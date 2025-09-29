Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Productores botan la leche al no poder comercializarla por el paro.
Productores botan la leche al no poder comercializarla por el paro.Cortesía

Más de 1,3 millones de litros de leche se botan en Ecuador por el paro nacional

Miles de litros de este alimento terminan en vertederos

  • Redacción Expreso

El paro nacional que mantiene bloqueadas las vías del norte del país ha empezado a afectar a la industria láctea ecuatoriana. Según cifras preliminares del Centro de Industria Láctea, aproximadamente 1'385.000 litros de leche han sido desechados hasta la fecha por no poder ser acopiados.

Imbabura. Pocos trabajadores han podido ejercer labores en fincas florícolas.

Las flores, el brócoli y el tomate, sin salida ante el bloqueo de vías en Ecuador

Leer más

Productores obligados a botar la leche

Verónica Chávez, directora ejecutiva del gremio, sostiene que la situación es crítica en múltiples frentes. "En algunos casos, los dirigentes del paro les están obligando a botar la leche, y en otros, algunas industrias no logran llegar a las fincas para recibirlas", explicó Chávez. 

La leche, al ser un producto altamente perecedero, no puede almacenarse por períodos prolongados en las fincas. Ante la imposibilidad de transportarla, miles de litros terminan en vertederos, representando una pérdida económica para productores que dependen de esta actividad diaria.

RELACIONADAS

Impacto económico supera el millón de dólares

Las pérdidas económicas del sector lácteo son cuantiosas y afectan a toda la cadena productiva, dice Cha´vez. Entre las pérdidas ya cuantificadas están: 

  • Costos de transporte adicionales: $50.000 por cambio de rutas frecuentes para esquivar bloqueos

  • Afectación en ventas: $450.000 por problemas logísticos en el traslado de producto terminado

  • Pérdidas para productores ganaderos: $600.000 en afectación directa
RELACIONADAS

Carchi: pequeños queseros en crisis

La provincia de Carchi, tradicionalmente productora de lácteos artesanales, enfrenta también problemas. Los pequeños productores de quesos frescos no pueden movilizar su mercancía debido a su naturaleza perecible, lo que amenaza la supervivencia de numerosos emprendimientos familiares.

Los bloqueos en la carretera de la Sierra Norte han complicado la movilización de alimentos de primera necesidad, afectando no solo a productores sino también a consumidores que enfrentan desabastecimiento y encarecimiento de productos básicos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La ONU pide iniciar un "diálogo urgente" en Ecuador tras la muerte de un manifestante

  2. Más de 1,3 millones de litros de leche se botan en Ecuador por el paro nacional

  3. Embajada de España en Ecuador recomienda no viajar a provincias con protestas

  4. Ysy-A en Ecuador: “Mi hobbie es coleccionar álbumes en mi discografía”

  5. Lazito de la farándula enfrenta a la justicia el 8 de octubre

LO MÁS VISTO

  1. Pabel Muñoz sobre construcción en La Floresta: "No van a hacer lo que les da la gana"

  2. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

  3. Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

  4. Manifestaciones en Quito bloquean avenidas por alza de combustibles

  5. Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

Te recomendamos