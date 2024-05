La informalidad laboral se apoya de la mano de obra migrante

Casi dos años le tomó a Eduardo Carrillo regularizar toda su documentación y hallar un trabajo formal. Él llegó a Ecuador hace seis años desde Venezuela y después de pasar por algunos trabajos precarios, encontró una empresa que le brindó tiempo y dinero para legalizarse. Así logró pagar la tan ansiada visa de $ 500 que le permitió estar indefinidamente en el país. “Cuando ya tenía todos los papeles en orden, la empresa me afilió al IESS. En realidad, tuve suerte, porque esto casi no pasa”, le cuenta a este medio el migrante de 25 años de edad.

Él es uno de los 425,045 inmigrantes que viven en Ecuador, según el INEC; y uno de los 61.696 trabajadores extranjeros que están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Es decir, ni la cuarta parte de los migrantes registrados tienen un trabajo con afiliación.

De ese total de afiliados inmigrantes, según datos del IESS facilitados a EXPRESO, el 40 % son venezolanos y esto se debe a que la mayoría de los extranjeros en Ecuador son oriundos de ese país. Pues según los registros oficiales, hay 231.686 venezolanos, con edades de entre los 18 a 40 años.

No obstante, activistas como Andrew Castro, representante de la fundación venezolana Mueve, aclara que la cifra es referencial, ya que el universo es mayor y la mayoría trabaja desde la informalidad. Aquello lo indica también el último informe del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) de 2022, que registra una población de 513.900 venezolanos en Ecuador y que de ellos el 72 % tiene ingresos de no más de $ 84 al mes y el 79 % está en el subempleo: vendiendo dulces y accesorios en las esquinas y semáforos.

Castro señala que la población extranjera es el pilar de la informalidad laboral en Ecuador, sobre todo la venezolana, quien es la más vulnerable porque al estar limitada económicamente debe pasar mucho tiempo sin regularizarse y mientras lo consigue, por necesidad, le toca aceptar empleos que a veces no llegan al salario básico y que no cuentan con beneficios como la seguridad social, ni décimos o vacaciones.

Un ejemplo de ello es Inés Guevara, otra venezolana, quien llegó hace dos años a Ecuador de manera irregular y ha estado en trabajos de restaurantes y hotelería con salarios precarios y sin ningún otro beneficio. “No me pueden afiliar porque no tengo aún los papeles. Debo apostillar el pasaporte y eso me cuesta $ 60 y es en Quito. Lo que gano es para el sustento diario y tampoco me da el tiempo porque tengo que trabajar”, cuenta a este medio la mujer de 37 años.

Después de los venezolanos, los colombianos con 97.832 personas ocupan el segundo lugar de población extranjera en Ecuador. Como aportantes extranjeros al IESS, representan un 27,49 %, muchos de ellos, sobre todo quienes han llegado por las fronteras terrestres, han ingresado en condiciones irregulares y llegan a tomar trabajos con los que sustentan su día a día.

Lo lamentable de esto es que muchas empresas se aprovechan de esa situación, pero la sobredemanda de empleo empeora las condiciones de oferta del mercado, pues hay empleadores que prefieren esta mano de obra, por ahorrarse costos creando “una competencia injusta con las otras compañías que sí afilian correctamente a sus trabajadores, porque quien no afilia tiene más capital de trabajo que quienes sí se apegan a las normas”, enfatiza a EXPRESO el director nacional de Afiliación del IESS, David Narváez.

Consciente de que los extranjeros indocumentados son una oportunidad para ciertas compañías para evadir y subdeclarar afiliaciones, el IESS, asegura Narváez, mantiene un control estricto de inspecciones diarias a los negocios. Esto, porque aquello además es una vía para recuperar recursos y ayudar a mitigar la falta de liquidez del Instituto de Seguridad Social. “Cada aportante le representa al IESS un aproximado de $ 90 al mes y entre más aportantes, más se incrementan los aportes”, menciona.

Una competencia injusta con las compañías que sí afilian a sus trabajadores David Narváez

Director nacional de Afiliación

Durante todo el año pasado, 2023, el IESS detectó 84.000 empleados a quienes 3.900 empleadores le habían restado derechos, entre evadir su afiliación y subdeclarar sus aportes (pagar menos del monto por afiliación sobre los sueldos que percibían). Estas empresas evasoras, dice Narváez, no se concentran en un solo sector, son compañías de todo tipo.

Hasta el primer trimestre de este 2024, el IESS ha detectado 15.000 trabajadores que no estaban afiliados, entre extranjeros y locales, ya que la institución, enfatiza Narváez, no hace diferenciación. Con estos nuevos controles, el IESS ha recuperado $ 2,5 millones.

No obstante, la capacidad de control sigue siendo frágil en este sector. Son pocos los inspectores para la cantidad de empleados. El IESS realiza entre 1.000 a 2.000 inspecciones al mes, a través de un equipo de 60 personas desplegadas en diferentes partes del país.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, ha informado que tiene registrado 161.000 contratos de trabajo y sobre ese universo se verifica si se cumple o no el derecho de la afiliación, a través de 150 inspectores de trabajo.

De todos los afiliados extranjeros que registra el IESS, el 92,30 % tiene seguro general obligatorio, el 81,34 % está en relación de dependencia y el 75,68 % trabaja para la empresa privada. No obstante, las afiliaciones de los inmigrantes han venido reduciéndose con el pasar de los años. Los 61.696 que se registran ahora, son un tanto menos que los 61.877 que hubo el año pasado y aunque un poco más de los 61.013 que hubo en 2022, no llegan a los 63.899 que hubo en 2021.

Castro menciona que esto se puede deber a que la población venezolana es muy inestable y siempre está en movimiento. “De manera informal, los venezolanos pagan servicios básicos y alquiler. Mientras más se los regulariza, más aporte a la economía de Ecuador dan”, dice el activista.

