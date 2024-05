Gobierno coordina acciones para recuperar valores dados a los Bucaram Aivas

Jorge Peñafiel, legislador de Construye, anunció este jueves 16 de mayo de 2024 que iniciará un proceso de fiscalización sobre el pago a beneficiarios judiciales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Frente a esto la Cartera del Estado emitió un comunicado indicando que se están coordinando acciones para la recuperación de los valores entregados a los hermanos Bucaram Aivas.

Te invitamos a leer: Jorge Peñafiel fiscalizará pago de Finanzas a hermanos Bucaram Aivas

¿Cómo empezó todo? En septiembre de 2023, el ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) solicitó al ministerio de Finanzas la asignación de recursos para dar cumplimiento a una sentencia judicial emitida en su contra, por jueces de la provincia de Los Ríos, indicó el MEF mediante un boletín.

La Corte Constitucional admite demanda de la banca Leer más

Entonces el MEF, en calidad de ente responsable de las finanzas públicas y una vez cumplido el procedimiento administrativo correspondiente, procedió a atender este pedido para que se cumpla dicha sentencia que obligaba el pago de una indemnización de 22,2 millones de dólares a los hermanos Bucaram Aivas por un caso de posesión de tierras, de años atrás.

Esta sentencia judicial no podía ser incumplida por el Estado porque la misma se encontraba ejecutoriada y, conforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el "Recurso Extraordinario de Protección" no suspende l ejecución de la sentencia recurrida; por lo tanto y frente a la falta de liquidez de caja fiscal, el MEF procedió a entregar bonos del Estado a los beneficiarios por el monto antes señalado.

El incumplimiento de sentencias constitucionales puede acarrear multas compulsivas diarias, así como la destitución de las autoridades.

Una vez que la Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias dictadas el 20 de julio de 2021, por el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Quevedo, y el 2 de diciembre de 2021, por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, dispuso al MEF la coordinación con el MAG y el Banco Central del Ecuador para la recuperación de los valores entregados.

MEF ha coordinado acciones con el MAG para la recuperación de los valores

En este sentido, el MEF ha coordinado acciones con el MAG para la recuperación de los valores y, también, con el BCE para que bloquee temporalmente cualquier transacción de esos títulos valores entregados en dación de pago, hasta que se resuelvan los recursos de aclaración que han presentado la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Agricultura y Ganadería ante la Corte Constitucional, sobre el procedimiento a seguir en la recuperación definitiva de los valores.

En el documento el MEF destacó que cumplirá con lo que dictamine la Corte Constitucional con el fin de que el Estado no sea perjudicado por decisiones judiciales que han sido dejadas sin efecto y que deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley por las instancias jurisdiccionales del Ecuador.

También puedes leer: El BCE frena la negociación de $ 21,7 millones en bonos en el mercado bursátil

El MEF aseguró que no fue parte procesal, porque no es su competencia, en ninguna instancia dentro del proceso, ni ante la Corte Constitucional. También subrayó que el MEF no escoge la casa de valores en donde se realizan transacciones con bonos del Estado, esto es potestad de cada beneficiario.

Sin embargo, Peñafiel dijo que en el proceso de fiscalización, inicialmente, se identificará a los actores que fueron parte de ese proceso judicial y luego del pago del MEF.

Jorge Peñafiel, de Construye, iniciará un proceso de fiscalización a un caso del pago del Ministerio de Finanzas a los hermanos Bucaram Aivas por 22 millones de dólares, tras una sentencia de habeas data. Lo considera un proceso donde supone que hubo corrupción. pic.twitter.com/PTutTmXDOC — Diario Expreso (@Expresoec) May 16, 2024

"Allí hay varias personas involucradas, hay informes de que en unos casos aprobaban y en otros negaban. Incluso se conoce que hay informes jurídicos que negaban el pago de valores. Es un caso de evidente corrupción judicial y administrativa", anticipó Peñafiel.

Peñafiel dijo que se intentará dar con la trazabilidad de los recursos transferidos a los Bucaram Aivas, el destino y a quiénes finalmente beneficiaron.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ