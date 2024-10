Arroceros piden generadores eléctricos y revisar el precio de comercialización

Arroceros de varias asociaciones de Daule, Santa Lucía, Salitre y Samborondón se concentraron en las afueras del Gobierno del Litoral, en Guayaquil, para pedir al Gobierno varias medidas compensatorias que ayuden a mejorar sus niveles de productividad y rentabilidad.

Uno de los principales pedidos es modificar y aumentar el precio oficial para la saca del grano largo a $45 y para el grano corto a $42 para el año 2024.

"El precio del arroz desde hace 11 años no ha variado. En 2013, el precio mínimo era de 33,7 dólares y hoy está en 34,5 dólares. Lo que ha subido es mínimo: 3% en 11 años, frente al incremento del precio de los insumos y fertilizantes, que han aumentado un 30% en ese mismo período, lo que está encareciendo el costo de producción", dijo José Luis García, del Comité de Defensa de los Agricultores.

Al lugar llegaron con el fin de entregar al Ministerio de Agricultura un oficio donde explican las razones de su pedido.

¿Qué piden?

"Este año ha sido muy duro para el sector productor, por la situación climática y las enfermedades que han golpeado la producción nacional de arroz, lo que ha ocasionado un aumento en el costo de producción por hectárea sembrada", señalan en el documento.

Otra solicitud tiene que ver con tener mejores condiciones para acceder a generadores eléctricos. "Es necesario que se provea de generadores a las Juntas de Riego para las estaciones de bombeo, y así garantizar el abastecimiento de agua a los cultivos de arroz".

García explica que "unas 80,000 hectáreas usan energía eléctrica y otras 150,000 riegan con bombas a diésel, un combustible que también ha incrementado su precio en un 50%. Estas hectáreas están principalmente en Daule, Santa Lucía y Babahoyo, donde se encuentran las estaciones de la Junta de Riego".

Los créditos anunciados recientemente por BanEcuador, dicen, no sirven para este sector, que requiere acceder a préstamos comunitarios y no individuales, como hasta ahora se ofrece. "Además, son créditos a tasas del 16%, un valor alto que no podemos asumir en este momento", agregó García.

