Las cifras oficiales retratan una mejoría del mercado laboral a nivel nacional, pero tal bienestar (que muchas veces llega con el logro de una plaza informal) no alcanza a sentirse en el norte del país. Al cierre del 2022, Esmeraldas, con una tasa del 9,1 %, llegó a convertirse en la provincia más afectada por la escasez de trabajo.

¿Por qué la producción de petróleo se redujo un 50 % en Ecuador? Leer más

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo que ayer presentó el INEC, con esos resultados la Provincia Verde desplaza a Pichincha (8,5 %), que en los últimos años ha venido ocupando ese primer lugar. En el tercer puesto está Imbabura, con el 7,1 %.Guayas, en cambio, cerró con una tasa del 3,6 %.

Para Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), las provincias del norte históricamente han tenido un nivel de desempleo superior al nacional, “por factores como la falta de dinamismo económico en esas zonas (a diferencia de Guayas, donde está la mayoría de empresas exportadoras) y la adaptación de personas en entrar al empleo no adecuado”.

En el caso de Esmeraldas, el repunte delincuencial del año pasado (con una de las tasas más altas de homicidios), dicen los expertos, también cuenta como una causa, pues la violencia ahuyenta toda actividad productiva.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), esta zona del país llegó a registrar tasas de desempleo que están muy por encima del indicador nacional, que en 2022 cerró en un 4,4 % (0,8 % menos que en 2021). El analista económico Alberto Acosta explica, sin embargo, que para analizar este mercado no es suficiente ver qué pasa con el desempleo, “pues eso no nos dice toda la verdad. Cuando la gente pierde un trabajo formal, no empieza a ser considerada como desempleada. Esas personas pasan al empleo inadecuado, a la informalidad”.

Aunque el INEC mencione que en el último año la tasa del subempleo cayó del 23,2 al 22,2 % y el empleo adecuado creció del 32,5 al 34,4 %, esta mejora sigue sin ser la esperada, dice Acosta. “Hasta diciembre de 2014, cerca del 50 % de la PEA (Población Económicamente Activa) tenía empleo adecuado”. De tal manera que hoy, con un 34 %, aún estamos lejos de recuperar eso.

Hay mejoría en los indicadores, pero preocupa el ritmo de recuperación. Alberto Acosta,

analista económico

Si bien las ventas récord del 2022 ($ 226.631 millones, 14 % más) llegaron a superar los niveles precovid, el trabajo de calidad aún no alcanza el nivel prepandemia. Y eso, añadió, se debe a dos factores que en el país están desestimulando la contratación. Por un lado está la política salarial, que en Ecuador ha tenido un manejo populista; y por el otro, las normas inflexibles de trabajo, con elevados costos por despidos. “Algunas empresas en la pandemia achicaron su nómina. Ahora que las ventas están subiendo, no van a contratar con la misma facilidad del pasado porque les costó mucho ajustarse a la realidad”, aclara Acosta.

El temor de juicio político a Lasso y un nuevo paro elevó el riesgo país en 81 puntos Leer más

TENDENCIAS DE ESTE MERCADO

Guayaquil. De acuerdo con el INEC, el desempleo en Guayaquil llegó al 3,6 % en 2022, casi igual a la tasa del año pasado (3,9 %), pero por debajo de la tasa nacional (4,4 %). Pero si bien el Puerto Principal tiene menor tasa de desempleo, Pichincha la supera en empleo adecuado: 48,2 % versus el 39,7 % de Guayaquil.

Sector económico. Si se revisan los datos por sectores económicos, se tiene que la agricultura fue la que más plazas perdió: estas llegaron a 2’475.165, esto es 24.479 menos que en 2021. En segundo lugar está el comercio, con 14.789 plazas menos. La manufactura, en cambio, fue la que más incremento tuvo (6,3 %), esto es 50.724 personas más.

Género. Si se segregan las cifras laborales de 2022 de acuerdo con la caracterización de la población con desempleo a nivel nacional, las mujeres registran una tasa superior (5,1 %) a la de los hombres (3,8 %). La misma situación se observa en el área urbana y rural. Entre los empleados, ellos ganaron más ($ 503) que ellas ($ 406).