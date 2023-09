Margarita Hernández: “Debemos replantearnos los alivios o perdones financieros”

En días pasados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundialpresentaron el reporte del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF), que buscaba determinar ‘la salud’ de bancos, cooperativas y entidades públicas del mismo segmento. El reporte señaló que si bien el sector financiero es en general resiliente ante los ‘shocks’ macrofinancieros adversos, algunas instituciones presentan notables vulnerabilidades de solvencia y liquidez. En el caso de las cooperativas, el reporte señala que un número sustancial de entidades, en su mayoría pequeñas, podrían enfrentar problemas de solvencia. Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que vigila a las cooperativas, conversó con EXPRESO de los resultados del reporte.

- ¿Cómo mira los resultados de la evaluación del FMI y el Banco Mundial?

- Yo creo que lo primero es entender lo que este informe significa. Para el país es una enorme oportunidad luego de 24 años recibir una evaluación de esta naturaleza. Pero no solo es para el país y para el sistema financiero en general, sino para el sector financiero popular y solidario en particular porque este sector jamás fue evaluado antes y eso para nosotros es la posibilidad objetiva de recibir, desde una visión de las mejores prácticas, esta evaluación. Además es recibir comentarios para tener posibilidades de mejora. Ya con los resultados yo me quedaría con esta frase:de que el sector es resiliente y que tiene niveles adecuados de liquidez y es solvente.

- Pero el reporte advierte sobre las cooperativas pequeñas y posibles problemas de solvencia...

- La Superintendencia tiene 10 años de supervisión y control y los resultados que vemos en este informe y en otros reportes es que la supervisión y el control han dado frutos. Si es que nosotros volviéramos los ojos hacia atrás los niveles de sostenibilidad de las entidades controladas serían muy distintos. El sector financiero popular y solidario está integrado por más de 400 entidades que tienen brechas enormes entre ellas. Tenemos cinco segmentos. En el segmento 1 tenemos más de 40 entidades que tienen activos que superan los 80 millones de dólares y en el segmento 5 tenemos entidades que no superan el millón de dólares. Cuando hablamos de las pequeñas estamos hablando de los segmentos 4 y 5, entidades que representan menos del 5 % del sector popular y solidario. Todo lo demás, la parte más significativa del sector están en el 1, 2 y 3. Que las pequeñas tienen particularidades, por su puesto. Es imposible de negar.

- ¿Qué se ha hecho con esas cooperativas pequeñas? En algún momento se habló de fusiones o subir capital.

- Producto de las estrategia de supervisión y control tenemos las estadísticas que tenemos. Las entidades por 10 años han aplicado todos los procesos para fortalecerse. Fusiones tanto ordinarias como extraordinarias, liquidaciones tanto voluntarias como forzosas, porque quien no tiene las capacidades de mantenerse en el sector deben retirarse. Procesos de reconversión, que son muy importantes, porque lo que permite es que estas cooperativas que son muy pequeñas se transformen en cajas de ahorro y sigan sirviendo a sus socios. Y por supuesto, estos dos procesos que para la superintendencia fueron estratégicos:el establecer un capital mínimo de operación de 200 mil dólares. Los plazos para el cumplimiento de esa normativa se ejecutaron, se cumplieron a lo largo de dos años y el último plazo se cumplió en diciembre del año anterior. Es decir, en este momento, todas las entidades que están en ese sector cumplen con ese requisito.Además, la adecuación de estatutos.

- Luego de las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial ¿se buscará achicar o depurar el segmento de las cooperativas pequeñas?

- No hay número. No podemos como organismo de control decir el número ideal es este porque tampoco lo hay para los bancos públicos y tampoco lo hay para los bancos privados. Es un sistema financiero integrado por todas estas formas reconocidas por la Constitución y la ley que tiene una dinámica y esa dinámica es la que nos tiene permitir entender quiénes son los actores que están participando adecuadamente del sector y quienes son los actores que deberían tomar, desde el punto de vista de la normativa, otra resolución. Nosotros lo hemos hecho a lo largo de estos 10 años.

- El reporte habla que el sector financiero aún no se levanta de la pandemia y menciona acciones como condonaciones o eliminar información crediticia no tuvieron buenos resultados, ¿coincide con eso?

- Tuvimos la crisis económica derivada por la pandemia de covid-19, dos paralizaciones nacionales que afectaron terriblemente, especialmente a ciertas zonas en el país y a determinadas actividades económicas, que no han terminado de recuperarse. Una cartera en las cooperativas en donde la presencia del microcrédito es importante y si se considera que las actividades vinculadas al microcrédito son las más afectadas en las paralizaciones, entonces nos damos cuenta que ahí debemos empezar a trabajar y ver los elementos que debilitaron la cartera. Usted topó un tema muy importante:el de las famosas reprogramaciones, refinanciamientos o alivios financieros. Yo creo que este informe debe obligar a replantearnos a todos lo que un alivio financiero significa y a tomar decisiones desde la política pública

- Estamos a puertas de un fenómeno de El Niño y ya se mencionan posibles nuevos alivios financieros...

- Ya vimos que esa no es la solución. Habrá que tomar una decisión respecto a la cartera de créditos, pero tiene que ser una decisión técnica. Según nuestros estudios, no será una afectación nacional, no será una afectación a todas las actividades económicas y no todas las actividades o zonas geográficas afectadas tendrán relación con la cartera (créditos)y no toda la cartera es igual.

- Es decir, ¿no se debe aplicar el alivio financiero de manera general?

- Y entender cuál es la cartera (crédito) y por tipo de cartera encontrar soluciones. La solución indiscriminada sirve si es que el problema es general. Si yo hago un análisis técnico es posible tomar soluciones que permitan atacar de manera oportuna cada problema.

