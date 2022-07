Operaciones sin garantía, el pecado original en la CFN

¿Qué tan fácil es que la CFN pueda recuperar los cerca de $ 400 millones que le debe casi un centenar de grandes deudores? Esa es una incógnita aún difícil de resolver, pero la data existente evidencia que el camino para lograrlo es cada vez más complicado. De avanzar los juicios coactivos que la entidad impulsa en contra de 94 empresas, el banco estatal tendría agotadas las opciones para cobrar a al menos una veintena de ellas, pues esas firmas no tienen o no registran garantías suficientes para cubrir más de $ 60 millones, que juntas suman en haberes.

Hasta el momento es la cifra más clara que se tiene cuando uno quiere empezar a medir el real riesgo de cobro de deudas que la entidad fue acumulando durante años, sobre todo por la emisión desaforada de créditos, que administraciones pasadas habrían hecho entre los años 2014 y 2019. Según estadísticas de la Corporación Financiera Nacional (CFN), a las que EXPRESO tuvo acceso, de estos 19 deudores, 12 registran 0 garantías y el resto unos cuantos valores en bienes, que ahora mismo si se los trata de embargar y posteriormente vender, no llegarían a abrigar los montos que adeudan a la entidad. Lo primero tiene una explicación y se atribuye principalmente a las operaciones de factoring, el mecanismo que en su tiempo permitió que decenas de empresas recibieran de CFN dinero de forma inmediata, a cambio de ceder a la entidad parte de los valores de las facturas que tenían por cobrar. Una operación que, por norma interna, no llegó a exigir el debido respaldo. Así, empresas como Unicol, Extractora la Sexta, Servicios Drilling, Alcopalma llegaron a acumular más de $ 14 millones en deudas impagas y que hoy, por esta condición, imposibilitan aún más la recaudación.

$ 400 MILLONES se concentran en 94 grandes morosos. Estos representan el 90 % de las deudas.

La norma que estaba vigente, a la hora de ejecutar esta operación, “no requería garantías reales para factoring electrónico y la entrega adicional de pólizas emitidas por compañías aseguradoras, en operaciones de factoring internacional”. Por ello, añade la entidad tras ser consultada por este Diario, la actual administración, presidida por Iván Andrade, “resolvió suspender estos créditos bajo esta figura”.

Pero eso no lo es todo, la falta de garantías también responde a otro tipo de transacciones que han terminado por perjudicar a la entidad: “Casos de operaciones de la banca cerrada que han sido trasladadas a la CFN para la gestión de recuperación respectiva, operaciones impagas por bienes adjudicados y una operación de mercado de valores” que, por su naturaleza, tampoco están cubiertas.

EXPRESO intentó contactar a estos 19 deudores, pero en el camino se encontró que la mayoría de estas empresas atraviesa por un proceso de cancelación, disolución o liquidación, lo que empeoraría aún más las posibilidades de cobro.

La actual administración de la CFN sigue responsabilizando a gestiones pasadas, sobre todo las que transcurrieron en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Una de ellas fue la administración de María Soledad Barrera, que se cumplió entre los años 2014 y 2016. EXPRESO lleva desde el 14 de diciembre de 2021 intentando tener su versión del tema, pero no ha habido respuesta.

Esos periodos son claves, ya que abarcan la entrega de créditos a favor de empresas, con requisitos y flexibilidades poco técnicas que hoy son cuestionadas. “Sucede que ni siquiera se hizo el trabajo, el control que debió hacerse desde el origen del crédito, (con el pedido de) la documentación respectiva y las debidas garantías”, dice Andrade, el principal de la CFN.

Así también lo cree Sandra Touma, directora del estudio jurídico Vivanco & Vivanco, especializada en temas de coactiva, quien habla de la poca cautela que ha habido no solo a la hora de entregar créditos y de asumir sin garantías carteras impagas de la banca cerrada, sino de la mala gestión de cobro en esos años. “Hay garantías que ni siquiera salieron a subastarse. Eso demuestra que ni siquiera realmente hicieron una gestión de cobranza correcta”.

Hoy, admite, con empresas inactivas, o que han dejado de operar, las opciones de recuperar el dinero son pocas (congelar cuentas, prohibición de salida del país de responsables) y, en aquellas que sí reportan garantías, los resultados aún están por verse.

El total de $ 400 millones que se busca recaudar mediante los juicios coactivos que se siguen a 94 deudores, en teoría estarían cubiertos por más de $ 600 millones en hipotecas y prendas que, hasta la fecha, registra CFN, pero para Andrade esta cifra no representa ningún indicador real, pues muchas de estas garantías (terrenos, bienes inmobiliarios, equipos y prendas industriales) no tienen una valoración actual, pues hay ponderaciones que datan del 2013, 2017 y 2018. De ahí que las cifras que arroja el sistema no representan ningún alivio.

“En el caso de un terreno, este sí podría revaluarse si mejora la zona o si el metro cuadrado llega a costar más, pero las edificaciones no, desde luego, tienen un deterioro normal por el transcurso del tiempo. En las prendas industriales pasa igual, va teniendo su depreciación. Si compraron una maquinaria en 1 millón, esta se amortiza y si su vida útil era de 5 años, después de eso entonces vamos a tener que vender fierros”, dice.

Saber en qué medida estas deudas están cubiertas aún es complicado. Los revalúos de garantías normalmente se hacen con cada reestructuración, pero ese es un índice que realmente no se sabe cuánto cuesta hasta el día en que se embarga el bien y se recibe una oferta real por la venta. “Lo que uno espera es que al menos cubra el 125 % del valor original del crédito, tal como dice la norma”, señala Andrade.

Hacer ahora una nueva valoración de las garantías que se tiene, no tiene sentido. Primero, el desafío está en avanzar con los procesos coactivos (7 de 94 se han suspendido por acciones legales). Un avalúo se hace en el momento en que yo voy a salir con el bien a la venta, entonces ahí sabremos cuál es el máximo valor que yo pudiese conseguir. No me serviría de nada tener una valoración de hace un año, cuando yo recién voy a salir en el 2023”, dice.

PARA SABER

CARTERA TOTAL. La CFN lucha por recuperar $ 481 millones, de los cuales el 90 % se concentra en obligaciones que tienen 94 grandes morosos (con más de $ 1 millón de deudas). Para recuperar los préstamos, el banco ha iniciado 1.205 juicios coactivos.

EL RANKING. Del total, 11 compañías concentran los mayores montos impagos (son el 40 % de esa cartera), con cifras que van desde los $ 7 millones hasta los casi $ 50 millones. Hotel Sail Plaza Manta, que adeuda 42,1 millones, encabeza ese ranking.

CON VÍNCULOS. En el listado de 94 clientes, que hoy se muestran como los más morosos, existen aquellas que guardan un historial que las vincula a investigaciones por tramas de corrupción como el caso Isspol, Sobornos o Las Torres.

EL RASTRO OPACO EN LOS REGISTROS DE CRÉDITO

6 de los 19 préstamos con nula o baja garantía no señalan responsables z Los exfuncionarios explican su participación

Operaciones de crédito sin una huella clara. Esa es la situación de seis de los 19 clientes, entre personas naturales y empresas, que recibieron créditos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y que hoy reflejan nulas o bajas garantías. De estos casos, no se encuentran registros de los exfuncionarios que participaron en la aprobación y entrega de los préstamos. Otros, apenas poseen “una ayuda memoria” del proceso.

Ese es el caso, de las empresas Agentaxis S.A., Valleycargo S.A. y Pradella S.A. que, entre todas, suman cerca de $ 7 millones en créditos sin ningún tipo de respaldo y sin documentación que permita rastrear a responsables. Asimismo, en los otros tres créditos dados a Nelson Farías Rodríguez, Grandcafe S.A. y la Procesadora de Maderas Procemad S.A., en los que la data de CFN detalla que están “sin documentos” o “sin información” en los archivos. Estos tres últimos créditos suman cerca de $ 6 millones y, como las otras tres empresas, tampoco cuentan con garantía registrada.

ORIGEN Los seis créditos que no registran información o la tienen incompleta fueron otorgados por la oficina de Guayaquil de la Corporación.

De los otros 13 créditos que no poseen o tienen garantías insuficientes, sí existe información y allí, EXPRESO, tras una revisión minuciosa, pudo identificar a los exfuncionarios que, según registros de CFN, fueron “los responsables” de encaminar las operaciones de estos préstamos. Algunos nombres se repiten con frecuencia. Son los que firmaron o los que tuvieron voz y voto en los diferentes comités que aprobaron las transacciones. Ellos fueron contactados.

El exgerente regional de Asesoría Jurídica, Tarquino Medina Antepara, quien participó en el Comité Nacional de Crédito de las operaciones de Nataly Salazar Toala (7 de noviembre de 2013) y Ecuacoffee S.A. (30 de mayo de 2013), señala que cuando se dieron los créditos “la (garantía) estaba cumplida”.

Él explica que hay créditos, como el de Ecuacoffee, que tienen muchos años y que cuando se los otorgaron “la situación era una, pero que ahora es diferente”.

Sobre las garantías, Medina admite que “son menores ahora” y que “hay factores externos que influyen” como el deterioro de la máquina o del inmueble. También señala que un crédito de la CFN, cuando cae en mora, “prácticamente se vuelve incobrable”.

Por su parte, el exsubgerente general de la CFN, Xavier Reyes Neira, quien participó en el crédito de Extractora San Daniel S.A. (3 de abril de 2015), indica que sus actuaciones estuvieron “enmarcadas en estricto cumplimiento de las normas”. No obstante, señaló que no puede proporcionar más detalles porque “toda información de una entidad pública debe reposar en ella”.

Por otro lado, la exgerenta regional de Quito de la Corporación, Mercy Guzmán Cabrera, quien participó del Comité Nacional de Negocios que trató la línea de factoring de la empresa Extractora La Sexta S.A. (4 de mayo de 2016), indicó que sus actuaciones “estuvieron enmarcadas en estricto cumplimiento de la normativa, procesos y procedimientos vigentes”.

En esa misma línea de descargos, opinó Nelly Cevallos Morales, la exsubgerenta nacional legal, quien participó en el informe legal de la solicitud de crédito de Expoforestal Industrial S.A. (17 de abril de 2014). “Yo asistía (...) con poder notarial otorgado por el gerente general”, pero “los créditos eran aprobados en el Comité de Crédito, luego del análisis del respectivo departamento”.

Por otro lado, el exgerente general subrogante de CFN, Juan Carlos Parra, aparece en tres de las 19 empresas mencionadas, a través del Comité Nacional de Negocios de la Corporación. Estas son Extractora San Daniel (15 de junio de 2017), Extractora La Sexta (28 de septiembre de 2017) y Ecuagran S.A. (27 de noviembre de 2017). Este Diario intentó comunicarse con él, sin embargo, al correo electrónico registrado por la Corporación respondió un hombre indicando ser un homónimo. “No soy yo... no tengo nada que ver con nadie en Ecuador”, dijo sin dar más detalles de su real identidad.