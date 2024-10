Los ministros que desentonan con el Gobierno que ‘resuelve’

Los periodistas que hacemos análisis crítico, cuando emitimos una opinión sobre personas públicas, buscamos hechos y evidencias para sostener nuestros argumentos; pero también observamos cuando los hechos y evidencias son casi inexistentes, cuando no hay logros visibles o propuestas que estén en sitios de internet o páginas de algún periódico. En la mayoría de casos tratamos de encontrar declaraciones, entrevistas o intervenciones para conocer un poco más de ellos; sin embargo, es tan poco lo que se encuentra sobre algunos ministros y ministras que parecería que quieren pasar desapercibidos.

Los ministros de Gobierno, del Interior, de Energía y de Defensa son funcionarios con un altísimo perfil; quizás por las crisis de energía y seguridad que vive el país. Félix, Palencia, Manzano y Loffredo se destacan y lo están haciendo bien ante lo difícil que es la situación política actual. También se destacan los ministros de Obras Públicas, Educación, Relaciones Laborales y Relaciones Exteriores.

Más allá de la aprobación que podamos dar a su gestión, está su presencia y la exposición ante la ciudadanía, que es la más dura crítica y tiene la calificación final por lo que hagan o dejen de hacer. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros ministros que dan la impresión de que sus cargos están vacantes.

Para el análisis cito dos ejemplos y les invito a responder (sin googlear) la siguiente pregunta: ¿Sabe usted quiénes son los ministros de Agricultura y de Salud? Para descubrir quiénes son tuve que acudir a los sitios webs de esos ministerios.

El ministro de Salud es el doctor Antonio Naranjo Paz y Miño y el de Agricultura es el ingeniero Danilo Palacios Márquez. Ambos provenientes del sector privado, con sus respectivos títulos académicos y trayectorias que avalan sus nombramientos. ¿Pero qué han hecho durante su gestión? Ante los ojos de los ciudadanos de a pie, muy poco o nada.

Cuando uno ingresa a la página web del Ministerio de Salud lo primero que salta a la vista son algunos avisos de disculpas públicas ordenados por la Corte Constitucional. Pensé que se trataba de casos relacionados con fallecimientos por negligencia médica o por el consumo de medicamentos en mal estado; o quizás algo que tenga que ver con la venta de insumos médicos, o por el asesinato de la directora del hospital Teodoro Maldonado, o por los fallecidos durante la pandemia. No, no se trata de nada relacionado directamente con la salud de los ecuatorianos; se refieren a asuntos laborales por despido de un empleado en Santo Domingo de los Tsáchilas y por no cumplir con la entrega de nombramientos a tres servidoras de la salud en Tena, ofrecidos durante la pandemia.

En el menú de noticias aparece información sobre trabajo “en territorio” para mejorar la salud mental, cursos de capacitación, participación en eventos y otras menos importantes. En resumen, nada que sea verdaderamente trascendente para la salud de los ecuatorianos.

En la página web del Ministerio de Agricultura, la información no es muy diferente. Lo que más destaca es la entrega de 10.000 títulos de propiedad a pequeños agricultores y la presentación de un documento de políticas agropecuarias 2024-2034, que no pude abrir. En el menú de noticias, visitas, cursos, eventos, capacitación, lo que más destaca es la convocatoria para contratar un oficinista sin experiencia, que sea bachiller para trabajar en un proyecto de desarrollo sostenible con un sueldo de $ 585.

Ambos ministros desentonan con la dinámica impuesta por el presidente Daniel Noboa. Son ministros sin trascendencia en puestos claves. Quizás realizan un buen trabajo operativo, pero en los momentos actuales es insuficiente y no se ve. Se necesita tener ministros y ministras que dinamicen el accionar público, que no sean uno más de los muchos que han pasado por esos ministerios y nadie los recuerda.

No son los únicos. Tampoco trascienden las ministras de Inclusión Social, Mujer y Derechos Humanos, Deportes, Turismo, Telecomunicaciones, Cultura y Producción. En algo destaca el ministro Vega, de Economía y Finanzas, aunque cada vez que aparece en público es para darnos malas noticias.

El presidente va más rápido que todos ellos y los únicos que le siguen el ritmo son los mencionados al inicio de este análisis. Noboa necesita más Félix, Palencias, Manzanos y Loffredos, y menos de los otros; especialmente si su anhelo es salir de las crisis, cumplir con las promesas de campaña y ser electo por cuatro años más.

