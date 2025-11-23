MasCapital mueve a las familias ecuatorianas

La empresa de compra programada destaca su impacto social y financiero al facilitar el acceso a vehículos sin intereses

MasCapital destaca su crecimiento anual al impulsar alternativas accesibles de movilidad para familias y emprendedores en Ecuador.

MasCapital cerró el año con un balance positivo al impulsar la movilidad de cientos de familias y emprendedores en el país, superó los 13 millones de dólares en inversión destinados a vehículos entregados. La compañía, especializada en compra planificada, celebró así su creciente impacto social y económico en Ecuador.

Según la empresa, permite a los clientes ahorrar de 5 a 8 mil dólares, bajo otros esquemas tradicionales de financiamiento, ese monto se destinaría directamente al pago de intereses.

Esta modalidad, señalan, se convirtió en una alternativa atractiva y accesible para quienes buscan adquirir un vehículo sin sobrecargas financieras.

Una alternativa que impulsa el progreso

“Nuestro compromiso siempre fue brindar una alternativa real, segura y humana para las familias que buscan su vehículo propio. Cada entrega representa una historia de progreso y confianza”, destacó la compañía en un comunicado.

MasCapital consolidó su presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Ambato, posicionándose como una opción para quienes no califican en la banca tradicional o prefieren planificar su compra de forma más eficiente. Además, la empresa afirma que continúa generando empleo, fomentando el ahorro interno y ayudando a cumplir metas y sueños en el país.

“Más que una empresa, somos una comunidad que crece con cada familia que cumple su sueño de movilidad propia y progreso”, concluyó MasCapital.

