Niels Olsen: “El plan de ley exonera el pago del 25 % IR a conciertos”

El ministro de Turismo, Niels Olsen, habla de la ley presentada en la Asamblea luego que el viernes 23 de febrero suspendió la entrevista con este Diario, porque EXPRESO no aceptó embargar la información.

- ¿Cuáles son los planes para motivar el turismo para Ecuador en la coyuntura que hay de inseguridad?

- Estamos trabajando en tres frentes principales: promoción del país, en la competitividad y dar alivio financiero a la industria del turismo. Esto está incluido en la Ley Económica Urgente de Turismo, que es un proyecto que hemos trabajado con el sector y con la academia. El turismo es la industria más importante después del camarón y banano. El sector da empleo a más de 600.000 personas. La industria ha sido golpeada desde 2020 por la pandemia, manifestaciones, fenómenos naturales y el contexto de inseguridad, que acertadamente el presidente Daniel Noboa ha declarado la guerra a las bandas de narcoterroristas y de esa manera recuperar la confianza del turismo nacional e internacional.

- ¿Cómo le fue al turismo en enero de 2024?

- Tuvimos un decrecimiento de 20 % en los arribos internacionales. En febrero hay recuperación a pasos certeros, pero no al ritmo que necesitamos. Por eso la ley es importante, porque será el turbo para la reactivación económica del sector del turismo.

- Carnaval no fue lo que se esperaba.

- En comparación carnaval del 2024 con 2023, la cifra de ingresos fue menor. Pero las expectativas por parte de los empresarios aún eran inferiores. Se puede decir que se superó la expectativa del sector.

- Es positivo que Ecuador participe en ferias internacionales como Fitur de España. ¿Pero cuánto beneficio podríamos tener si este mismo país advierte y hasta sugiere a europeos no viajar a Ecuador?

- Los países no prohíben viajar, lo que hacen es advertir, para que no viajen a ciertas áreas rojas como lo tiene cualquier destino del mundo. Pero hay un diálogo constante con las autoridades para promover el turismo. Los ingresos de españoles estamos a dos puntos porcentuales de alcanzar la cifra prepandémica. La conectividad con España se ha incrementado. Tenemos a Iberia que va a subir a cuatro frecuencias de Guayaquil a Madrid, a partir de junio. En las ferias de turismo se fortalece la relación, entre los dos países se participa en más de 500 reuniones y eso se traduce en más turistas que llegan al país.

- ¿Qué otros países ponen esa advertencia al viajar a Ecuador?

- Esa advertencia no es solo para Ecuador, hay para todo el mundo. Hablemos de Estados Unidos, que es el mercado más importante por el número de viajeros, que envía a Ecuador. Tiene cuatro niveles de alerta, 1 al 4. El 4 es el nivel más alto de inseguridad y Ecuador está en 2. Estados Unidos ha sido muy específico en decir a sus ciudadanos que no visiten las fronteras, entre otros lugares del país. Pero es importante aclarar, que ninguna advertencia dice no visitar Ecuador.

Tenemos un presupuesto de 7,5 millones de dólares para el Ministerio de Turismo y haremos promociones.

- ¿Qué se está haciendo para promover al país?

- Estamos presentando la otra cara que tiene Ecuador, es un país lleno de personas amables, tenemos 500 agentes de turismo para cuidar a los viajeros. No se ha reportado un suceso extraordinario con los turistas.

- ¿Guayaquil también está en nivel 2?

Hay ciertas zonas específicas de Guayaquil que están en nivel 3, pero la ciudad en forma general está en 2.

- ¿Se mejora competitividad?

- Copa va a incrementar de tres a cuatro las frecuencias de Panamá a Manta. La aerolínea JetSMART va volar Lima-Quito desde marzo (Lima-Guayaquil desde abril) y otra aerolínea, Sky, que hará vuelos internos. En la ley tenemos dos artículos que mejoran la competitividad: la eliminación del 5 % del Impuesto de Salida de Divisas, eliminación del 5 % al galón de combustible.

- ¿La ley habla de bajar impuestos, pero se ha hablado con los municipios, porque IATA en entrevistas pasadas se refirió a que las tasas más altas que pagan son las puestas por las alcaldías?

- Se han tomado las medidas para bajar los impuestos. La tasa de Eco Delta bajó de 50 dólares a 5 dólares y la Potencia Turística es de 5 %. Los municipios de Guayaquil y Quito tienen que revisar los impuestos. Nosotros hacemos lo que nos compete y esperamos lo mismo de las alcaldías.

- ¿Va a hablar con los municipios para remar todos en un mismo sentido?

- Mantenemos una conversación con los municipios, este viernes tenemos el diálogo con la Alcaldía de Guayaquil.

- ¿Con el proyecto de ley cuánto va a bajar el precio de una entrada para ir a un concierto?

- Le voy a dar un ejemplo con números simulados. Póngase que un artista por presentarse cobra 1 millón de dólares, se tiene que retenerle un 25 % por Impuesto a la Renta, en este caso serían 250.000 dólares. Pero el artista exige que le paguen 1 millón de dólares, entonces al empresario le termina costando 1’250.000 dólares, la ley exonera el pago del 25 % del IR. Dado que hay algunas variables, no se puede señalar un porcentaje en que bajará el precio de la entrada.

- ¿Los promotores de conciertos en un artículo publicado indicaron que faltan espacios para los shows?

- Hay una política pública para instar a la inversión.

- ¿Por qué se incrementó la tasa para ingresar a Galápagos?

- El incremento se hace a los 26 años y con ello se va a recaudar 40 millones de dólares anuales que servirán para los planes de conservación, invertir en servicios alcantarillado, agua potable, manejo de desechos, etc.

- La entrevista con EXPRESO era el viernes 23 de febrero, pero no aceptamos embargar esta publicación. ¿Por qué estaba impedido de hablar de la ley antes de ser presentada en la Asamblea?

- Fue una decisión mía, porque no se había presentado aún la ley en la Asamblea. Sabía que se presentaba el viernes, pero no sabía la hora, porque eso dependía de la Secretaría Judicial. Pido disculpas en nombre de mi equipo.

