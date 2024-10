Cortes de luz: ¿Golpe electoral a Noboa y un rédito para los otros candidatos?

El Gobierno Nacional, tras un largo silencio de cuatro días, informó a los ciudadanos que a partir del mediodía de hoy 9 de octubre del 2024 se ampliarán los cortes de energía eléctrica a 10 horas al día a nivel nacional. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, en cadena nacional, dio el anuncio y las razones del aumento de las horas “El nivel de la represa Masar se encuentra cerca de su límite mínimo y las proyecciones indican que es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional", dijo el funcionario.

Te invitamos a leer: La detención de Jiménez, otra mancha al historial legislativo

El problema de los cortes de energía eléctrica se arrastran desde la administración de Guillermo Lasso y se agravaron durante la actual gestión de Daniel Noboa, quien busca mantenerse en el cargo en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero del 2025. El primer mandatario, de acuerdo a encuestas, es la primera opción e intención de voto. No obstante, y dado los constantes cortes de energía eléctrica: ¿Esto puede afectar electoralmente a Daniel Noboa al punto de bajarlo del primer puesto en las encuestas?

Este 9 de octubre, Guayaquil celebra 204 años de su Independencia, pero la conmemoración se ve ensombrecida por la ampliación en los cortes de luz.



Consulta los horarios aquí 👉https://t.co/6IwjGHgG1I pic.twitter.com/a2kMxVTd5f — Diario Expreso (@Expresoec) October 9, 2024

El politólogo y consultor en comunicación política, Rafael Silva, considera que en el contexto el factor electoral es ineludible y que prácticamente todo influye ya sea para bien como para mal. "Los cortes de energía sin duda tendrán su repercusión, no por nada el presidente ha dispuesto que las plantillas de luz de los meses siguientes estén a cargo del Estado, una medida clientelista y populista por demás; que tal vez tendría sentido si hubiera energía eléctrica que consumir…".

Cortes de luz en Cuenca: aquí los horarios del 9 al 13 de octubre Leer más

Pese a estas complicaciones, Noboa, de acuerdo a recientes mediciones, sigue en primer lugar. Según Silva, esto responde al accionar de las Fuerzas Armadas en las cárceles y ciertos territorios conflictivos por la crisis de inseguridad. No obstante, precisa que "no hay cuerpo ni empresa que aguante los descoordinados y arbitrarios cortes de energía, empresas, trabajadores y familias están empezando a percibir las consecuencias".

Silva considera que la ciudadanía no comprende y "no le importa comprender" las razones por las cuales el Gobierno Nacional no tiene la culpa de que el Ecuador dependa de las hidroeléctricas para que haya energía. "La gente quiere decisiones que se encaminen a solucionar el problema. Y es precisamente lo que el Gobierno Nacional de Noboa carece".

El politólogo, Alfredo Espinosa, es drástico en su análisis. Cree que si las elecciones presidenciales fueran hoy, el aspirante presidencial no ganaría en primera vuelta y su paso a segunda vuelta se vería algo complicado. "Este un Gobierno al que le hace falta calle y el tiempo de la pasantía en Carondelet concluyó con los 100 primeros días. La gente quiere ver lo que el presidente dijo en el debate sobre la política hidroeléctrica y su planificación se concrete para solucionar este problema que hoy atraviesa el país".

"Los apagones y la suspensión del suministro de agua sin que exista una vocería asertiva que le permita al ciudadano generar confianza no se ha dado. No existe. Lo único que hemos tenido es impresión", Alfredo Espinoza, politólogo y analista político.

Espinoza concluye que este escenario podría estarle constando al presidente Daniel Noboa su paso a la segunda vuelta y por ende una eventual continuidad en el cargo. "El relato de la seguridad, el único que ha manejado el Gobierno, ha sido superado por algo que es mucho más tangible que afecta a la mayoría de ecuatorianos que es la crisis energética".

¿El resto de candidatos pueden sacar rédito electoral de los apagones?

A criterio de Silva, cualquier aspirante presidencial que salga de los diagnósticos para pasar a las propuestas concretas y realizables es posible que pueda sacar algo de rédito electoral de esta situación. "Esa es la clave", recalca, pero ¿algunos cumple con estos criterios?

Cree que el candidato presidencial de Construye, Henry Cucalón ha despuntado de manera apresurada con una propuesta: la de liberar totalmente el mercado eléctrico. "Digo apresurada pues considero que debería estar concesionada para que el Estado mantenga la supervisión y control mientras que el privado pueda innovar y mejorar la calidad del servicio y la generación de energía".

Sobre el planteamiento de la aspirante presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, de proponer una línea de crédito de desarrollo para agricultores y comerciantes puedan comprar generadores de energía. "No hay propuesta sino una medida parche que no soluciona el problema. Debemos poner serena atención a las propuestas sobre ese tema, deben estar encaminadas a solucionar y no tapar el tema".

A criterio de Espinoza, el correísmo podría estar capitalizando esta situación porque sacará a relucir en su mensaje la creación de las presas hidroeléctricas bajo la premiso que algo construyeron. "Para una opinión más especializada está la crítica de que hubo corrupción, pero para el ciudadano común queda en la retina que se hizo algo". A parte, considera que el candidato presidencial de SUMA Jan Topic también podría capitalizarlo. "Con mensaje novedosos, con una narrativa distinta trata de mostrar un problema estructural".

RELACIONADAS Estos son los horarios y sectores donde se realizarán operativos de la CTE

¿Estará el sector industrial dentro de los afectados por los cortes de energía?

El ministro Goncalves afirmó que ciertos sectores industriales con horarios distintos no serán afectados con los cortes diarios. Esto luego de que el Comité Empresarial Ecuatoriano protestara por las largas jornadas de apagones que afectan a la producción, más cuando el Gobierno ordenó al sector industrial asumir los cortes de energía de 10 horas durante 15 días. Tras una reunión con el Gobierno Nacional, este reculó en su decisión en su anuncio de hoy. Según el ministro, el sector industrial cumplirá un horario diferencia que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ