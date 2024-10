Inés Manzano es víctima de las consignas de su propio gobierno

Las consignas políticas pueden echar a perder el discurso de un funcionario que se hace cargo de un área técnica. El mejor ejemplo de esto es lo que le ocurrió el lunes 14 de octubre de 2024 a Inés Manzano, flamante ministra encargada de Energía.

La historia es más o menos así: Inés Manzano tuvo una entrevista con Milton Pérez de Teleamazonas para pasar revista al espinoso e incómodo tema de los apagones y la crisis energética. En general, su presentación fue impecable, sobre todo si se la compara con las de sus antecesores en este gobierno.

Manzano dejó en claro que en poco tiempo se ha puesto bastante al día en los temas relacionados con los apagones, que los ha entendido bien y que los explica con una gran capacidad narrativa.

En resumen, Manzano fue capaz, en pocos minutos, de poner al desnudo lo que pasa con la operación en las hidroeléctricas afectadas por el estiaje y de explicar las razones por las que los apagones no siguen un horario estricto.

En resumen, fue una excelente explicación de lo que sucede y una presentación valiente, porque finalmente alguien le planta cara al problema.

La consigna política de Noboa

Sin embargo, lo que malogró la presentación de Manzano y que terminó por servir de combustible para los adversarios del régimen, sobre todo de los correístas, fue la consigna política que metió en su presentación.

La ministra repitió lo que la Secretaría de Comunicación viene repitiendo y que es muy difícil de creer: que durante los meses que ha estado Daniel Noboa en la Presidencia se han “gestionado” más megavatios que en todos los gobiernos anteriores, incluido el de Rafael Correa.

Se trata de una afirmación que es muy difícil de creer porque, en realidad, el gobierno de Rafael Correa planificó y puso en ejecución, mal que bien, una importante cantidad de hidroeléctricas que duplicaron la generación eléctrica que tiene el país.

Entre 2007 y 2017 se construyeron 14 hidroeléctricas: San Francisco, Mazar, Ocaña, Baba, Manduriacu, Alazán, Sopladora, Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Due, Normandía, Topo y Sigchos.

La generación saltó de 2.030 megavatios en 2007 a 4.486 megavatios en 2017, un aumento del 120 %, según cifras del Balance Energético del Ministerio de Energía. Y de esa forma alejó el fantasma de los apagones, aunque sea por unos pocos años.

Pues bien, la ministra Manzano al repetir la consigna que viene desde los cuarteles de invierno de Carondelet, donde se tejen las estrategias electorales para la reelección de Daniel Noboa, echó a perder gran parte de su buena intervención.

Los ataques del correísmo

Ahora, su aseveración sobre la cantidad de “gestión” de megavatios hecha en el actual gobierno comparada con el de Correa es el pretexto ideal para que los correístas, desde el mismísimo Rafael Correa hasta el último de sus partidarios, estén repitiendo en redes sociales y medios de comunicación las más encendidas y hasta groseras referencias a Manzano por haber dicho lo que dijo.

Lo que ocurre es que eso de que se “gestionó” más megavatios con Noboa que con Correa es un juego de palabras que se repite sin cesar desde el gobierno. Uno que Carondelet piensa, en su rústico razonamiento, puede convencer por el giro o interpretación que le dan al verbo “gestionar”.

Cuando Milton Pérez le preguntó atónito a Manzano por lo que había dicho (su rostro delataba a leguas que no le creyó), ella hizo un esfuerzo por decir, sin creérselo ella misma por lo que pareció, que los mil y pico de megavatios que está produciendo actualmente Coca Codo Sinclar no fueron gestionados por Correa. ¿Cómo? No se pudo saber.

¿Los logros del gobierno del correísmo?

Si Manzano se hubiera liberado de la torpe consigna que está usando el gobierno para ver si sale bien parado de esta crisis en las elecciones de febrero 2025, quizá habría podido contarle al país cosas mucho más interesantes sobre los supuestos logros energéticos de Correa.

Por ejemplo, que no se puede invertir únicamente en proyectos hidroeléctricos porque cuando se producen estiajes como el que acaba de golpear al país, no hay otras fuentes de energía. O que Correa impidió que la empresa privada participe en la generación, algo que tiene a Colombia y Perú libres del problema.

O que hay hidroeléctricas que se construyeron durante el correato que tienen fallas o que nunca se inauguraron. Las unidades de generación de Coca Codo Sinclair, por ejemplo, están en permanente reparación por fallas de fábrica y fue construida en un lugar de alto riesgo volcánico, porque no se hizo un estudio previo de riesgos ambientales. O que por culpa de la corrupción las turbinas que se trajeron para ese proyecto están llenas de fisuras y que pueden dañarse en cualquier momento.

Todo eso, menos decir que se “gestionó” más megavatios que durante el correato, porque eso no solo es mentira sino imposible: en apenas un año no se puede hacer (aun si se hace mucho) lo que se puede hacer en 10, aunque sea con corrupción y falta de previsión técnica.

No se contrarán más barcazas

De no haber sido por esta autotrampa impuesta por la política de comunicación de Carondelet, la entrevista habría pasado por una excelente fuente de información. Todo lo que dijo sobre la decisión de no contratar más barcazas sino comprar generadores en EE. UU. que vendrán en aviones Hercules para generar 350 megavatios fue bastante revelador.

E igual de informativos así como de utilidad para la gente fueron sus datos sobre qué se espera para los próximos meses.

Según sus pronósticos (me gusta prometer, dijo), el país podría estar dejando de sufrir por los apagones a finales de diciembre. Un dato pesimista, dada la exasperación que está sufriendo la población, pero al fin y al cabo un dato con el que la gente puede guiarse.

Fue como si su propio gobierno le pusiera una trampa de la que no logró zafarse.

