El acuerdo con el FMI se ‘cocina’ con un mejor monto y plazo

En un contexto de grave crisis fiscal y energética, Ecuador empieza a ver una ‘luz al final del túnel’ para solucionar parte de sus problemas financieros. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer un acuerdo técnico que dará paso a un nuevo programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por cuatro años, lo que le permitirá al país acceder a créditos por 4.000 millones de dólares y destrabar con ello el apoyo financiero que podría recibir de otros multilaterales.

Si bien este acuerdo aún debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo internacional, el mercado ha visto con buenos ojos el ritmo con el que avanza la negociación y la mejora de las condiciones. “Son condiciones que superan las expectativas: serán 4.000 millones de dólares, 1.000 millones más de lo esperado, y a un mayor plazo (cuatro años y no tres como se preveía)”, dijo ayer Francisco Rivadeneira, exrepresentante de Ecuador ante el FMI.

Rivadeneira explica que el haber anunciado un acuerdo técnico es parte del proceso normal que se sigue cuando se está en tratativas de cerrar un nuevo programa. En este caso, el número 23 con el Fondo Monetario Internacional.

“Significa que el staff del organismo ha estado técnicamente de acuerdo, que ha justificado el darle un financiamiento al Ecuador porque lo requiere para su estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la balanza de pago del país, por la falta de liquidez de su economía y el alto nivel de endeudamiento que tiene que enfrentar en los próximos años, incluyendo al mismo FMI, al que tiene que pagarle”.

La solicitud del Gobierno de Daniel Noboa llega poco más de un año después de que Ecuador concluyó un Servicio Ampliado (SAF) en diciembre de 2022, que le permitió acceder a 6.500 millones de dólares en financiamiento.

Rivadeneira manifestó que el avance y concreción de este acuerdo podría facilitar a Ecuador el acceso a otros tipos de financiamiento, con otros multilaterales con los que el país mantiene también una negociación, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La meta del Gobierno es cubrir las necesidades de capital, cercanas a los 11.000 millones de dólares, para 2024, según lo ha anunciado el propio Ministerio de Economía y Finanzas.

El FMI, al parecer, prevé una continuidad del Gobierno y de su modelo económico. José Emilio Vásconez Analista económico

José Emilio Vásconez, catedrático universitario y analista de datos macroeconómicos, recordó que Ecuador viene recurriendo al SAF desde la época del mandato de Lenín Moreno. Eso, dijo, “refleja la dificultad que los gobiernos de turno han tenido para salir de la crisis fiscal en la que se sumió (el país) desde los años 2014-2015 en adelante”. Una muestra está en el mismo acuerdo que hoy se concede, “que se otorga a países que tienen graves problemas de financiamiento; a diferencia de los acuerdos Stand-By, que tenían otro tipo de características”.

Pero en este contexto, Vásconez también tiene una lectura política sobre las condiciones inicialmente pactadas. El monto solicitado no permite que este programa pueda hacerse en menos de cuatro años, dice, pero en esto también ha influido el nivel de confianza que el organismo está teniendo por Ecuador. “Creo que se está previendo una continuidad del presidente Noboa y del modelo económico que ha planteado para este país. Yo creo que hay confianza en ese sentido y que el multilateral prevé una posible reelección. Y si no lo hay, que va a existir alguna especie de agenda económica que se va a mantener. No va a regresar el correísmo, creo que por ahí hay una expectativa y por ello la decisión de dar 48 meses (cuatro años)”, argumentó.

¿Pero qué implica firmar un nuevo acuerdo con el FMI?

Los analistas económicos recuerdan que normalmente este tipo de instrumentos siempre están atados al compromiso de un país de hacer reformas estructurales, para mejorar la crisis fiscal en la que se encuentran. “Yo me imagino que, en términos generales, ellos pedirán que se continúe con el tema de la disciplina fiscal; que se hagan programas dirigidos a subsidiar a los sectores más sensibles de la población usando parte del financiamiento que vamos a obtener; se planteará obviamente que se continúe con el proceso de asegurar el aumento de los ingresos, a través de impuestos (y decisiones) como el alza del IVA, ya en vigencia. Y por último, también creo que se recomendará continuar con un plan de eliminación de subsidios a las gasolinas, de forma organizada y socializada”, sostuvo Rivadeneira.

