Alejandro Arreaza: “Hay incertidumbre sobre si las medidas son sostenibles o no”

Ecuador ha podido disipar la preocupación que tenían inversionistas externos sobre un inminente default. Al menos, las perspectivas han mejorado a corto plazo, pero sigue habiendo incertidumbre sobre los ajustes futuros que el país debe hacer para garantizarse financiamiento externo.

- ¿Cómo ha ido evolucionando la percepción que los mercados internacionales tienen sobre la economía de Ecuador? A finales del año pasado había mucho pesimismo en torno a un posible default.

- El cambio principal ha sido justamente ese, la situación de liquidez del Gobierno. Ahora existe una percepción de que, al menos, a corto plazo, la situación pudiese ser un poco más manejable que lo que lucía a finales del año pasado, producto de las acciones que el Gobierno ha venido tomando para contener el deterioro de la situación fiscal y, por otro lado, el acceso a financiamiento multilateral, principalmente el acuerdo (técnico) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras. Eso nos dice que al menos en los próximos dos años, 2024-2025, debería ser la situación un poco más manejable y allí lo que sí te queda es un poco más incertidumbre sobre el mediano plazo.

- Este nuevo acuerdo con el FMI, el número 23, nos encamina a nuevos ajustes. ¿Qué expectativa tienen de esto?

- Todavía no conocemos los detalles del acuerdo, pero nuestro estimado es que pudiese contemplar un ajuste fiscal de aproximadamente tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB). De eso, la mitad probablemente venga de las medidas tributarias que promulgó el Gobierno, como el ajuste del IVA y otros tributos. El resto, probablemente de una reducción de subsidios a los combustibles y de otras medidas más estructurales, como pudiese ser tal vez una reforma de la Seguridad Social.

Si los mercados no tienen una perspectiva clara, no terminas cosechando todos los beneficios que un acuerdo pudiese generar.

- Sin embargo, está pendiente una decisión de la Corte Constitucional frente a las demandas que se han presentado contra esta reforma. ¿Qué tanto riesgo esto representa?

- Es un riesgo importante. Si alguna decisión de la Corte llegase a impedir que se mantenga el aumento de IVA y de otros impuestos que se incluyeron en la reforma tributaria. Eso sí pudiera poner en riesgo el cumplimiento de las metas con el Fondo y la capacidad del país de acceder a financiamiento. Hasta ahora sabemos que los principales cuestionamientos son sobre temas procedimentales y los riesgos pudiesen ser un poco más agotados, pero hay que esperar.

- Si eso pasa, ¿el país tiene alternativas?

- Siempre se pueden buscar alternativas, pero en la magnitud de ingresos que se esperan con la reforma tributaria, es difícil. Sería muy serio, si hubiese una decisión en esa dirección. Este debate es lo que justamente obstaculiza la capacidad de proveer confianza a los mercados internacionales... el que no tengas consensos mínimos sobre medidas como estas que el país requiere, eso deja una gran incertidumbre sobre si efectivamente son medidas sostenibles o no. Si los mercados externos no tienen una perspectiva clara de que eso va a estar allí, no terminas cosechando todos los beneficios que la medida pudiese generar.

- ¿Qué tan factible creen que pueda ser el retiro de subsidios a los combustibles? Es una medida poco popular y ahora mismo al Gobierno aún le cuesta mantener los niveles de popularidad.

- Claramente, en la parte de reforma hay señales de alerta. Incluso el resultado de la consulta popular de hace algunas semanas es una de ellas. El Gobierno logra probar las medidas que están vinculadas con la seguridad, pero el electorado rechaza las dos preguntas que tenían que ver con temas económicos que generan una serie de incertidumbres al mediano plazo, pero aun dentro de este panorama uno pensaría que tal vez el subsidio es algo que en lo que se pudiese avanzar.

Aunque el riesgo país ha tenido una mejora importante, todavía Ecuador está relativamente lejos de acceso a financiamiento

- ¿De qué forma?

- Pensar en una reducción del diésel en este contexto tal vez es un poco más difícil porque allí las restricciones son más fuertes, porque es un combustible que tiene este impacto más directo sobre las cadenas de distribución y que puede tener costos políticos que el Gobierno tal vez, en este momento no nos queda claro, esté dispuesto a asumir. Sin embargo, pareciera que el Gobierno, en lo que sería la reducción del subsidio de la gasolina, sí está dispuesto a avanzar. Eso, junto con las medidas tributarias, probablemente sea suficiente para (cumplir con) la primera parte del programa, lo que va de aquí al primer trimestre del año que viene. Con eso pudiésemos estar hablando de un ajuste cercano a los dos puntos del PIB y el resto, como decía, habría que ver cómo queda la distribución de fuerzas políticas y si el Gobierno allí logra obtener un mandato más claro para avanzar.

- ¿Ese 2 % qué repercusión podría tener en acceso a nuevos mercados de financiamiento para cubrir las necesidades de financiamiento?

- A corto plazo sigue siendo poco probable que el Ecuador tenga acceso a mercados financieros internacionales... Esas necesidades de financiamiento en el 2024 y 2025 muy probablemente tengan que ser cubiertas con multilaterales, financiamiento interno y tal vez una renegociación de la deuda con China, tiene esas tres opciones. En el 2026 también es complicado... Sería incluso el momento más crítico de que el Ecuador logre acceso a mercados, porque allí es donde ya comienzan a caer los principales vencimientos de deuda externa, por eso los ajustes son importantes.

- ¿Cuánta maniobra tenemos con la reestructuración de la deuda con China?

- Si vemos el servicio de la deuda con China, los pagos a los próximos tres años son alrededor de 2.000 millones de dólares, se puede lograr algún tipo de período de gracia o refinanciamiento con nuevos desembolsos que ayuden a hacer más manejables la necesidad de financiamiento, pero eso no ayudará a cubrir el déficit que existe.

