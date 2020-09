Mauricio Claver-Carone: "Veo que las empresas quieren volver a las Américas"

El camino en la búsqueda de un nuevo presidente para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sigue al rojo vivo. La postulación de Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump, ha generado críticas desde América Latina e incluso Europa. Si bien no hay una regla escrita que lo impida, sería el primer estadounidense en dirigir el BID, organismo que siempre ha estado presidido por un latinoamericano. Otro ingrediente adicional es que el BID puede jugar un papel importante para la recuperación de la región tras una crisis económica sin precedentes en la historia. Claver-Carone conversó en exclusiva, vía telefónica, con EXPRESO sobre sus planes en la entidad financiera regional.

La elección del próximo presidente del BID, que busca un reemplazo para el colombiano Luis Alberto Moreno, se efectuará el 12 de septiembre. Argentina, Chile, Costa Rica, México y la Unión Europea han pedido que los comicios se aplacen al próximo año; pero 17 países, entre ellos Ecuador, respaldan mantener el proceso.

Claver-Carone es conocido por su línea dura hacia Cuba y Venezuela. De origen cubano, es el principal asesor para las Américas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Busca implementar políticas para que las empresas del continente dejen Asia y regresen a producir en países de la región.

- ¿Por qué un estadounidense quiere ser presidente del BID?

- Nosotros lanzamos nuestra candidatura el 16 de junio con una visión positiva. Nuestra candidatura no solo ha sido lanzada por Estados Unidos. También fue lanzada por otros cuatro países de la región: Guyana, Haití, El Salvador y Paraguay. Por primera vez en la historia del BID, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica están siendo representadas por un candidato (...) Actualmente, las instituciones financieras regionales han desembolsado menos para la región de lo que desembolsaron para la crisis del 2009. Sin embargo, es la recesión más grave que va a tener la región en la historia moderna. Estados Unidos está proponiendo una candidatura de un término de cinco años para con el ejemplo demostrar los valores democráticos que tenemos todos y bajo las reglas de la institución (...) Ahora, nuevamente, esto es una competencia y si hay países que discrepan con nuestra visión tienen la oportunidad de votar en contra o de presentar una visión competitiva. Pero nosotros, basados en lo que hemos propuesto, en movilizar recursos, en incrementar la relevancia financiera, la eficiencia, la gobernabilidad, la transparencia, el liderazgo, la visión que hemos propuesto de América, crece el regreso a las Américas y la importancia de reforzar la calificación crediticia del banco, particularmente, cuando tantos de los países grandes que están expuestos en la cartera del BID están bajando en su calificación crediticia, para poder reforzar con el apoyo de los Estados Unidos esta calificación.

- ¿Cuáles serán las principales líneas de acción en caso de que usted llegue a presidir el BID?

- Primordialmente, crear una institución financieramente más relevante para poder cumplir con los requisitos de financiamiento de la región, los cuales no existen en la actualidad. Tiene que ser la prioridad. También, en cuestión de movilizar fondos, movilizar más fondos del sector privado para generar empleos en la región. No hay mejor política social que el empleo (...) Vemos que las empresas están queriendo regresar a las Américas. Eso es parte de nuestra iniciativa de regreso a las Américas, para establecer cadenas más seguras, particularmente en sectores críticos como la salud, los alimentos, etc., aquí en el hemisferio occidental. Hay casi un trillón de dólares invertidos en Latinoamérica y el Caribe. Igualmente (Estados Unidos) tiene invertido un trillón en Asia y el Pacífico, incluyendo China. De 2018 a 2019 la inversión de Estados Unidos en Latinoamérica bajó como $ 35.000 millones, pero subió en Asia como $ 50.000 millones. Esta correlación, si podemos reincorporarla, repatriarla ahora a las Américas, puede significar nuevas inversiones de $ 40.000 millones o $ 50.000 millones en la región.

- ¿Cómo América Latina puede dejar de depender de China? Usted ha mencionado que busca minimizar ese lazo.

- No es una cuestión de competir, es una cuestión con base en la realidad. Estamos viendo que en Ecuador el endeudamiento de la China no ha sido barato. Ha venido a un costo muy alto, con una sobrecolaterización de petróleo preocupante, que ha atado de manos financieramente a Ecuador (...) China es como un gobierno chavista: tiene sus bancos de desarrollo de los que ellos mismos son dueños. Hace 10 años estaban prestando como $ 35.000 millones en la región. El año pasado solo prestaron $ 1.000 millones. No es una cuestión de competir, es una realidad. Hasta los préstamos de la China van a bajar cuantiosamente. El margen de necesidad no solamente es grave. Es más importante que nunca que ese margen pueda ser fomentado por el BID.

- Usted ha mencionado que quisiera tener en su equipo a personas como el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez. En el país esas declaraciones han despertado suspicacias y se ha mencionado que parece un intercambio de favores.

- Primero, eso es absurdo. Yo no tengo ningún cargo para ofrecer, así que no ofrecería un cargo hasta que sea elegido. A mí cuando me preguntaron sobre el tipo de personas que quisiéramos reclutar si llegásemos a ganar, lo que he dicho y a lo que me he comprometido es que quiero formar un equipo generacional de personas dinámicas, jóvenes, que representen el siglo XXI, que representen el futuro (...) En el perfil de personas que me encantaría en el futuro intentar reclutar, obviamente creo que Richard (Martínez) es uno de los ministros de Finanzas más dinámicos de la región. Yo creo que es difícil de subestimar la complejidad de la deuda, la complejidad de la situación económica que heredaron en Ecuador. No me arrepiento de halagar a Richard Martínez.

- ¿Qué pasaría si llega a presidir el BID y Donald Trump no gana las elecciones a la presidencia de Estados Unidos?

No significa nada. Luis Alberto Moreno fue presidente del BID bajo cuatro presidentes diferentes en Colombia. Estas son decisiones de Estado. Uno busca trabajar por los Gobiernos que sean elegidos por sus poblaciones. Definitivamente hay una elección aquí y veremos qué ocurre el 3 de noviembre. Sin embargo, eso no cambia la postura de los Estados Unidos. No cambia las políticas de Estado.

- ¿Qué piensa sobre las diferentes voces que se han levantado en la región que se oponen a su candidatura?

- Nadie está hecho ni de chocolate ni de oro. Ojalá el 100 % de las personas del mundo estuvieran de acuerdo y les cayera bien, pero francamente ningún ser humano tiene esa capacidad. Cuando Luis Alberto Moreno se postuló por primera vez, en el 2005, solamente ganó con el 56 % de los votos, 44 % de los accionistas votaron en su contra. Sin embargo, nosotros en esta elección vamos a tener un porcentaje mayor aún. No será 100 %, pero será un porcentaje mayoritario y convencedor. Se han pronunciado a favor 21 países. Solamente cuatro países tienen una postura diferente.