Ecuador aún está lejos de tener un servicio de transporte aéreo competitivo. Según un reciente estudio de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA) a nivel regional, Ecuador ocupa el segundo lugar de los países que más carga impositiva grava a los boletos, después de Argentina. Por cada pasaje que se paga, $ 123 en promedio corresponden a tasas, impuestos y otras contribuciones.

“La rebaja de tasa en boletos aéreos no beneficia a nadie” Leer más

El informe, que explica por qué el país está entre los mercados con mayores tarifas, señala que los impuestos estatales son los de mayor peso, aquellas tarifas aeroportuarias o servicios migratorios que, en conjunto suman $ 69,1, por encima de lo que registran otros países como Colombia ($ 33,8) o Perú, $ 15. A esto le sigue las tasas aeroportuarias, en Ecuador se llega a pagar un promedio de $ 41,1 por boleto, superior al que gravan otros aeropuertos de Perú, $30; Chile ( $ 25) o Brasil ($ 11,3).

Si a esto se agregan los impuestos sobre las ventas, entonces el promedio de recargo es de $ 123. Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador (Arlae), explica que esto aclara por qué volar entre ciudades tan cercanas como Guayaquil y Quito es tan caro, peor si se habla de destinos extranjeros. “Mientras un europeo paga 60 euros para viajar de París a Madrid, acá pagar costos similares se vuelve imposible. Si decido viajar a Bogotá no solo tengo que ver los impuestos de acá, sino los que me cobre Colombia, por eso es que jamás voy a tener un boleto menor a $300. Y si es así, me lo pienso dos veces”, dice Subía, quien señala que este problema de competitividad no es nuevo, se ha venido agravando con el tiempo, un hecho ya denunciando sin que se actúe.

El Ministerio de Turismo defendió ayer las políticas del actual Gobierno para revertir este escenario. Sobre la mesa puso la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a las aerolíneas extranjeras y la eliminación de las contribuciones Ecodelta (ED) y Ecuador Potencia Turística (EPT) para los aeropuertos administrados por el Estado. En análisis, dijo, está el aplicar esta medida también en aeropuertos con concesiones privadas. “Se han mantenido reuniones con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y otras entidades internacionales para contar con estudios que demuestren el beneficio de esta reducción”.

Aún se cree que este servicio es para la persona que tiene dinero, pero eso no es así. Marco Subía

Presidente de Arlae

Subía reconoce el esfuerzo del Gobierno y espera que lo ofrecido se concrete. Ese beneficio que hoy se estudia, dice, llegará con un mayor flujo de arribo de pasajeros y capitales que traigan consigo. “La mayoría de turistas que llegan al país lo hacen por vía aérea. Si se bajan los costos, más aerolíneas y visitantes vendrán. De acuerdo a la estadística que tenemos, hace unos años, con la entrada de cada aerolínea al país llegan a moverse $ 100 millones: dinero que se queda en aeropuertos, hoteles, taxis, restaurantes, tours y muchos sectores más. Impulsar la aviación es clave si queremos crecer”.

El Gobierno reduce la tasa EcoDelta para aerolíneas internacionales, bajo ciertas condiciones Leer más

El ranking que toma en cuenta la realidad aeroportuaria de 51 países de la región analiza también otras aristas. Una de ella es el costo del combustible, factor sobre el cual Ecuador obtuvo un mejor reconocimiento (3 puntos sobre 5). Subía señala que eso se podría mejorar si se elimina el sobrecosto del 5 % que se creó en los años 70, un tributo dañino porque se eleva a la par del incremento internacional que llega a tener el petróleo. Trabajar en esto también es neurálgico, pues representa hasta un 40 % del costo de una aerolínea, lo que incide en el nivel de competitividad. Otro resultado a favor del país es la percepción que se tiene sobre la calidad de los aeropuertos, pero esto, coinciden actores de este mercado, apenas es un pilar de la estructura que se requiere tener para volver más atractivo al país.

PARA SABER

La aviación en el PIB. Se estima que la industria de aviación representa más del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), esto es cerca de $ 3.500 millones.

Conectividad. En esta variante, Ecuador también saca baja nota (1,61 de 5). Hasta junio sumó 16 destinos internacionales y 14 aerolíneas, versus las 34 o 27 que tenían Colombia Y Perú, respectivamente. En accesibilidad a visados tuvo 2, 38 puntos. Ecuador facilita el ingreso solo a 92 destinos.