Noboa quita el subsidio eléctrico a las empresas mineras

El mandatario señaló que la subvención es "incongruente e injusto" y "no va más"

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este 15 de octubre de 2024 que retira el subsidio a la energía eléctrica a las empresas mineras, en medio de la crisis energética que atraviesa el país con prolongados cortes de luz.

"Hoy, junto a @inesmanzano (Inés Manzano), damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar. Y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado", señaló Noboa, en su cuenta de X.

Según Noboa, el subsidio es "incongruente e injusto" y "no va más". El primer mandatario señaló que los subsidios deben ir a quien más los necesita. "Con sentido de justicia y acciones, estamos arreglando el sistema roto que nos dejaron. No pararemos".

Inés Manzano, ministra de Ambiente y de Energía (encargada) explicó que se modificarán los contratos de inversión de las empresas mineras y que se harán adendas, es decir, que se modificarán. "Llamé al representante de Ecuacorriente y le dije necesito que te desconectes al 100 %. Y se van a desconectar desde el miércoles al medio día", señaló la ministra.

Manzano, en entrevista con Radio Centro, señaló que de ahora en adelante las mineras que entren en producción deberán contar con su propia generación eléctrica.

La tarifa

Las empresas mineras pagan una tarifa eléctrica al Estado de 5 centavos por kilovatio hora (kWh), según información de las autoridades. Mientras que la tarifa residencial es de 10,4 centavos kWh.

Desde el sector minero se ha mencionado que no hay un subsidio. La Cámara de Minería del Ecuador ha señalado que el segmento paga una tarifa de electricidad diferenciada que no solamente es para este sector, sino que está dentro de un tarifario que aplica para el sector industrial. "No es un subsidio".

