también se alcanzó un alza del 15 %

Perú se convirtió en 2025 en el cuarto país exportador de América Latina, solo por detrás de México, Brasil y Chile, al haber alcanzado ventas al exterior por 90.082 millones de dólares, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El total exportado representó un aumento del 21 % en comparación con 2024, cuando también se alcanzó un alza del 15 %, mientras que en diciembre pasado los envíos peruanos al exterior alcanzaron los 9.351 millones de dólares, un monto mensual histórico que reflejó un alza del 36,9 % respecto al mismo mes de 2024, precisó el gremio exportador.

"Con este resultado, Perú se ubicó como el cuarto país exportador en América Latina, solo por debajo de México, Brasil y Chile. En el 2016 superó a Colombia y en 2025 hizo lo propio con Argentina, que cerró con alrededor de 87.000 millones de dólares", detalló.

Al respecto, el presidente de ADEX, César Tello, destacó que este resultado "representa un nuevo récord histórico" para su país, aunque remarcó que parte del crecimiento fue impulsado por los mejores precios internacionales de algunos productos.

Tello consideró, en ese sentido, que Perú debe incrementar el volumen despachado de las partidas cuyo monto aún es incipiente y destacó la relevancia que tiene la reciente aprobación por el Gobierno de una nueva Política Multisectorial de Comercio Exterior al 2040.

"Este plan fija como meta exportar por más de 121.000 millones de dólares, pero para alcanzarla debemos convertir nuestra diversidad exportadora en una verdadera palanca de desarrollo. Además, se deben mantener las políticas sectoriales que ya dieron buen resultado, e impulsar otras que pongan en marcha los nuevos motores de la economía nacional", sostuvo.

Las cifras exportadoras

ADEX detalló que los envíos tradicionales sumaron en 2025 un total de 66.608 millones de dólares, con lo que representaron el 73,9 % del total exportado por el país.

En ese contexto, la minería fue la actividad líder, con 58.683 millones de dólares, gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto, impulsadas principalmente por el aumento de los precios internacionales.

A estos productos les siguieron las ventas de hidrocarburos, pesca y el sector agrícola primario.

A su turno, la oferta con valor agregado sumó 23.474 millones de dólares, con lo que concentró el 26,1% restante, liderada por subsectores como la agroindustria, con 12.641 millones de dólares; el químico, con 2.407 millones de dólares; la pesca y acuicultura, con 2.279 millones de dólares; y la siderometalurgia, con 2.088 millones de dólares.

Le siguieron confecciones, con 1.221 millones de dólares; minería no metálica, con 1.001 millones de dólares: metalmecánica, con 810 millones de dólares; textil, con 516 millones de dólares; joyería, con 105 millones de dólares; y maderas, con 70 millones de dólares.

Los productos más demandados fueron los arándanos, paltas, uvas frescas, pota (calamar gigante) congelada, cacao, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio naturales, espárragos, chapas y tiras de cobre, zinc sin alear, entre otros, preciso el gremio.

