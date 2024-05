El BCE frena la negociación de $ 21,7 millones en bonos en el mercado bursátil

El pasado 29 de abril, el Depósito centralizado de Compensación y Liquidación de valores DCV del Banco Central del Ecuador (BCE) informó a las bolsas de valores sobre el bloqueo, de forma temporal, de $ 21,7 millones en bonos del Estado, que fueron emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de pago dentro de un proceso de litigio de tierras, que el Estado ecuatoriano mantenía en su contra. La decisión se toma tras una orden de la Corte Constitucional (CC) que, tras hallar irregularidades en el procedimiento, ordena recuperar dichos recursos.

El fallo de la Corte se dio el pasado 18 de abril de 2024, en él se dispone "al Ministerio de Economía y Finanzas que, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Banco Central del Ecuador (BCE), de manera inmediata, proceda a recuperar la totalidad de los valores que han sido pagados en cumplimiento de las decisiones que han sido dejadas sin efecto". La Corte se refiere a la reparación económica que, en abril del 2023, la Justicia ordenó a favor de José Elías y Juan Bucaram Aivas, tras un juicio que iniciaron contra el Ministerio de Agricultura, por la recuperación de tierras camaroneras en la isla Palo Santo, ubicada en la provincia del Guayas.

¿A cuántos inversionistas esto afecta?

La decisión de bloqueo preocupa a la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), pues esta es una medida que, se explica, termina afectando a terceros. Si bien el pasado 27 de diciembre del 2023, el MEF dio como dación en pago a los hermanos Buscaram Aivas $ 21'793.236,54 mediante bonos del Estado, estos papeles hoy están ya en manos de nuevos tenedores o inversionistas, pues estos títulos fueron vendidos en marzo de este año.

La BVQ explicó a EXPRESO que aún no hay cómo determinar la cantidad de inversores que pueden verse perjudicados. Por sigilo bursátil, dijo, "las bolsas de valores desconocemos los nombres de los inversionistas adquirentes de valores en el mercado. Con estos antecedentes, no podemos proveer información de numero de afectados ni sus identidades pues desconocemos dicha información". No obstante, se indica que el bloqueo dispuesto por el DCV del BCE afecta gravemente la confianza en el mercado de valores ecuatoriano.

La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), por su parte, señaló que esta medida vulnera el derecho de los actuales tenedores adquirentes de dichos bonos, que "en buena fe", y tras seguir un proceso regulado, invirtieron en estos papeles que hoy no pueden ser negociados en el mercado bursátil.

"Las negociaciones bursátiles mediante las cuales se realizaron las compraventas de los Bonos del Estado antes referidos son válidas y se han ejecutado en estricto cumplimiento de la normativa que rige al mercado de valores", sostiene la BVG.

Dicha bolsa añade que si bien hay una orden de la CC que se debe cumplir, "las acciones para asegurar la devolución de los valores pagados (Bonos del Estado) deberían estar dirigidas al beneficiario de la dación en pago (los hermanos Bucaram Aivas)", sin afectar a los inversionistas de este mercado. Por otro lado precisa que, el Ministerio de Economía y Finanzas, al ser el emisor de los bonos de deuda interna le corresponde a esta cartera de Estado, "honrar el pago de los cupones de capital e intereses sin distinción del tenedor".

EXPRESO ha pedido entrevista al Ministerio de Finanzas para conocer mayores detalles de este tema. No obstante, aún se espera una respuesta. Guillermo Avellán, gerente del BCE, justificó el bloqueo, aduciendo que "la sentencia de la Corte Constitucional estableció que se adopten todas las medidas necesarias para evitar la disposición de los valores". Precisó además que la medida no se trata "de un embargo (de títulos) ni tampoco una anulación de los valores".

"A fin de evitar un perjuicio a los actuales tenedores de esos títulos que fueron vendidos por los señores Bucaram Aivas, hemos informado los detalles e implicaciones de este caso a la Corte Constitucional, y también hemos solicitado una reunión, a fin de conocer la forma adecuada en que se deben cumplir las medidas dispuestas en la sentencia de la Corte Constitucional", explicó.

