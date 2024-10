Navidad oscura: El Ministerio de Energía estima apagones hasta diciembre

Lo prometido es deuda. La ministra encargada de Ambiente y encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció este 14 de octubre que los cortes de luz en Ecuador se mantendrán hasta finales de año, y no hasta el primer cuatrimestre de 2025, como lo informó el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) en un informe de riesgo publicado en junio pasado.

Manzano aseguró que, aunque actualmente existe una crisis energética a nivel regional debido al estiaje, el Gobierno Nacional tomará las acciones necesarias para que, en noviembre de 2024, Ecuador obtenga la energía que necesita para despedirse de los apagones. "Lo que sí puedo prometer es que, para noviembre o fines de noviembre, vamos a tener energía y vamos a aminorar muchísimo la suspensión".

Sobre el informe de CENACE, Manzano señaló que está basado en el riesgo que enfrentaría el país si no toma las medidas adecuadas, y afirmó que el Gobierno de Daniel Noboa ya está ejecutando acciones para atender la crisis energética. "Creo que para fines de diciembre tendremos apagones mínimos, ojalá que ninguno", precisó Manzano en una entrevista concedida a Teleamazonas.

CRISIS ENERGÉTICA

Manzano además indicó que el presidente Noboa no es el responsable de la actual crisis eléctrica, ya que este extenso periodo de sequía "es algo que no veía venir". De momento, se ha informado que los cortes de electricidad se mantendrán del 14 al 20 de octubre y no excederán las 10 horas diarias.

Asimismo, el gobierno anunció este sábado el inicio de dos nuevos procesos para incorporar otros 160 megavatios térmicos al Sistema Nacional Interconectado. Manzano destacó que la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está trabajando de manera extraordinaria, aportando el fin de semana pasado con 1.100 MW al sistema. No obstante, advirtió que este buen funcionamiento "no es la normalidad, pero en estos momentos haremos que la hidroeléctrica siga operando porque en ese sector sí hay lluvias".

En cuanto a Mazar, la ministra Manzano rechazó los señalamientos de que el embalse esté operando por debajo de su cota mínima, lo que podría comprometer la estructura. Aseguró que el nivel de operación es seguro y que se están tomando precauciones para no dañar la infraestructura.

